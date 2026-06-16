Poți intra la facultate dacă nu ai promovat Bacalaureatul? Ce opțiuni există pentru absolvenții de liceu

Ce este învățământul terțiar nonuniversitar

Învățământul terțiar nonuniversitar, cunoscut și sub denumirea de învățământ postliceal, funcționează în cadrul unor colegii organizate de universități acreditate.

Cursurile pot dura între unul și trei ani, în funcție de specializarea aleasă și de nivelul calificării profesionale obținute la final. Candidații admiși încheie un contract de școlarizare cu universitatea care organizează programul respectiv.

Taxele de admitere și de școlarizare diferă de la o instituție la alta și sunt stabilite de fiecare universitate în parte.

Ce calificări pot obține absolvenții

Oferta educațională este una variată și acoperă numeroase domenii cerute pe piața muncii.

Printre specializările disponibile se numără sănătatea și asistența pedagogică, informatica, comerțul, turismul și alimentația publică, domeniul economic, producția media, mecanica, electronica și automatizările, transporturile, protecția mediului, industria alimentară, serviciile sau silvicultura.

La finalul studiilor, absolvenții pot obține calificări precum asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, analist programator, tehnician echipamente de calcul, agent comercial, agent fiscal, agent de turism-ghid, funcționar bancar, asistent manager în unități hoteliere, organizator de conferințe și târguri, cameraman-fotoreporter, tehnician silvic, maseur sau tehnician în industria alimentară.

Universități care acceptă absolvenți fără Bacalaureat

În România există mai multe universități care au colegii de învățământ terțiar nonuniversitar și care pot primi absolvenți de liceu fără diplomă de Bacalaureat.