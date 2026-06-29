Poți fi obligat să demontezi aerul condiționat. Situațiile în care vecinii au dreptul să ceară asta
Odată cu temperaturile ridicate din timpul verii, aparatele de aer condiționat au devenit aproape indispensabile în multe locuințe. Totuși, montarea unității exterioare pe fațada blocului nu este lipsită de reguli, iar atunci când instalația creează disconfort sau încalcă prevederile legale, pot apărea conflicte între vecini. În anumite cazuri, proprietarul poate fi obligat chiar să mute sau să demonteze aparatul.
În ce situații vecinii pot cere vecinii înlăturarea aerului condiționat
În majoritatea blocurilor, unitățile exterioare ale aparatelor de aer condiționat sunt montate pe fațada imobilului. Deși această practică este întâlnită frecvent, mulți proprietari nu cunosc faptul că fațada nu reprezintă o proprietate individuală, ci una comună, iar orice intervenție asupra acesteia trebuie realizată cu respectarea legislației și fără a afecta drepturile celorlalți locatari.
Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, fațada blocului face parte din proprietatea comună a tuturor proprietarilor din condominiu. Din acest motiv, montarea unui aparat de aer condiționat trebuie făcută astfel încât să nu afecteze structura clădirii, să nu pună în pericol siguranța persoanelor și să nu creeze disconfort celor care locuiesc în imobil.
Chiar dacă, în cele mai multe cazuri, instalarea unui aparat de aer condiționat nu ridică probleme, există situații în care vecinii pot solicita remedierea deficiențelor sau, în anumite condiții, chiar demontarea instalației.
Ce probleme pot apărea între vecini din cauza aparatului de aer condiționat
Cele mai multe reclamații apar atunci când unitatea exterioară este montată într-un mod care afectează direct ceilalți locatari. Printre cele mai întâlnite situații se numără evacuarea apei rezultate din condens direct pe balconul sau ferestrele vecinilor, producerea unui nivel ridicat de zgomot ori a unor vibrații peste limitele normale sau amplasarea aparatului deasupra geamurilor altor apartamente.
De asemenea, pot apărea probleme dacă instalația afectează aspectul unei clădiri protejate ori al unui monument istoric sau dacă montajul este realizat necorespunzător și există riscul desprinderii aparatului.
În toate aceste situații, proprietarul afectat are posibilitatea să solicite remedierea problemei. Dacă o înțelegere amiabilă nu este posibilă, acesta poate sesiza asociația de proprietari, autoritățile competente sau chiar instanța de judecată.
Când poate fi cerută demontarea instalației
Faptul că un vecin nu este de acord cu existența aparatului de aer condiționat nu reprezintă, în sine, un motiv suficient pentru obligarea proprietarului să îl demonteze.
În schimb, dacă se dovedește că montajul încalcă prevederile legale, afectează proprietatea comună, produce infiltrații, zgomot excesiv sau alte prejudicii, instanța poate dispune mutarea instalației ori înlăturarea acesteia.
În numeroase cazuri, înainte de a se ajunge la o astfel de măsură, proprietarul trebuie să remedieze deficiențele constatate. Printre soluțiile care pot fi impuse se numără montarea unui sistem de colectare a condensului sau reducerea nivelului de zgomot produs de aparat.
O problemă întâlnită frecvent este evacuarea apei rezultate din condens. Atunci când aceasta se scurge permanent pe fațada blocului sau ajunge pe balcoanele și ferestrele altor proprietari, poate crea disconfort și poate contribui la degradarea construcției. Din acest motiv, instalatorii recomandă ca evacuarea condensului să fie racordată la sistemul de canalizare sau dirijată astfel încât să nu afecteze alte persoane.
Ce rol are asociația de proprietari și când este necesară autorizația
În cazul apariției unor conflicte între locatari, asociația de proprietari poate încerca soluționarea amiabilă a situației. Administratorul sau președintele asociației poate solicita proprietarului să remedieze problemele constatate, însă asociația nu poate decide singură demontarea aparatului dacă nu există o hotărâre judecătorească sau alte prevederi legale care să permită acest lucru.
În ceea ce privește autorizația de construire, aceasta nu este necesară, în general, pentru montarea unui aparat de aer condiționat la un bloc obișnuit, atât timp cât nu sunt afectate elementele structurale ale clădirii și sunt respectate condițiile prevăzute de lege.
Situația este diferită în cazul monumentelor istorice sau al clădirilor aflate în zone protejate, unde pot exista reguli speciale privind intervențiile asupra fațadelor și unde sunt necesare avize suplimentare.
Specialiștii recomandă ca orice neînțelegere privind montarea unui aparat de aer condiționat să fie rezolvată mai întâi pe cale amiabilă. Dacă proprietarul refuză să remedieze problemele, vecinul afectat poate depune o sesizare către asociația de proprietari sau către autoritatea locală, iar în ultimă instanță poate solicita instanței obligarea acestuia la înlăturarea cauzei prejudiciului și, dacă este cazul, plata unor despăgubiri.
În practică, fiecare caz este analizat separat, iar soluția depinde de modul în care a fost montat aparatul și de existența unor prejudicii reale produse celorlalți proprietari.