Poți fi obligat să demontezi aerul condiționat. Situațiile în care vecinii au dreptul să ceară asta

Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, fațada blocului face parte din proprietatea comună a tuturor proprietarilor din condominiu. Din acest motiv, montarea unui aparat de aer condiționat trebuie făcută astfel încât să nu afecteze structura clădirii, să nu pună în pericol siguranța persoanelor și să nu creeze disconfort celor care locuiesc în imobil.

Chiar dacă, în cele mai multe cazuri, instalarea unui aparat de aer condiționat nu ridică probleme, există situații în care vecinii pot solicita remedierea deficiențelor sau, în anumite condiții, chiar demontarea instalației.

Ce probleme pot apărea între vecini din cauza aparatului de aer condiționat

Cele mai multe reclamații apar atunci când unitatea exterioară este montată într-un mod care afectează direct ceilalți locatari. Printre cele mai întâlnite situații se numără evacuarea apei rezultate din condens direct pe balconul sau ferestrele vecinilor, producerea unui nivel ridicat de zgomot ori a unor vibrații peste limitele normale sau amplasarea aparatului deasupra geamurilor altor apartamente.

De asemenea, pot apărea probleme dacă instalația afectează aspectul unei clădiri protejate ori al unui monument istoric sau dacă montajul este realizat necorespunzător și există riscul desprinderii aparatului.

În toate aceste situații, proprietarul afectat are posibilitatea să solicite remedierea problemei. Dacă o înțelegere amiabilă nu este posibilă, acesta poate sesiza asociația de proprietari, autoritățile competente sau chiar instanța de judecată.

Când poate fi cerută demontarea instalației

Faptul că un vecin nu este de acord cu existența aparatului de aer condiționat nu reprezintă, în sine, un motiv suficient pentru obligarea proprietarului să îl demonteze.

În schimb, dacă se dovedește că montajul încalcă prevederile legale, afectează proprietatea comună, produce infiltrații, zgomot excesiv sau alte prejudicii, instanța poate dispune mutarea instalației ori înlăturarea acesteia.