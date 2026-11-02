Port USB-C care încarcă telefonul, dar nu transmite date: cablu, standard sau port defect

De ce alimentarea telefonului nu confirmă transmiterea datelor

Primul reper este manualul automobilului. Un port aflat lângă locurile din spate poate avea doar rol de alimentare, în timp ce integrarea telefonului este disponibilă printr-o priză anume din față. Nici existența unui ecran multimedia nu confirmă că mașina acceptă proiecția prin cablu. Documentația Chevrolet pentru Android Auto cere explicit folosirea portului USB pentru date și a unui telefon compatibil. Configurația exactă trebuie verificată pentru modelul și echiparea ta, deoarece aspectul conectorului poate fi identic.

Contează și cablul. Unele cabluri sunt destinate doar alimentării, iar altele au conductori sau contacte deteriorate pe partea de date. Puterea de încărcare înscrisă pe ambalaj nu este o dovadă suficientă pentru funcția de care ai nevoie. Google recomandă pentru Android Auto un cablu de calitate, scurt, fără prelungitoare sau huburi. Un adaptor suplimentar poate introduce încă un punct de contact imperfect. Dacă sistemul a funcționat anterior, un cablu cunoscut ca bun pentru date oferă un test mai relevant decât altul ales doar fiindcă încarcă rapid.

Ce verifici înainte să suspectezi portul mașinii

Cu automobilul staționat, deblochează telefonul și urmărește eventualele solicitări de autorizare. Verifică dacă integrarea cu mașina este permisă și dacă sunt îndeplinite condițiile din documentația telefonului. Încearcă același telefon cu un cablu verificat, apoi un alt telefon compatibil în portul desemnat pentru date. Modifică un singur element pe rând. Dacă două telefoane funcționează cu un cablu și eșuează cu altul, diferența devine clară fără demontare. Dacă doar încărcarea merge indiferent de combinație, trebuie verificată și configurarea multimedia.

Inspectează vizual conectorii pentru scame, joc mecanic sau urme de oxidare, fără obiecte metalice și fără lichide introduse în port. Un contact care se întrerupe când cablul este mișcat poate aparține prizei telefonului, cablului sau portului mașinii. Pentru contaminare persistentă ori pini deteriorați, alege curățarea sau verificarea într-un service. Dacă problema apare după o actualizare, urmează numai procedura oficială de repornire și reconectare. Nu deconecta bateria automobilului ca primă încercare: faptul că USB-ul furnizează curent nu spune suficient despre cauza lipsei datelor.