Porsche le interzice proprietarilor să mai conducă sute de mașini sport. Defecțiunea care poate face o roată să se desprindă în mers

Noua campanie vizează 548 de automobile Porsche fabricate pentru anul-model 2024, inclusiv unele dintre cele mai performante și exclusiviste versiuni ale mărcilor 911 și 718. Este vorba despre o extindere a unei rechemări anunțate inițial în octombrie 2024. Numărul total al vehiculelor incluse în cele două campanii ajunge astfel la 2.399, potrivit documentelor depuse la autoritatea americană pentru siguranța rutieră, NHTSA.

Ce modele Porsche sunt afectate și cât de gravă este problema

Lista automobilelor adăugate în noua campanie include 168 de exemplare Porsche 911 Carrera GTS, 94 de unități 911 Turbo S, 73 de automobile 718 Cayman GT4 RS și 70 de exemplare 718 Spyder RS. Lor li se adaugă 50 de modele 911 GT3, 41 de unități 911 GT3 RS, 39 de exemplare 911 S/T și 13 automobile 911 Turbo.

Toate sunt modele din 2024, însă acest lucru nu înseamnă că fiecare Porsche din gamele respective prezintă defecțiunea. Sunt vizate anumite serii de fabricație, identificate pe baza componentelor utilizate la asamblare.

Problema apare la sistemul de prindere centrală a roților, cunoscut sub denumirea de center-lock. Spre deosebire de automobilele obișnuite, care folosesc mai multe șuruburi pentru fixarea unei roți, acest sistem utilizează o singură piuliță centrală de dimensiuni mari.

Tehnologia este întâlnită frecvent în motorsport și pe automobilele construite pentru performanțe ridicate. Porsche o folosește inclusiv pe modele dezvoltate pentru pasionații de condus sportiv, precum 911 GT3.

În cazul automobilelor rechemate, anumite componente ale sistemului de fixare au fost fabricate în afara specificațiilor tehnice. Dacă una dintre ele se fracturează, roata se poate desprinde, iar șoferul poate pierde controlul mașinii.

O problemă de fabricație care a reapărut după doi ani

Potrivit documentelor Porsche, investigațiile au identificat cantități de plumb și bismut care nu respectau specificațiile în materialul utilizat pentru fabricarea unor componente. Defectul este asociat unui furnizor și unor loturi de producție, nu întregii tehnologii de fixare centrală.

Campania inițială, lansată pe 28 octombrie 2024, includea 1.851 de automobile. La momentul respectiv, Porsche estima că toate vehiculele din lotul identificat puteau prezenta problema. În cazul celor 548 de mașini adăugate acum, producătorul apreciază că doar aproximativ 1,4% au efectiv componente defecte.

Chiar și așa, riscul este considerat suficient de grav pentru ca toate automobilele incluse în noua campanie să primească aceeași interdicție de circulație.

Extinderea rechemării vine după identificarea a două noi cazuri de fracturare a sistemului de prindere, în mai și august 2026. Din fericire, nu au fost raportate persoane rănite în urma acestor incidente.

Porsche precizează că ruperea unei componente ar trebui să provoace imediat vibrații perceptibile. Acestea pot reprezenta un semnal de avertizare pentru șofer, însă nu elimină pericolul desprinderii roții.

Ce trebuie să facă proprietarii și cine plătește reparațiile

Producătorul german le cere proprietarilor automobilelor vizate să nu mai circule cu ele până când sistemul de fixare a roților este verificat într-un service autorizat. Componentele care nu respectă specificațiile vor fi înlocuite gratuit.

Notificările oficiale privind remedierea urmează să fie trimise până la 15 decembrie 2026. Proprietarii pot verifica deja dacă automobilul lor este inclus în campania americană folosind seria de șasiu VIN, prin sistemul NHTSA.

Pentru identificarea unei eventuale rechemări în România, există și instrumente puse la dispoziție de Registrul Auto Român, despre care Playtech a explicat într-un ghid dedicat verificării campaniilor de rechemare.

Este important de precizat că datele prezentate vizează campania anunțată în Statele Unite. Numărul automobilelor afectate din România sau din restul Europei nu este stabilit prin aceste informații.

Situația este cu atât mai delicată cu cât Porsche 911 și 718 Cayman GT4 RS sunt automobile construite pentru performanțe extreme, iar unele versiuni pot atinge viteze foarte mari. În paralel, constructorul continuă să dezvolte noi generații de modele sport, inclusiv viitorul Porsche Boxster electric.

Incidentul arată însă că nici măcar cele mai scumpe și sofisticate automobile nu sunt imune la defecte de fabricație. Iar când o simplă componentă de fixare poate face diferența dintre o deplasare normală și pierderea unei roți, performanța trece inevitabil pe locul al doilea.