Polymarket, acuzată că a plătit creatori pentru clipuri cu pariuri false și câștiguri inventate
Polymarket, una dintre cele mai cunoscute platforme de piețe de predicție, este în centrul unei controverse după ce o investigație a arătat că ar fi plătit creatori de conținut pentru videoclipuri care prezentau pariuri aparent profitabile, dar care nu erau reale. Clipurile, distribuite pe rețele sociale și construite să pară spontane, ar fi arătat tineri care mizau sume mari, câștigau bani rapid și descopereau presupuse oportunități imposibil de ratat.
În realitate, potrivit documentării publicate de Wall Street Journal, multe dintre aceste momente nu s-au petrecut niciodată pe platforma reală. Creatorii ar fi filmat pe copii aproape identice ale site-ului Polymarket, create special pentru simulări, iar tranzacțiile și câștigurile afișate în videoclipuri nu ar fi avut loc. După apariția informațiilor, compania a transmis că va face un audit al conținutului promoțional activ.
Pariuri care păreau reale, dar erau filmate pe site-uri-clonă
Investigația a analizat peste 1.100 de videoclipuri despre Polymarket și a inclus materiale de instrucțiuni oferite creatorilor, precum și discuții cu persoane care au colaborat cu platforma. Conținutul avea, de cele mai multe ori, aceeași rețetă: un creator intra pe site, alegea un eveniment, plasa un pariu și apoi reacționa entuziasmat la un câștig aparent spectaculos.
În unele cazuri, sumele erau de zeci sau sute de mii de dolari. Ideea transmisă publicului era clară: Polymarket nu era doar o platformă unde poți anticipa rezultate politice, sportive sau economice, ci un loc în care poți face bani rapid dacă ai informația potrivită sau intuiția potrivită.
Problema este că aceste clipuri ar fi fost realizate pe versiuni simulate ale site-ului, nu pe platforma oficială. Jurnaliștii au identificat mai multe diferențe între interfața reală și copiile folosite pentru filmări, inclusiv adrese web apropiate de numele original, dar diferite. În unele videoclipuri, creatorii apăreau câștigând pariuri care, dacă ar fi fost plasate în realitate, s-ar fi încheiat cu pierderi.
Analiza a identificat 118 clipuri care prezentau câștiguri false în valoare totală de aproape 900.000 de dolari. În realitate, aceleași pariuri ar fi generat pierderi de circa 166.000 de dolari. Diferența este importantă deoarece nu vorbim doar despre o prezentare optimistă a unui produs, ci despre crearea unei impresii că profitul este ușor de obținut și că riscul aproape nu există.
Creatorii ar fi fost încurajați să nu spună că sunt plătiți
Potrivit investigației, Polymarket ar fi lucrat cu un contractor de marketing care coordona distribuirea și amplificarea clipurilor. Creatorii primeau indicații despre tonul videoclipurilor și despre tipul de conținut care ar fi avut șanse să devină viral. Repostările erau susținute de o rețea de conturi care ajuta materialele să ajungă mai repede la public.
O parte importantă a acuzațiilor ține de lipsa unei etichete clare de publicitate. Creatorii ar fi fost instruiți să nu precizeze în videoclipuri că sunt remunerați pentru promovare. Abia după ce jurnaliștii au început să pună întrebări, unii dintre ei au adăugat în biografiile de pe rețele sociale mențiuni precum „partner” sau referiri la colaborarea cu Polymarket.
Situația ridică semne serioase de întrebare despre limitele promovării în zona financiară și a pariurilor pe evenimente. Un clip în care cineva pare că a câștigat 100.000 de dolari poate avea un impact mult mai mare decât o reclamă tradițională, tocmai pentru că este perceput ca o experiență personală, nu ca un mesaj publicitar. Iar când acel clip este construit pe o tranzacție inventată, publicul poate lua decizii pe baza unei imagini complet false despre risc și potențialul de câștig.
Un fost colaborator al companiei a comparat aceste practici cu reclamele care fac produsele fast-food să arate mai bine decât în realitate. Comparația este însă discutabilă. În cazul unei platforme de predicții, unde utilizatorii își pot pierde bani reali, diferența dintre o demonstrație, o simulare și un rezultat autentic trebuie să fie cât se poate de clară.
Polymarket promite verificări, dar problema rămâne una de încredere
Polymarket a declarat că este angajată în menținerea unor piețe corecte, precise și transparente și că intenționează să efectueze o verificare amplă a materialelor promoționale active. Compania nu a negat că a sponsorizat conținut creat de influenceri, însă susține că își reevaluează metodele prin care comunică cu publicul.
Pentru o platformă care se bazează tocmai pe ideea de informație, probabilități și predicții corecte, controversa este cu atât mai delicată. Polymarket se prezintă ca un loc unde piețele pot reflecta în timp real șansele ca un anumit eveniment să se întâmple. Însă campaniile care prezintă câștiguri simulate drept povești aparent reale pot submina exact încrederea de care o astfel de platformă are nevoie.
Cazul arată și cât de ușor pot fi confundate reclamele cu experiențele autentice pe TikTok, Instagram sau X. Creatorii de conținut au devenit pentru multe companii o alternativă mai eficientă la publicitatea clasică, fiindcă oamenii tind să aibă mai multă încredere într-o persoană care vorbește direct în fața camerei decât într-un spot bine produs.
Tocmai de aceea, transparența nu ar trebui să fie o opțiune. Când un clip promovează o platformă unde oamenii pot risca bani, publicul trebuie să știe dacă pariul este real, dacă suma este reală și dacă persoana care îl prezintă este plătită să facă asta. În lipsa acestor detalii, o demonstrație de marketing poate deveni foarte ușor o formă de manipulare.