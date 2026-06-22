Polymarket, acuzată că a plătit creatori pentru clipuri cu pariuri false și câștiguri inventate

Pariuri care păreau reale, dar erau filmate pe site-uri-clonă

Investigația a analizat peste 1.100 de videoclipuri despre Polymarket și a inclus materiale de instrucțiuni oferite creatorilor, precum și discuții cu persoane care au colaborat cu platforma. Conținutul avea, de cele mai multe ori, aceeași rețetă: un creator intra pe site, alegea un eveniment, plasa un pariu și apoi reacționa entuziasmat la un câștig aparent spectaculos.

În unele cazuri, sumele erau de zeci sau sute de mii de dolari. Ideea transmisă publicului era clară: Polymarket nu era doar o platformă unde poți anticipa rezultate politice, sportive sau economice, ci un loc în care poți face bani rapid dacă ai informația potrivită sau intuiția potrivită.

Problema este că aceste clipuri ar fi fost realizate pe versiuni simulate ale site-ului, nu pe platforma oficială. Jurnaliștii au identificat mai multe diferențe între interfața reală și copiile folosite pentru filmări, inclusiv adrese web apropiate de numele original, dar diferite. În unele videoclipuri, creatorii apăreau câștigând pariuri care, dacă ar fi fost plasate în realitate, s-ar fi încheiat cu pierderi.

Analiza a identificat 118 clipuri care prezentau câștiguri false în valoare totală de aproape 900.000 de dolari. În realitate, aceleași pariuri ar fi generat pierderi de circa 166.000 de dolari. Diferența este importantă deoarece nu vorbim doar despre o prezentare optimistă a unui produs, ci despre crearea unei impresii că profitul este ușor de obținut și că riscul aproape nu există.

Creatorii ar fi fost încurajați să nu spună că sunt plătiți

Potrivit investigației, Polymarket ar fi lucrat cu un contractor de marketing care coordona distribuirea și amplificarea clipurilor. Creatorii primeau indicații despre tonul videoclipurilor și despre tipul de conținut care ar fi avut șanse să devină viral. Repostările erau susținute de o rețea de conturi care ajuta materialele să ajungă mai repede la public.

O parte importantă a acuzațiilor ține de lipsa unei etichete clare de publicitate. Creatorii ar fi fost instruiți să nu precizeze în videoclipuri că sunt remunerați pentru promovare. Abia după ce jurnaliștii au început să pună întrebări, unii dintre ei au adăugat în biografiile de pe rețele sociale mențiuni precum „partner” sau referiri la colaborarea cu Polymarket.

Situația ridică semne serioase de întrebare despre limitele promovării în zona financiară și a pariurilor pe evenimente. Un clip în care cineva pare că a câștigat 100.000 de dolari poate avea un impact mult mai mare decât o reclamă tradițională, tocmai pentru că este perceput ca o experiență personală, nu ca un mesaj publicitar. Iar când acel clip este construit pe o tranzacție inventată, publicul poate lua decizii pe baza unei imagini complet false despre risc și potențialul de câștig.