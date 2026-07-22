Cât costă o bere și un burger la Nibiru 2026. Bugetul real pentru o zi la mare
Nibiru, noua destinație de divertisment deschisă între Costinești și Tuzla, a atras încă din prima zi zeci de mii de vizitatori, devenind unul dintre cele mai discutate locuri de pe litoralul românesc în această vară. Pe lângă concerte, spectacole și numeroase atracții, mulți dintre cei care intenționează să ajungă aici vor să afle cât îi costă, în realitate, o ieșire. Prețurile pentru mâncare și băuturi arată că o seară petrecută la Nibiru poate însemna un buget considerabil, mai ales dacă alegi să iei masa și să consumi băuturi în interiorul complexului.
Cât costă băuturile și mâncarea la Nibiru 2026
Cei care trec pragul noii stațiuni trebuie să ia în calcul, pe lângă costul biletului de intrare, și cheltuielile pentru băuturi și preparatele disponibile în zona restaurantelor și a teraselor.
O sticlă de apă de 500 ml costă 13 lei, în timp ce o băutură răcoritoare ajunge la 18 lei. Același preț îl are și o bere la sticlă de 330 ml. Pentru cei care preferă berea la draft, prețurile sunt cuprinse între 16 și 22 de lei, în funcție de sortiment.
În ceea ce privește mâncarea, un burger costă între 30 și 70 de lei, în funcție de varianta aleasă.
Și deserturile au prețuri care nu trec neobservate. O clătită poate ajunge la 50 de lei, o cupă de înghețată turcească este 22 de lei, iar o porție de orez cu lapte costă 30 de lei.
Potrivit experienței prezentate după ziua inaugurării, concluzia este simplă: Nibiru nu este o destinație pentru cei care își propun să cheltuiască puțin.
Cât ajunge să coste o ieșire la Nibiru
Pe lângă consumație, vizitatorii trebuie să achite și biletul de acces.
La intrare, un bilet fizic costă 35 de lei. Cei care îl cumpără online plătesc 25 de lei, iar suma se transformă în voucher de consumație.
Astfel, chiar și o ieșire relativ simplă poate însemna un buget consistent. Un bilet cumpărat la intrare, o apă, o bere și un burger depășesc cu ușurință 90-100 de lei, iar suma poate crește rapid dacă sunt comandate mai multe băuturi sau deserturi.
În prima zi de funcționare au fost cozi inclusiv la supermarketul din incinta complexului. Acesta are prețuri considerate decente, însă nu comercializează băuturi răcoritoare și alcoolice.
Nibiru nu este o stațiune clasică de pe litoral
Noua investiție, estimată la aproximativ 50 de milioane de euro, și-a deschis oficial porțile pe 16 iulie și, potrivit organizatorilor, a atras aproximativ 50.000 de persoane chiar în ziua inaugurării.
Complexul este amplasat între Costinești și Tuzla și funcționează diferit față de o stațiune tradițională. Nibiru nu are plajă și nici faleză, fiind conceput ca un mini-oraș sezonier privat, în care accentul cade pe divertisment, shopping și evenimente.
Vizitatorii găsesc magazine ale unor branduri locale și internaționale, restaurante, cafenele, baruri, magazine de jucării, spații dedicate articolelor de festival, dar și atracții precum caruselul cu lanțuri, roata panoramică, mașinuțele tamponabile, trenulețul pe roți sau jocurile de tip arcade.
La acces, controlul este unul riguros, fiind verificate inclusiv pachetele de țigări.
În ziua inaugurării, cei prezenți au fost întâmpinați de un „cosmonaut” uriaș și de o sferă roz de mari dimensiuni amplasate la intrarea în complex. Înainte de deschiderea oficială, Șoimii României, formația națională de acrobație aeriană a Aeroclubului României, au susținut un spectacol aviatic deasupra stațiunii.
Concerte, festivaluri și una dintre cele mai spectaculoase atracții ale complexului
Nibiru este deschis timp de 46 de zile consecutive, în perioada 16 iulie – 30 august 2026, iar programul este zilnic, între orele 18:00 și 03:00.
Pe parcursul sezonului sunt programate mai multe evenimente tematice, printre care GALAXIA (16–19 iulie), NEBULA X (24–26 iulie), K-POP DAYS (1–2 august), FAMILY FEST (3–4 august), ROCK DAYS (7–8 august), STARDUST (15 august), PORC FEST (22–23 august) și RETROGRADE (28–30 august).
Muzica electronică beneficiază de scene dedicate și producții scenice realizate special pentru acest proiect, alături de spații rezervate muzicii locale și seturilor susținute de DJ.
Printre atracțiile care ies în evidență se află și Muzeul Planetelor, un traseu amenajat cu reproduceri ale planetelor Sistemului Solar, fiecare iluminată individual. Zona este destinată atât pasionaților de astronomie, cât și familiilor cu copii, iar experiența este pusă în valoare după lăsarea serii, când instalațiile luminoase sunt aprinse.