Cât costă o bere și un burger la Nibiru 2026. Bugetul real pentru o zi la mare

O sticlă de apă de 500 ml costă 13 lei, în timp ce o băutură răcoritoare ajunge la 18 lei. Același preț îl are și o bere la sticlă de 330 ml. Pentru cei care preferă berea la draft, prețurile sunt cuprinse între 16 și 22 de lei, în funcție de sortiment.

În ceea ce privește mâncarea, un burger costă între 30 și 70 de lei, în funcție de varianta aleasă.

Și deserturile au prețuri care nu trec neobservate. O clătită poate ajunge la 50 de lei, o cupă de înghețată turcească este 22 de lei, iar o porție de orez cu lapte costă 30 de lei.

Potrivit experienței prezentate după ziua inaugurării, concluzia este simplă: Nibiru nu este o destinație pentru cei care își propun să cheltuiască puțin.

Cât ajunge să coste o ieșire la Nibiru

Pe lângă consumație, vizitatorii trebuie să achite și biletul de acces.

La intrare, un bilet fizic costă 35 de lei. Cei care îl cumpără online plătesc 25 de lei, iar suma se transformă în voucher de consumație.

Astfel, chiar și o ieșire relativ simplă poate însemna un buget consistent. Un bilet cumpărat la intrare, o apă, o bere și un burger depășesc cu ușurință 90-100 de lei, iar suma poate crește rapid dacă sunt comandate mai multe băuturi sau deserturi.