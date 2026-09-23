Pleci în Olanda până la finalul lunii septembrie? Documentul pe care trebuie să-l ai la tine chiar dacă țara este în Schengen
Românii care călătoresc în Olanda în această perioadă trebuie să țină cont de o regulă importantă înainte să plece la drum. Deși Regatul Țărilor de Jos face parte din spațiul Schengen, autoritățile olandeze efectuează temporar controale la frontierele interne.
Măsura este valabilă până la 30 septembrie 2026 și îi poate viza inclusiv pe cei care ajung în Olanda dintr-un alt stat Schengen. Astfel, turiștii români trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil: cartea de identitate sau pașaportul.
Olanda menține controalele la frontiere până la 30 septembrie
Autoritățile olandeze au reintrodus controalele temporare la frontierele interne în decembrie 2024, iar măsura a fost prelungită succesiv. Actuala perioadă de aplicare se încheie la 30 septembrie 2026.
Controalele vizează frontierele terestre cu Belgia și Germania, dar pot fi efectuate și în trenurile internaționale care sosesc din alte state Schengen.
Verificările pot apărea și în aeroporturi. Autoritățile olandeze precizează că sunt controlate anumite zboruri considerate cu risc mai ridicat în ceea ce privește migrația neregulamentară sau criminalitatea transfrontalieră.
Asta înseamnă că un român care zboară, de exemplu, spre Olanda dintr-o altă țară Schengen poate fi verificat la sosire.
Ce document trebuie să aibă românii asupra lor
Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Țărilor de Jos.
Românii trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil. Pentru cetățenii Uniunii Europene, călătoria în statele UE și Schengen se poate face cu o carte națională de identitate sau cu pașaportul, dacă documentul este în termen de valabilitate.
Este important de reținut că permisul de conducere nu înlocuiește cartea de identitate sau pașaportul ca document de călătorie.
Prin urmare, chiar dacă plecarea are loc din România sau dintr-un alt stat Schengen și în mod obișnuit călătorul nu trece printr-un control clasic de frontieră, documentul de identitate trebuie păstrat la îndemână.
Controalele nu sunt efectuate asupra tuturor călătorilor
Reintroducerea temporară a controalelor nu înseamnă revenirea la sistemul existent înainte de Schengen, în care fiecare persoană era verificată obligatoriu la frontieră.
Autoritățile olandeze precizează că verificările sunt selective și sunt efectuate pe baza analizelor de risc și a informațiilor disponibile. Frecvența și intensitatea lor pot varia.
Pe șosele, verificările pot avea loc la punctele de trecere dintre Olanda și Belgia sau Germania. Pot exista controale și în trenurile internaționale, în timp ce în aeroporturi sunt selectate anumite zboruri.
Pentru turiști, consecința practică este simplă: chiar dacă nu sunt opriți la intrarea în Olanda, trebuie să fie pregătiți să prezinte documentele dacă li se solicită acest lucru.
De ce au fost introduse verificările
Guvernul olandez justifică măsura prin combaterea migrației neregulamentare și a traficului de migranți. Controalele temporare au început la 9 decembrie 2024 și au fost prelungite de mai multe ori.
Comisia Europeană indică, pentru actuala perioadă 9 iunie – 30 septembrie 2026, drept motive nivelul ridicat al cererilor de azil, migrația neregulamentară, traficul de migranți și presiunea asupra sistemului olandez de primire.
Spațiul Schengen permite în mod normal trecerea frontierelor interne fără controale asupra persoanelor. Codul frontierelor Schengen permite însă statelor să reintroducă temporar astfel de verificări atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația europeană.
Ce trebuie să verifici înainte să pleci în Olanda
Cei care au o călătorie programată până la sfârșitul lunii septembrie ar trebui, înainte de plecare, să verifice valabilitatea cărții de identitate sau a pașaportului.
Aceeași atenție trebuie acordată documentelor copiilor. Minorii trebuie să aibă propriul document de călătorie valabil, iar în cazul călătoriilor lor se aplică și regulile specifice privind ieșirea din România.
Este recomandat și ca turiștii care călătoresc cu avionul să ajungă din timp la aeroport și să țină documentele la îndemână, întrucât verificările suplimentare pot influența timpul necesar deplasării.
Pentru moment, controalele temporare anunțate de Olanda sunt valabile până la 30 septembrie 2026. Cei care urmează să călătorească după această dată ar trebui să verifice înainte de plecare dacă autoritățile olandeze au anunțat o nouă măsură sau dacă actualele controale au încetat.