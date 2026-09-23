Pleci în Olanda până la finalul lunii septembrie? Documentul pe care trebuie să-l ai la tine chiar dacă țara este în Schengen

Olanda menține controalele la frontiere până la 30 septembrie

Autoritățile olandeze au reintrodus controalele temporare la frontierele interne în decembrie 2024, iar măsura a fost prelungită succesiv. Actuala perioadă de aplicare se încheie la 30 septembrie 2026.

Controalele vizează frontierele terestre cu Belgia și Germania, dar pot fi efectuate și în trenurile internaționale care sosesc din alte state Schengen.

Verificările pot apărea și în aeroporturi. Autoritățile olandeze precizează că sunt controlate anumite zboruri considerate cu risc mai ridicat în ceea ce privește migrația neregulamentară sau criminalitatea transfrontalieră.

Asta înseamnă că un român care zboară, de exemplu, spre Olanda dintr-o altă țară Schengen poate fi verificat la sosire.

Ce document trebuie să aibă românii asupra lor

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Țărilor de Jos.

Românii trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil. Pentru cetățenii Uniunii Europene, călătoria în statele UE și Schengen se poate face cu o carte națională de identitate sau cu pașaportul, dacă documentul este în termen de valabilitate.

Este important de reținut că permisul de conducere nu înlocuiește cartea de identitate sau pașaportul ca document de călătorie.