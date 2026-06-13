Planta pe care mulți o consideră o buruiană, dar care poate proteja culturile de dăunători

Cum ajută crăițele culturile din grădină

Crăițele emit substanțe naturale prin rădăcini și frunze care pot ține la distanță anumite insecte și nematozi, viermi microscopici care atacă rădăcinile plantelor.

Din acest motiv, mulți grădinari plantează crăițe printre rândurile de roșii, ardei, vinete sau castraveți. Pe lângă efectul decorativ, florile contribuie la reducerea atacurilor unor dăunători și la menținerea sănătății solului.

În plus, florile viu colorate atrag insecte polenizatoare, precum albinele și fluturii, care contribuie la o producție mai bună în grădină.

De ce nu ar trebui să îndepărtezi imediat toate plantele spontane

Specialiștii în grădinărit atrag atenția că nu orice plantă apărută spontan este neapărat dăunătoare. Unele pot avea rol protector, pot atrage insecte benefice sau pot îmbunătăți structura solului.

Desigur, buruienile agresive care concurează puternic cu legumele pentru apă și nutrienți trebuie îndepărtate. Însă există și plante care merită păstrate în anumite zone ale grădinii.

Crăițele sunt printre cele mai cunoscute exemple, fiind folosite de generații întregi de cultivatori ca metodă naturală de protecție a culturilor.

Alte plante care pot ține dăunătorii la distanță

Pe lângă crăițe, și alte plante sunt apreciate pentru efectul lor protector. Busuiocul este adesea cultivat lângă roșii, iar menta poate ajuta la alungarea anumitor insecte.