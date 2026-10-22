Plăcile video NVIDIA ar putea rezista peste 8 ani și devin tot mai valoroase. Jensen Huang și Elon Musk explică de ce GPU-urile vechi nu mai sunt depășite atât de repede

Jensen Huang, directorul general NVIDIA, și Elon Musk, fondatorul SpaceX, susțin că durata de utilizare economică a procesoarelor grafice este mult mai mare decât se estima anterior. Potrivit publicației Wccftech, cei doi consideră că îmbunătățirile software și cererea uriașă pentru infrastructură AI transformă fundamental valoarea acestor componente.

Declarațiile vin într-un moment în care investițiile în centre de date ating niveluri record, iar companiile caută modalități de a obține mai multă putere de procesare fără să înlocuiască permanent echipamentele existente.

Jensen Huang susține că GPU-urile NVIDIA pot rămâne productive peste opt ani

În cadrul conferinței NVIDIA GTC Berlin, desfășurate pe 21 octombrie 2026, Jensen Huang a explicat că durata de viață economică a acceleratoarelor grafice utilizate în inteligența artificială s-a extins considerabil.

Dacă anterior companiile estimau o perioadă de utilizare de aproximativ patru ani, directorul NVIDIA consideră că aceasta poate ajunge la opt ani sau chiar mai mult.

Explicația ține de arhitectura programabilă a procesoarelor și de actualizările software continue. NVIDIA îmbunătățește permanent bibliotecile și instrumentele care permit exploatarea hardware-ului, astfel încât inclusiv generațiile mai vechi pot beneficia de optimizări.

Un GPU nu devine automat inutil atunci când apare un model nou. Chiar dacă acceleratoarele recente oferă performanțe superioare, dispozitivele mai vechi pot continua să execute sarcini AI, inclusiv inferență, adică procesul prin care modelele deja antrenate generează răspunsuri.

Huang consideră că diversitatea utilizatorilor contribuie la menținerea valorii echipamentelor. Atunci când un centru de date renunță la anumite acceleratoare, acestea pot fi reutilizate de alte organizații cu cerințe mai reduse.

Această evoluție este relevantă într-un moment în care NVIDIA încearcă să extindă utilizarea inteligenței artificiale, de la infrastructura industrială până la calculatoarele personale.

Elon Musk explică de ce inclusiv procesoarele NVIDIA H100 pot deveni mai profitabile

Elon Musk a prezentat o perspectivă asemănătoare în cadrul conferinței SpaceX dedicate rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea din 2026.

Potrivit acestuia, valoarea puterii de calcul raportate la consumul energetic poate crește odată cu dezvoltarea modelelor AI.

Conceptul folosit de Musk este „inteligență utilă per watt”. Pe măsură ce algoritmii devin mai eficienți, aceeași cantitate de energie și aceeași infrastructură hardware pot produce rezultate mai valoroase.

Musk a oferit exemplul acceleratoarelor NVIDIA H100, susținând că unele dintre acestea pot fi închiriate în prezent la tarife mai mari decât cele practicate atunci când erau noi.

Afirmația nu înseamnă că un procesor vechi devine fizic mai performant decât unul modern. În schimb, îmbunătățirile software îi pot crește productivitatea, iar cererea pentru calcul AI îi poate susține valoarea comercială.

În această ecuație intervine și evoluția modelelor AI. Tehnici precum optimizarea inferenței, cuantizarea și gestionarea mai eficientă a memoriei permit utilizarea mai productivă a acceleratoarelor existente.

Astfel, un centru de date poate continua să genereze venituri importante chiar și după apariția unor generații hardware superioare.

Un GPU NVIDIA B200 ar putea valora cu 58% mai mult decât prețul inițial

Datele prezentate de Wccftech indică o situație neobișnuită pe piața acceleratoarelor AI. Potrivit informațiilor atribuite companiei Silicon Data, procesoarele NVIDIA A100 și H100 păstrează valori reziduale semnificativ mai mari decât ar sugera metodele tradiționale de amortizare pe trei sau cinci ani.

Mai mult, acceleratoarele NVIDIA B200 ar fi ajuns la o valoare reziduală de 158% din costul inițial, echivalentul unei prime de 58%. Este însă vorba despre estimări specifice pieței infrastructurii AI, nu despre o apreciere garantată pentru toate plăcile video.

Investitorul Gavin Baker a remarcat, la GTC Berlin, că tarifele pentru închirierea GPU-urilor au crescut puternic, chiar dacă prețul individual al tokenurilor generate de modelele AI a scăzut.

Explicația este că un accelerator poate produce acum mai multe tokenuri utile într-o oră. Prin urmare, productivitatea crescută și cererea ridicată pot compensa reducerea costului per token.

Dimensiunea oportunității economice este considerabilă. Jensen Huang a estimat că infrastructura AI cu o capacitate de un gigawatt poate necesita investiții de aproximativ 50 de miliarde de dolari și poate genera venituri anuale de circa 40 de miliarde de dolari.

Aceste cifre sugerează o recuperare rapidă a investițiilor în condiții favorabile, dar trebuie privite ca estimări, nu ca profituri garantate. Costurile operaționale, energia, întreținerea și evoluția cererii pot modifica semnificativ rezultatele.

În esență, mesajul transmis de NVIDIA și Elon Musk este că hardware-ul destinat inteligenței artificiale ar putea avea o viață economică mult mai lungă decât se credea. În loc să fie eliminat după câțiva ani, un accelerator poate trece prin mai multe etape de utilizare, de la centrele de date de ultimă generație până la infrastructuri mai accesibile.

Pentru industria tehnologică, această schimbare ar putea transforma modul în care sunt evaluate investițiile în GPU-uri și ar putea crea o piață secundară mult mai importantă pentru echipamentele dedicate inteligenței artificiale.