PhotoCraft, alternativa gratuită la Photoshop care rivalizează cu GIMP și poate deschide proiecte vechi
Un nou program gratuit de editare foto încearcă să ofere funcțiile avansate din Photoshop într-o aplicație open-source, cu o interfață familiară celor care au folosit software-ul Adobe. PhotoCraft face parte dintr-o suită mai amplă de programe dezvoltate de ArtCraft și poate fi instalat pe Windows, macOS și Linux, fără să fie necesar un cont.
Aplicația este încă în stadiul alpha, iar dezvoltatorii estimează că mai are de parcurs până să fie pregătită pentru utilizare profesională completă. Cu toate acestea, PhotoCraft include deja instrumente de selecție, măști, straturi de ajustare și filtre avansate. Programul poate deschide inclusiv fișiere XCF create în GIMP, păstrând o mare parte din structura proiectelor, scrie XDA-Developers.
PhotoCraft, un editor foto open-source dezvoltat cu ajutorul AI
PhotoCraft este realizat de ArtCraft, un studio condus de Brandon Thomas, fost director executiv al companiei storyteller.ai. Proiectul a pornit de la ideea unui înlocuitor gratuit pentru Photoshop, dar face parte dintr-o inițiativă mai amplă. La momentul publicării articolului, suita ArtCraft cuprindea 13 aplicații care își propun să acopere funcții asociate unor programe precum Lightroom, Premiere Pro, Illustrator, Figma, Word și Excel.
Dezvoltarea a atras atenția și prin modul în care a fost realizată. Potrivit informațiilor publicate de Thomas, cea mai mare parte a codului a fost scrisă cu ajutorul modelului AI Claude Opus 5.5. Dezvoltatorul a precizat însă că are 15 ani de experiență în inginerie software, un detaliu important pentru a înțelege contribuția sa la proiect.
Prima versiune a codului PhotoCraft a fost încărcată pe GitHub pe 30 septembrie 2026. În momentul redactării materialului original, depozitul depășise 70.000 de stele, un indicator al interesului comunității pentru proiect.
Programul este open-source și folosește licențele MIT și Apache 2.0. Dezvoltatorii pot reutiliza codul în condițiile prevăzute de aceste licențe. ArtCraft precizează că aplicația a fost reconstruită pornind de la specificații publice și de la observarea comportamentului Photoshop, fără folosirea codului sau a resurselor grafice ale Adobe.
Instrumentele de selecție și măștile sunt printre punctele forte
Unul dintre aspectele care diferențiază PhotoCraft de numeroasele alternative gratuite este interfața apropiată de cea din Photoshop. Instrumentele sunt amplasate în locuri familiare, iar meniurile și comenzile rapide folosesc o organizare asemănătoare. Pentru cei care au lucrat deja în programul Adobe, trecerea la noua aplicație poate fi astfel mai ușoară.
PhotoCraft include funcții precum Select Subject și Object Selection, care încearcă să identifice automat subiectele din imagini. Spre deosebire de instrumentele Adobe bazate pe modele de AI, versiunile disponibile în PhotoCraft folosesc deocamdată metode clasice de analiză a imaginii, bazate pe elemente precum marginile și contrastul. Integrarea încorporată a tehnologiilor de învățare automată nu este încă disponibilă, deși comunitatea experimentează deja cu soluții locale.
În testele descrise de autorul articolului original, funcția Select Subject a reușit să identifice rapid un cub tridimensional roz, cu o suprafață pufoasă, pe un fundal contrastant. Selecția a avut câteva imperfecțiuni în zonele cu fire fine, dar acestea au putut fi corectate cu instrumentul Quick Selection.
Aplicația include și o fereastră pentru rafinarea marginilor, cu opțiuni de netezire, estompare și ajustare a conturului. Lipsește însă un spațiu de lucru la fel de complet precum cel din Photoshop, precum și un buton dedicat rafinării părului, util pentru selecțiile dificile.
Peste 70 de filtre și straturi de ajustare care nu modifică imaginea originală
PhotoCraft oferă 16 tipuri de straturi de ajustare, printre care Levels și Color Balance. Acestea permit modificarea aspectului unei imagini fără alterarea permanentă a pixelilor originali. Ajustările pot fi mascate, dezactivate sau modificate ulterior, ceea ce oferă mai multă flexibilitate în procesul de editare.
Programul include peste 70 de filtre, ale căror efecte pot fi previzualizate direct pe imagine. Galeria de estompare cuprinde variante precum Tilt-Shift, Iris, Field, Spin și Path, cu mecanisme de control asemănătoare celor din Photoshop. Este disponibilă și funcția Color Lookup, care permite încărcarea fișierelor LUT, folosite pentru aplicarea unor transformări de culoare.
Există însă și diferențe față de aplicația Adobe. PhotoCraft nu include Neural Filters, iar reproducerea exactă a efectelor din fișierele Photoshop nu este încă fiabilă. Echipa a comparat rezultatele filtrelor inteligente în 30 de fișiere de test, iar randarea a corespuns celei din Photoshop în numai cinci cazuri.
Printre funcțiile disponibile se numără și stilurile de strat, inclusiv Bevel & Emboss și efectele de strălucire. Acestea pot fi aplicate inclusiv textului, iar stilurile din fișierele PSD pot fi deschise cu aspectul păstrat din Photoshop.
Deschide proiecte GIMP, dar are încă limite importante
Un avantaj pentru cei care vor să schimbe editorul foto este compatibilitatea cu mai multe formate. PhotoCraft poate deschide fișiere PSD, proiecte Krita și Paint.NET, precum și documente Affinity, acestea din urmă fiind disponibile doar pentru citire.
Aplicația poate importa și fișiere XCF, formatul nativ al GIMP, păstrând grupurile, măștile și modurile de amestecare, inclusiv în proiecte create cu versiuni mai vechi ale programului. Există însă o limitare importantă: PhotoCraft nu poate salva direct în format XCF, iar efectele nedistructive introduse în GIMP 3 nu sunt păstrate. Pentru transferul proiectelor între cele două aplicații poate fi folosit formatul OpenRaster, care funcționează în ambele direcții.
Nici compatibilitatea cu Photoshop nu este completă. Fișierele PSD salvate din PhotoCraft nu sunt încă deschise în mod fiabil de aplicația Adobe. Acest aspect contează mai ales pentru cei care trebuie să colaboreze cu persoane care folosesc în continuare Photoshop.
Dezvoltatorii descriu PhotoCraft drept o aplicație aflată într-un stadiu alpha și estimează că aceasta a ajuns la aproximativ 45% din nivelul necesar pentru activități profesionale. Programul a evoluat rapid în primele săptămâni, iar echipa consideră că apropierea de un nivel comparabil cu Photoshop ar putea necesita luni, nu ani.
PhotoCraft poate fi descărcat de pe GitHub, iar versiunile pentru Windows, macOS și Linux permit testarea fără un cont sau un abonament. Pentru moment, aplicația reprezintă o alternativă promițătoare pentru editarea foto, dar limitările legate de compatibilitate și de instrumentele avansate trebuie luate în calcul înainte de a înlocui un program folosit în activitatea profesională.