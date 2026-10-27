PhotoCraft, alternativa gratuită la Photoshop care rivalizează cu GIMP și poate deschide proiecte vechi

PhotoCraft, un editor foto open-source dezvoltat cu ajutorul AI

PhotoCraft este realizat de ArtCraft, un studio condus de Brandon Thomas, fost director executiv al companiei storyteller.ai. Proiectul a pornit de la ideea unui înlocuitor gratuit pentru Photoshop, dar face parte dintr-o inițiativă mai amplă. La momentul publicării articolului, suita ArtCraft cuprindea 13 aplicații care își propun să acopere funcții asociate unor programe precum Lightroom, Premiere Pro, Illustrator, Figma, Word și Excel.

Dezvoltarea a atras atenția și prin modul în care a fost realizată. Potrivit informațiilor publicate de Thomas, cea mai mare parte a codului a fost scrisă cu ajutorul modelului AI Claude Opus 5.5. Dezvoltatorul a precizat însă că are 15 ani de experiență în inginerie software, un detaliu important pentru a înțelege contribuția sa la proiect.

Prima versiune a codului PhotoCraft a fost încărcată pe GitHub pe 30 septembrie 2026. În momentul redactării materialului original, depozitul depășise 70.000 de stele, un indicator al interesului comunității pentru proiect.

Programul este open-source și folosește licențele MIT și Apache 2.0. Dezvoltatorii pot reutiliza codul în condițiile prevăzute de aceste licențe. ArtCraft precizează că aplicația a fost reconstruită pornind de la specificații publice și de la observarea comportamentului Photoshop, fără folosirea codului sau a resurselor grafice ale Adobe.

Instrumentele de selecție și măștile sunt printre punctele forte

Unul dintre aspectele care diferențiază PhotoCraft de numeroasele alternative gratuite este interfața apropiată de cea din Photoshop. Instrumentele sunt amplasate în locuri familiare, iar meniurile și comenzile rapide folosesc o organizare asemănătoare. Pentru cei care au lucrat deja în programul Adobe, trecerea la noua aplicație poate fi astfel mai ușoară.

PhotoCraft include funcții precum Select Subject și Object Selection, care încearcă să identifice automat subiectele din imagini. Spre deosebire de instrumentele Adobe bazate pe modele de AI, versiunile disponibile în PhotoCraft folosesc deocamdată metode clasice de analiză a imaginii, bazate pe elemente precum marginile și contrastul. Integrarea încorporată a tehnologiilor de învățare automată nu este încă disponibilă, deși comunitatea experimentează deja cu soluții locale.

În testele descrise de autorul articolului original, funcția Select Subject a reușit să identifice rapid un cub tridimensional roz, cu o suprafață pufoasă, pe un fundal contrastant. Selecția a avut câteva imperfecțiuni în zonele cu fire fine, dar acestea au putut fi corectate cu instrumentul Quick Selection.