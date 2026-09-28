Pete albastre pe discurile de frână: ce indică supraîncălzirea și când discul trebuie înlocuit
Discurile de frână sunt proiectate să suporte temperaturi foarte ridicate, însă culoarea lor poate spune multe despre modul în care sistemul a fost exploatat. Atunci când pe suprafața unui disc apar pete albastre, violet sau zone cu nuanțe închise, fenomenul nu trebuie confundat cu simpla murdărie ori cu rugina superficială. În cele mai multe situații, schimbarea de culoare indică faptul că metalul a ajuns la temperaturi suficient de mari pentru ca structura și suprafața sa să fie afectate.
Supraîncălzirea poate apărea după frânări repetate și agresive, coborâri lungi în care frâna este ținută constant apăsată sau din cauza unei defecțiuni care împiedică eliberarea completă a plăcuței. Un etrier gripat, un piston care revine greu sau un furtun de frână deteriorat pe interior pot menține plăcuța în contact cu discul chiar și atunci când șoferul nu apasă pedala.
De ce apar petele albastre și ce înseamnă pentru frânare
Culoarea albăstruie apare ca rezultat al oxidării suprafeței metalului la temperaturi foarte ridicate. Dacă încălzirea a fost uniformă și de scurtă durată, discul poate să nu fie neapărat compromis. Situația devine mai îngrijorătoare atunci când petele sunt concentrate doar în anumite zone, deoarece acest lucru poate indica puncte fierbinți și o distribuție neuniformă a temperaturii.
Diferențele mari de temperatură pot modifica local proprietățile materialului. În timp, discul poate deveni mai predispus la deformare, fisuri fine și variații de grosime. Șoferul poate observa vibrații în volan sau în pedală la frânare, zgomote neobișnuite ori o eficiență diferită de la o frânare la alta.
Uneori, problema nu pornește de la disc. Plăcuțele de frână vitrificate sau montate incorect pot genera temperaturi excesive, iar un etrier care nu culisează liber poate încălzi o singură parte a discului. Dacă doar un disc prezintă pete albastre pronunțate, merită verificată în primul rând cauza mecanică de pe roata respectivă.
Când discul trebuie înlocuit, nu doar inspectat
Simpla existență a unei zone colorate nu înseamnă automat că discul trebuie aruncat. Grosimea trebuie măsurată și comparată cu limita minimă specificată de producător, iar suprafața trebuie verificată pentru fisuri, deformări, caneluri adânci sau diferențe semnificative de grosime. Dacă discul este sub limita minimă, înlocuirea este obligatorie indiferent de aspect.
Un disc cu pete albastre, vibrații puternice la frânare, fisuri vizibile sau zone în care materialul pare deteriorat trebuie tratat cu mult mai multă seriozitate. Rectificarea nu este întotdeauna o soluție, deoarece îndepărtarea materialului reduce suplimentar grosimea și nu elimină neapărat modificările produse în metal de temperaturile extreme.
La înlocuirea discurilor este recomandată schimbarea lor pe aceeași punte, împreună cu verificarea sau înlocuirea plăcuțelor. Montarea unui disc nou fără identificarea cauzei supraîncălzirii poate duce rapid la repetarea problemei.
După o intervenție este important și rodajul corect al noilor componente. Frânările foarte agresive imediat după montare pot supraîncălzi din nou ansamblul înainte ca suprafețele plăcuțelor și discurilor să se așeze corespunzător.