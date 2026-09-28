Pete albastre pe discurile de frână: ce indică supraîncălzirea și când discul trebuie înlocuit

De ce apar petele albastre și ce înseamnă pentru frânare

Culoarea albăstruie apare ca rezultat al oxidării suprafeței metalului la temperaturi foarte ridicate. Dacă încălzirea a fost uniformă și de scurtă durată, discul poate să nu fie neapărat compromis. Situația devine mai îngrijorătoare atunci când petele sunt concentrate doar în anumite zone, deoarece acest lucru poate indica puncte fierbinți și o distribuție neuniformă a temperaturii.

Diferențele mari de temperatură pot modifica local proprietățile materialului. În timp, discul poate deveni mai predispus la deformare, fisuri fine și variații de grosime. Șoferul poate observa vibrații în volan sau în pedală la frânare, zgomote neobișnuite ori o eficiență diferită de la o frânare la alta.

Uneori, problema nu pornește de la disc. Plăcuțele de frână vitrificate sau montate incorect pot genera temperaturi excesive, iar un etrier care nu culisează liber poate încălzi o singură parte a discului. Dacă doar un disc prezintă pete albastre pronunțate, merită verificată în primul rând cauza mecanică de pe roata respectivă.

Când discul trebuie înlocuit, nu doar inspectat

Simpla existență a unei zone colorate nu înseamnă automat că discul trebuie aruncat. Grosimea trebuie măsurată și comparată cu limita minimă specificată de producător, iar suprafața trebuie verificată pentru fisuri, deformări, caneluri adânci sau diferențe semnificative de grosime. Dacă discul este sub limita minimă, înlocuirea este obligatorie indiferent de aspect.

Un disc cu pete albastre, vibrații puternice la frânare, fisuri vizibile sau zone în care materialul pare deteriorat trebuie tratat cu mult mai multă seriozitate. Rectificarea nu este întotdeauna o soluție, deoarece îndepărtarea materialului reduce suplimentar grosimea și nu elimină neapărat modificările produse în metal de temperaturile extreme.

La înlocuirea discurilor este recomandată schimbarea lor pe aceeași punte, împreună cu verificarea sau înlocuirea plăcuțelor. Montarea unui disc nou fără identificarea cauzei supraîncălzirii poate duce rapid la repetarea problemei.

După o intervenție este important și rodajul corect al noilor componente. Frânările foarte agresive imediat după montare pot supraîncălzi din nou ansamblul înainte ca suprafețele plăcuțelor și discurilor să se așeze corespunzător.