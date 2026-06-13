Peste 6.400 de elevi au participat la prima ediție națională a olimpiadei de biodiversitate „Natura dintre Ape”

Un proiect educațional despre natură, apă și responsabilitate

Olimpiada „Natura dintre Ape” a fost gândită ca un cadru interactiv prin care elevii să își testeze cunoștințele despre biodiversitate, specii, ecosisteme, resurse de apă și protecția mediului. Concursul s-a adresat copiilor din clasele II-VII și a urmărit să completeze procesul de învățare din școală printr-o abordare practică și accesibilă.

În contextul în care pierderea biodiversității este una dintre cele mai importante provocări de mediu la nivel global, astfel de inițiative au rolul de a forma, încă din școală, o relație mai conștientă cu natura. Elevii au avut ocazia să înțeleagă nu doar noțiuni teoretice, ci și felul în care ecosistemele sănătoase influențează direct viața de zi cu zi, de la calitatea apei până la echilibrul comunităților.

Participarea ridicată arată că subiectele legate de mediu nu mai sunt percepute ca teme îndepărtate sau abstracte. Pentru tot mai mulți copii, protejarea naturii devine o preocupare concretă, asociată cu alegerile personale, cu responsabilitatea față de comunitate și cu felul în care resursele naturale sunt folosite.

Peste 6.400 de elevi înscriși la prima ediție națională

Ediția din 2026 marchează extinderea concursului la nivel național, după trei ediții organizate anterior în București și Ilfov. Saltul de participare este semnificativ: 6.407 elevi din clasele II-VII au luat parte la competiție, ceea ce transformă proiectul într-unul dintre cele mai ample demersuri educaționale dedicate biodiversității în România.

Concursul s-a desfășurat online, pe 23 mai pentru elevii din ciclul primar și pe 24 mai pentru elevii din ciclul gimnazial. Testele au fost realizate de specialiști în biologie și ecologie, iar evaluarea a fost făcută de cadre didactice independente, pentru a asigura corectitudinea și relevanța rezultatelor.

Prin formatul său, competiția a permis participarea elevilor din mai multe zone ale țării, fără bariere logistice importante. Pentru școli, profesori și familii, olimpiada a devenit o ocazie de a discuta mai mult despre mediu, biodiversitate și importanța apei, într-un mod adaptat vârstei copiilor.

Ce spune conducerea companiei despre rezultatele competiției

Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România, a subliniat că participarea numeroasă este unul dintre cele mai importante rezultate ale ediției naționale. Acesta a vorbit despre rolul educației în formarea unei generații capabile să înțeleagă și să protejeze resursele naturale.