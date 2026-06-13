Peste 6.400 de elevi au participat la prima ediție națională a olimpiadei de biodiversitate „Natura dintre Ape”
Peste 6.400 de elevi din clasele II-VII au participat la prima ediție organizată la nivel național a Olimpiadei „Natura dintre Ape”, un concurs extrașcolar dedicat biodiversității, ecosistemelor acvatice și protejării naturii. Proiectul educațional, inițiat de Veolia România cu sprijinul EducațiePrivată.ro, a adus în atenția copiilor teme esențiale legate de relația dintre apă, mediu și calitatea vieții.
Competiția a avut loc online, în luna mai, și a reunit elevi din întreaga țară, confirmând interesul tot mai mare al copiilor, profesorilor și părinților pentru educația de mediu. În total, 6.407 elevi s-au înscris la ediția din acest an, un număr de peste două ori mai mare decât totalul participanților din primele trei ediții ale concursului, desfășurate anterior în București și Ilfov.
Un proiect educațional despre natură, apă și responsabilitate
Olimpiada „Natura dintre Ape” a fost gândită ca un cadru interactiv prin care elevii să își testeze cunoștințele despre biodiversitate, specii, ecosisteme, resurse de apă și protecția mediului. Concursul s-a adresat copiilor din clasele II-VII și a urmărit să completeze procesul de învățare din școală printr-o abordare practică și accesibilă.
În contextul în care pierderea biodiversității este una dintre cele mai importante provocări de mediu la nivel global, astfel de inițiative au rolul de a forma, încă din școală, o relație mai conștientă cu natura. Elevii au avut ocazia să înțeleagă nu doar noțiuni teoretice, ci și felul în care ecosistemele sănătoase influențează direct viața de zi cu zi, de la calitatea apei până la echilibrul comunităților.
Participarea ridicată arată că subiectele legate de mediu nu mai sunt percepute ca teme îndepărtate sau abstracte. Pentru tot mai mulți copii, protejarea naturii devine o preocupare concretă, asociată cu alegerile personale, cu responsabilitatea față de comunitate și cu felul în care resursele naturale sunt folosite.
Peste 6.400 de elevi înscriși la prima ediție națională
Ediția din 2026 marchează extinderea concursului la nivel național, după trei ediții organizate anterior în București și Ilfov. Saltul de participare este semnificativ: 6.407 elevi din clasele II-VII au luat parte la competiție, ceea ce transformă proiectul într-unul dintre cele mai ample demersuri educaționale dedicate biodiversității în România.
Concursul s-a desfășurat online, pe 23 mai pentru elevii din ciclul primar și pe 24 mai pentru elevii din ciclul gimnazial. Testele au fost realizate de specialiști în biologie și ecologie, iar evaluarea a fost făcută de cadre didactice independente, pentru a asigura corectitudinea și relevanța rezultatelor.
Prin formatul său, competiția a permis participarea elevilor din mai multe zone ale țării, fără bariere logistice importante. Pentru școli, profesori și familii, olimpiada a devenit o ocazie de a discuta mai mult despre mediu, biodiversitate și importanța apei, într-un mod adaptat vârstei copiilor.
Ce spune conducerea companiei despre rezultatele competiției
Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România, a subliniat că participarea numeroasă este unul dintre cele mai importante rezultate ale ediției naționale. Acesta a vorbit despre rolul educației în formarea unei generații capabile să înțeleagă și să protejeze resursele naturale.
„Faptul că peste 6.400 de elevi au ales să participe la o competiție despre biodiversitate este, poate, cel mai important rezultat al acestei ediții. Înseamnă că vedem deja o generație care înțelege că protejarea naturii nu este doar responsabilitatea specialiștilor sau a autorităților, ci o preocupare care începe din școală și se construiește prin educație. Dacă vrem comunități mai reziliente și resurse naturale protejate, trebuie să investim astăzi în cunoaștere și în formarea acestor viitori decidenți”, a declarat Mădălin Mihailovici.
Acesta a mai precizat că proiectul urmărește să aducă biodiversitatea mai aproape de copii și să le ofere un context relevant pentru a înțelege impactul ecosistemelor asupra vieții cotidiene. „Prin «Natura dintre Ape», ne-am propus să aducem biodiversitatea mai aproape de copii și să le oferim un context relevant pentru a înțelege impactul pe care ecosistemele sănătoase îl au asupra vieții noastre de zi cu zi. Rezultatele acestei prime ediții naționale ne confirmă că astfel de inițiative sunt necesare și ne încurajează să continuăm să investim în educație și în protejarea biodiversității”, a adăugat CEO-ul Veolia România.
Premii de peste 20.000 de euro pentru elevi și profesori
Performanța elevilor a fost recompensată cu premii în valoare totală de peste 20.000 de euro. Pentru fiecare nivel de clasă, de la clasa a II-a până la clasa a VII-a, elevii clasați pe primele trei locuri au primit vouchere în valoare de 5.000 de lei, 4.000 de lei și, respectiv, 2.500 de lei.
De asemenea, au fost acordate câte cinci mențiuni pentru fiecare nivel de clasă, fiecare în valoare de 500 de lei. Premiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii organizate pe 13 iunie 2026, eveniment care a marcat finalul primei ediții naționale a olimpiadei.
Concursul a recunoscut și rolul profesorilor în promovarea educației pentru mediu. Cadrele didactice ai căror elevi au obținut locul I la nivelul fiecărei clase au fost premiate cu vouchere în valoare de 2.500 de lei. Aceeași recompensă a fost acordată profesorilor coordonatori care au înscris cel mai mare număr de elevi, atât pentru ciclul primar, cât și pentru ciclul gimnazial.
Educația pentru biodiversitate, tot mai prezentă în școli
Ediția națională a Olimpiadei „Natura dintre Ape” consolidează ideea că educația pentru sustenabilitate poate fi integrată în viața școlară prin proiecte atractive și ușor de accesat. Prin sprijinul EducațiePrivată.ro, competiția a ajuns la elevi, profesori și părinți din toată țara, devenind o platformă de învățare despre natură și responsabilitate.
Un astfel de proiect poate completa programa școlară prin teme care conectează informațiile teoretice cu realitatea din jur: apa pe care o folosim zilnic, speciile care depind de ecosisteme sănătoase, efectele poluării și importanța comportamentelor responsabile.
Olimpiada arată și că elevii pot fi implicați activ în discuțiile despre mediu atunci când informația este prezentată într-un format potrivit vârstei lor. Biodiversitatea nu rămâne doar un termen din manual, ci devine o temă apropiată de viața de zi cu zi, de comunitate și de viitor.
Cine sunt organizatorii proiectului
Veolia este un grup internațional activ în domeniul transformării ecologice, cu activități în gestionarea apei, a deșeurilor și a energiei. La nivel global, compania are 215.000 de angajați pe cinci continente și dezvoltă soluții pentru protejarea sănătății publice, reducerea poluării și regenerarea resurselor. În 2025, grupul a furnizat apă potabilă pentru 110 milioane de persoane și servicii de canalizare pentru 97 de milioane de persoane, a produs 45 de milioane de megawați-oră de energie și a tratat 64 de milioane de tone de deșeuri.
În România, Veolia oferă soluții de management al apei și energiei. Compania are peste 3.600 de angajați și deservește peste 2,1 milioane de consumatori. În cei peste 25 de ani de activitate pe piața locală, Veolia România a raportat un impact economic direct de peste 2,31 miliarde de euro.
EducațiePrivată.ro este o platformă online dedicată educației, cu informații despre sistemul educațional privat și public. Platforma publică materiale editoriale despre educație, bune practici, dialog, modernizare și schimbări relevante pentru școlile din România.