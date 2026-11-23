Studiul a identificat și asocieri cu riscuri mai mici de cataractă și boală cronică de rinichi la vârsta adultă. Rezultatele oferă indicii despre felul în care alimentația din primele etape ale dezvoltării ar putea influența sănătatea după câteva decenii, fără să demonstreze însă că reducerea consumului de zahăr în copilărie previne anumite boli.

Cercetarea a fost coordonată de specialiști în oftalmologie de la Universitatea Chineză din Hong Kong, Jason C. Yam și Li Jia Chen, care au folosit date din UK Biobank, una dintre cele mai mari baze de date medicale și biologice din Regatul Unit.

Cum a influențat raționalizarea zahărului generațiile născute în Marea Britanie

Marea Britanie a menținut restricții privind cantitatea de zahăr pe care familiile o puteau cumpăra până în septembrie 1953. După eliminarea raționalizării, consumul a crescut semnificativ, ceea ce a creat o diferență importantă între mediul alimentar în care s-au dezvoltat copiii născuți înainte și după această perioadă.

Cercetătorii au folosit această schimbare istorică pentru a investiga dacă alimentația din primele etape ale vieții poate avea efecte observabile asupra sănătății la maturitate. Au fost analizate datele a 54.201 de persoane născute în Marea Britanie între octombrie 1951 și martie 1956.

Participanții au fost împărțiți în funcție de perioada în care au fost expuși restricțiilor privind zahărul. Au fost comparate persoanele care au trecut prin această experiență în timpul dezvoltării intrauterine și al copilăriei timpurii cu cele concepute după încheierea raționalizării.

Un element central al cercetării a fost reprezentat de primele 1.000 de zile de viață, calculate de la concepție până în jurul vârstei de doi ani. În această perioadă se dezvoltă organele și se formează mecanisme importante care controlează metabolismul energetic și răspunsul organismului la hormoni.

Condițiile nutriționale din această etapă ar putea avea consecințe pe termen lung, deoarece organismul se află într-un proces accelerat de dezvoltare. Cercetări anterioare bazate pe aceeași diferență istorică dintre generații au identificat asocieri între expunerea la raționalizarea zahărului și riscuri mai mici de diabet și hipertensiune arterială.