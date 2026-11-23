Persoanele care au consumat mai puțin zahăr în copilărie par mai tinere la 50 de ani, arată un studiu
Persoanele care au fost expuse la restricțiile alimentare din Marea Britanie în primii ani de viață prezintă semne ale unei îmbătrâniri biologice mai lente la maturitate, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Communications pe 23 noiembrie 2026. Cercetarea a analizat peste 54.000 de adulți și a identificat o legătură între raționalizarea zahărului din perioada postbelică și indicatorii biologici măsurați când participanții aveau în jur de 50 de ani.
Cea mai importantă diferență a apărut în cazul persoanelor care au fost expuse restricțiilor încă din perioada dezvoltării intrauterine și până în al doilea an de viață. Acestea aveau o vârstă biologică estimată cu aproximativ cinci luni mai mică decât cea a persoanelor care nu au trecut prin aceeași experiență.
Studiul a identificat și asocieri cu riscuri mai mici de cataractă și boală cronică de rinichi la vârsta adultă. Rezultatele oferă indicii despre felul în care alimentația din primele etape ale dezvoltării ar putea influența sănătatea după câteva decenii, fără să demonstreze însă că reducerea consumului de zahăr în copilărie previne anumite boli.
Cercetarea a fost coordonată de specialiști în oftalmologie de la Universitatea Chineză din Hong Kong, Jason C. Yam și Li Jia Chen, care au folosit date din UK Biobank, una dintre cele mai mari baze de date medicale și biologice din Regatul Unit.
Cum a influențat raționalizarea zahărului generațiile născute în Marea Britanie
Marea Britanie a menținut restricții privind cantitatea de zahăr pe care familiile o puteau cumpăra până în septembrie 1953. După eliminarea raționalizării, consumul a crescut semnificativ, ceea ce a creat o diferență importantă între mediul alimentar în care s-au dezvoltat copiii născuți înainte și după această perioadă.
Cercetătorii au folosit această schimbare istorică pentru a investiga dacă alimentația din primele etape ale vieții poate avea efecte observabile asupra sănătății la maturitate. Au fost analizate datele a 54.201 de persoane născute în Marea Britanie între octombrie 1951 și martie 1956.
Participanții au fost împărțiți în funcție de perioada în care au fost expuși restricțiilor privind zahărul. Au fost comparate persoanele care au trecut prin această experiență în timpul dezvoltării intrauterine și al copilăriei timpurii cu cele concepute după încheierea raționalizării.
Un element central al cercetării a fost reprezentat de primele 1.000 de zile de viață, calculate de la concepție până în jurul vârstei de doi ani. În această perioadă se dezvoltă organele și se formează mecanisme importante care controlează metabolismul energetic și răspunsul organismului la hormoni.
Condițiile nutriționale din această etapă ar putea avea consecințe pe termen lung, deoarece organismul se află într-un proces accelerat de dezvoltare. Cercetări anterioare bazate pe aceeași diferență istorică dintre generații au identificat asocieri între expunerea la raționalizarea zahărului și riscuri mai mici de diabet și hipertensiune arterială.
Noul studiu a urmărit să afle dacă diferențele se reflectă și într-un indicator mai amplu al stării organismului: vârsta biologică.
De ce unii participanți aveau o vârstă biologică mai mică
Pentru evaluarea îmbătrânirii biologice, cercetătorii au folosit metoda PhenoAge, care combină vârsta cronologică cu nouă indicatori obținuți din analizele de sânge. Printre aceștia se numără glicemia, markerii inflamației și caracteristicile celulelor sanguine.
PhenoAge estimează vârsta biologică pe baza unor caracteristici asociate cu riscul de îmbolnăvire și mortalitate. Astfel, două persoane care au aceeași vârstă în ani pot avea rezultate diferite, în funcție de starea organismului.
Echipa a analizat probele de sânge recoltate de la participanți când aceștia aveau, în medie, peste 50 de ani. Ulterior, cercetătorii au calculat diferența dintre vârsta biologică estimată și valoarea așteptată pentru fiecare persoană în funcție de vârsta sa reală.
Rezultatele au arătat o asociere progresivă între durata expunerii la restricțiile alimentare și diferențele de vârstă biologică. Persoanele expuse la raționalizare înainte de naștere prezentau un indicator al accelerării îmbătrânirii biologice cu aproximativ 0,26 ani mai mic decât cele neexpuse, echivalentul a circa trei luni.
Diferența a crescut la aproximativ patru luni și jumătate pentru persoanele care au fost expuse și în prima parte a vieții după naștere. În grupul în care restricțiile au acoperit și al doilea an de viață, diferența a ajuns la aproximativ cinci luni.
Asocierea a fost identificată atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților, însă efectul a părut mai pronunțat în rândul femeilor. Cercetătorii au observat un tipar asemănător și în grupuri cu predispoziții genetice diferite pentru accelerarea îmbătrânirii biologice.
Pentru verificarea rezultatelor, echipa a analizat și datele a 6.105 persoane născute în afara Regatului Unit în aceeași perioadă. În acest grup nu a fost identificată o asociere comparabilă între momentul nașterii și indicatorii biologici. Totuși, numărul mai mic de participanți nu permite eliminarea tuturor explicațiilor alternative.
Riscuri mai mici de cataractă și boli renale, dar nu și de demență
Cercetătorii au analizat și dosarele medicale ale participanților, pentru a identifica eventuale legături între alimentația din primii ani de viață și apariția unor afecțiuni la maturitate.
Persoanele expuse la raționalizarea zahărului înainte de naștere și în primii doi ani de viață au prezentat un risc cu 17% mai mic de cataractă și cu 22% mai mic de boală cronică de rinichi. Cataracta este o afecțiune caracterizată prin opacifierea cristalinului, care poate afecta progresiv vederea, în timp ce boala cronică de rinichi presupune deteriorarea treptată a funcției renale.
Una dintre explicațiile posibile este că alimentația din timpul dezvoltării timpurii influențează modul în care organismul reglează glicemia, răspunde la hormoni și își formează organele. Unele dintre aceste particularități ar putea persista până la vârsta adultă.
Analizele au identificat diferențe și în cazul unor indicatori precum glicemia și numărul de globule albe. Aceste rezultate nu stabilesc însă mecanismul biologic prin care restricțiile alimentare din copilărie ar putea fi asociate cu starea de sănătate de peste cinci decenii.
Nu au fost identificate asocieri clare cu glaucomul, afecțiune care afectează nervul optic, sau cu degenerescența maculară legată de vârstă, care deteriorează vederea centrală. Nici pentru osteoporoză și demență nu au apărut legături convingătoare.
Există și limite importante ale cercetării. Oamenii de știință nu au avut informații despre cantitatea exactă de zahăr consumată de fiecare participant în copilărie. Deși rezultatele au rămas în mare parte similare după luarea în calcul a prețurilor alimentelor și a altor schimbări din alimentație, nu pot fi excluse influențele altor transformări sociale și economice din perioada postbelică.
În plus, majoritatea participanților erau albi, ceea ce limitează posibilitatea de a generaliza rezultatele pentru toate populațiile. Cercetătorii subliniază și că o diferență de cinci luni în vârsta biologică estimată nu înseamnă că persoanele respective vor trăi automat cu cinci luni mai mult. Analizele de sânge surprind starea organismului într-un anumit moment și nu arată direct ritmul în care fiecare persoană îmbătrânește.