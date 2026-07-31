Permisul auto se schimbă complet în România. Documentul va ajunge și pe telefon, apar reguli noi pentru milioane de șoferi
Șoferii români vor avea parte, în următorii ani, de una dintre cele mai ample reforme ale permisului de conducere din ultimele decenii. Uniunea Europeană a adoptat noile reguli care vor introduce permisul auto digital, vor modifica modul de examinare a viitorilor conducători auto și vor permite ca anumite sancțiuni grave să producă efecte în toate statele membre. România va trebui să își adapteze legislația și sistemele informatice înainte ca noile prevederi să fie aplicate.
Permisul de conducere va putea fi păstrat pe telefon
Cea mai vizibilă schimbare este introducerea permisului de conducere digital. În viitor, documentul va putea fi stocat pe telefonul mobil sau pe un alt dispozitiv electronic și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală.
Acest permis va fi recunoscut în toate statele Uniunii Europene și va deveni, după perioada de tranziție, forma standard de eliberare a documentului. Totuși, șoferii care preferă varianta clasică sau nu folosesc un smartphone vor putea solicita în continuare un permis fizic.
Examenul auto va pune accent pe noile tehnologii și pe siguranță
Nu doar documentul se schimbă, ci și modul în care vor fi pregătiți viitorii șoferi. La examen se va pune un accent mai mare pe protejarea participanților vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și utilizatorii trotinetelor electrice. În același timp, candidații vor trebui să demonstreze că înțeleg modul de funcționare al sistemelor moderne de asistență la conducere și al tehnologiilor automate cu care sunt echipate automobilele noi.
O altă noutate importantă este introducerea unei perioade de probă de minimum doi ani pentru șoferii aflați la început de drum.
În această perioadă vor exista sancțiuni mai severe pentru abateri considerate deosebit de periculoase, precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, nepurtarea centurii de siguranță ori nerespectarea obligației de utilizare a sistemelor de protecție pentru copii. Totodată, Uniunea Europeană introduce un sistem comun de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani care obțin permisul categoria B, aceștia urmând să poată conduce doar în prezența unui șofer cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Suspendarea permisului, valabilă în întreaga Uniune Europeană
Noile reguli urmăresc și eliminarea situațiilor în care un șofer sancționat într-o țară continuă să conducă fără restricții în alt stat.
Astfel, pentru abateri foarte grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea vitezei legale cu cel puțin 50 km/h ori producerea unui accident grav din culpă, suspendarea dreptului de a conduce va putea produce efecte la nivelul întregii Uniuni Europene, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație.
O veste bună pentru unii candidați: dispare examenul de sală
În paralel cu modificările europene, în România au intrat deja în vigoare reguli care simplifică obținerea unor categorii de permis.
Anumiți candidați care dețin deja o categorie apropiată nu vor mai fi obligați să susțină din nou proba teoretică. De exemplu, persoanele care au permis categoria B1 și cel puțin un an de experiență vor putea obține categoria B fără examenul de sală. De asemenea, cei care trec de la A1 la A2 sau de la A2 la A, după minimum doi ani de experiență, vor susține doar proba practică. În anumite condiții, și deținătorii categoriei B care doresc categoria A sau A2 vor beneficia de aceeași facilitate, dacă au absolvit cursurile necesare.
Șoferii români nu trebuie să își schimbe acum permisul și nici să facă demersuri suplimentare. Directivele europene trebuie transpuse în legislația națională până la 26 noiembrie 2028, iar cele mai multe dintre noile reguli vor începe să fie aplicate din 26 noiembrie 2029. Până atunci, autoritățile vor adapta legislația, examenele și infrastructura informatică necesară implementării permisului digital și a celorlalte măsuri.