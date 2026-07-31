Permisul auto se schimbă complet în România. Documentul va ajunge și pe telefon, apar reguli noi pentru milioane de șoferi

Acest permis va fi recunoscut în toate statele Uniunii Europene și va deveni, după perioada de tranziție, forma standard de eliberare a documentului. Totuși, șoferii care preferă varianta clasică sau nu folosesc un smartphone vor putea solicita în continuare un permis fizic.

Examenul auto va pune accent pe noile tehnologii și pe siguranță

Nu doar documentul se schimbă, ci și modul în care vor fi pregătiți viitorii șoferi. La examen se va pune un accent mai mare pe protejarea participanților vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și utilizatorii trotinetelor electrice. În același timp, candidații vor trebui să demonstreze că înțeleg modul de funcționare al sistemelor moderne de asistență la conducere și al tehnologiilor automate cu care sunt echipate automobilele noi.

O altă noutate importantă este introducerea unei perioade de probă de minimum doi ani pentru șoferii aflați la început de drum.

În această perioadă vor exista sancțiuni mai severe pentru abateri considerate deosebit de periculoase, precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, nepurtarea centurii de siguranță ori nerespectarea obligației de utilizare a sistemelor de protecție pentru copii. Totodată, Uniunea Europeană introduce un sistem comun de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani care obțin permisul categoria B, aceștia urmând să poată conduce doar în prezența unui șofer cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Suspendarea permisului, valabilă în întreaga Uniune Europeană

Noile reguli urmăresc și eliminarea situațiilor în care un șofer sancționat într-o țară continuă să conducă fără restricții în alt stat.

Astfel, pentru abateri foarte grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea vitezei legale cu cel puțin 50 km/h ori producerea unui accident grav din culpă, suspendarea dreptului de a conduce va putea produce efecte la nivelul întregii Uniuni Europene, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație.

O veste bună pentru unii candidați: dispare examenul de sală

În paralel cu modificările europene, în România au intrat deja în vigoare reguli care simplifică obținerea unor categorii de permis.