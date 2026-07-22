Cum îți poți recupera permisul de conducere mai repede în 2026. Cele trei condiții obligatorii după schimbarea regulilor

În practică, acest lucru înseamnă, de exemplu, că o suspendare de 90 de zile poate ajunge la 60 de zile, iar una de 60 de zile poate fi redusă la 40 de zile. Reducerea nu se acordă automat și nici doar pentru că șoferul depune o cerere, ci presupune trecerea unor filtre clare.

Prima condiție este ca solicitantul să fi obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei, ceea ce îi exclude practic de la această procedură pe șoferii începători care nu îndeplinesc cerința de vechime.

Nu mai este suficient să plătești doar amenda care a dus la suspendare

A doua mare condiție ține de situația amenzilor, iar aici regulile s-au înăsprit în primăvara anului 2026. Pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare, conducătorul auto trebuie să facă dovada achitării tuturor amenzilor contravenționale primite în calitate de conducător de autovehicule.

Schimbarea este importantă deoarece, anterior, condiția era legată de plata amenzii aplicate pentru abaterea care a atras suspendarea. Cu alte cuvinte, un șofer care vrea permisul înapoi mai repede trebuie să verifice dacă are și alte amenzi rutiere neachitate, pentru că acestea pot conta în analiza cererii.

Testul are 15 întrebări și trebuie să nimerești cel puțin 13

O altă condiție obligatorie este promovarea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, iar examenul nu trebuie confundat cu o simplă formalitate administrativă.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier stabilește explicit că „verificarea cunoașterii regulilor de circulație constă în completarea unui test-grilă, ce conține 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarată «promovată» persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări”. Așadar, șoferul își poate permite cel mult două răspunsuri greșite pentru a trece testul necesar procedurii de reducere.

Din 1 iulie, testul s-a mutat de la Poliția Rutieră

O altă schimbare importantă a apărut chiar în această lună. De la 1 iulie 2026, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se poate susține la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, nu la sediile Poliției Rutiere, așa cum se întâmpla anterior.