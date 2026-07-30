Șoferii care ar putea rămâne fără permis la expirare. Ministerul Sănătății pregătește noi reguli pentru reînnoire
Ministerul Sănătății propune modificarea condițiilor medicale pe care trebuie să le îndeplinească șoferii pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere. Schimbările apar într-un proiect de ordin pus în dezbatere publică și au rolul de a alinia legislația din România la noile reguli europene privind siguranța rutieră.
Dacă va fi adoptat, actul normativ va actualiza criteriile după care sunt evaluate aptitudinile fizice și psihice ale conducătorilor auto și va introduce reguli mai clare pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni.
Ce urmărește Ministerul Sănătății
Proiectul transpune în legislația națională prevederile unei directive europene adoptate în 2025 privind permisele de conducere.
Autoritățile susțin că noile măsuri au ca scop reducerea accidentelor provocate de probleme medicale incompatibile cu șofatul și armonizarea criteriilor de evaluare în toate statele membre ale Uniunii Europene.
Se schimbă regulile pentru evaluarea vederii
Una dintre cele mai importante modificări vizează examinarea capacității vizuale a șoferilor.
Proiectul actualizează criteriile referitoare la acuitatea vizuală, câmpul vizual, sensibilitatea la contrast, vederea în condiții de lumină redusă și diplopia, afecțiune care determină perceperea dublă a imaginilor.
Totodată, sunt prevăzute reguli privind persoanele care văd doar cu un singur ochi, precum și condiții distincte pentru șoferii din grupa 1 (conducători auto amatori) și grupa 2 (șoferi profesioniști).
Cine riscă să nu își poată reînnoi permisul
Potrivit proiectului, permisul de conducere nu va putea fi acordat sau reînnoit persoanelor care suferă de tulburări psihice severe ori de afecțiuni persistente care afectează capacitatea de a lua decizii, comportamentul sau adaptarea la trafic.
Există însă și o excepție. Persoanele aflate în această situație vor putea obține sau păstra permisul dacă prezintă un aviz medical favorabil emis de un specialist, iar starea lor de sănătate permite conducerea în siguranță. În anumite cazuri, medicii pot recomanda monitorizarea periodică.
Reguli pentru persoanele cu dependență de alcool
Proiectul introduce și condiții privind șoferii care au avut probleme legate de consumul de alcool.
Aceștia ar putea primi sau reînnoi permisul numai după ce demonstrează că au trecut printr-o perioadă de abstinență și au participat la programe de recuperare desfășurate sub supraveghere medicală. În plus, va fi necesar un aviz medical, iar autoritățile pot impune controale periodice.
Drogurile și medicamentele care afectează capacitatea de a conduce
Documentul menține interdicția acordării permisului persoanelor dependente de substanțe psihotrope sau celor care utilizează medicamente ce pot afecta siguranța la volan.
În același timp, proiectul propune o evaluare individuală a fiecărui caz, astfel încât restricțiile să fie stabilite în funcție de starea medicală și de riscurile identificate de specialiști.
Când vor intra în vigoare noile reguli
În prezent, proiectul se află în dezbatere publică. Modificările vor produce efecte numai după aprobarea ordinului de către ministrul Sănătății și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.
Dacă actul normativ va fi adoptat în forma actuală, șoferii care solicită obținerea sau reînnoirea permisului de conducere vor fi evaluați după criterii medicale actualizate, în conformitate cu noile standarde europene.
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