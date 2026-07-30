Șoferii care ar putea rămâne fără permis la expirare. Ministerul Sănătății pregătește noi reguli pentru reînnoire

Ce urmărește Ministerul Sănătății

Proiectul transpune în legislația națională prevederile unei directive europene adoptate în 2025 privind permisele de conducere.

Autoritățile susțin că noile măsuri au ca scop reducerea accidentelor provocate de probleme medicale incompatibile cu șofatul și armonizarea criteriilor de evaluare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Se schimbă regulile pentru evaluarea vederii

Una dintre cele mai importante modificări vizează examinarea capacității vizuale a șoferilor.

Proiectul actualizează criteriile referitoare la acuitatea vizuală, câmpul vizual, sensibilitatea la contrast, vederea în condiții de lumină redusă și diplopia, afecțiune care determină perceperea dublă a imaginilor.

Totodată, sunt prevăzute reguli privind persoanele care văd doar cu un singur ochi, precum și condiții distincte pentru șoferii din grupa 1 (conducători auto amatori) și grupa 2 (șoferi profesioniști).

Cine riscă să nu își poată reînnoi permisul

Potrivit proiectului, permisul de conducere nu va putea fi acordat sau reînnoit persoanelor care suferă de tulburări psihice severe ori de afecțiuni persistente care afectează capacitatea de a lua decizii, comportamentul sau adaptarea la trafic.

Există însă și o excepție. Persoanele aflate în această situație vor putea obține sau păstra permisul dacă prezintă un aviz medical favorabil emis de un specialist, iar starea lor de sănătate permite conducerea în siguranță. În anumite cazuri, medicii pot recomanda monitorizarea periodică.