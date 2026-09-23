Pepe debutează la Kanal D. Ce emisiune va prezenta artistul și pentru ce premiu se vor lupta concurenții
Pepe începe o nouă etapă în televiziune, odată cu primul său proiect la Kanal D. După ce postul TV a anunțat transferul artistului, acum a fost dezvăluit și formatul pe care acesta îl va prezenta. Este vorba despre „Hai că poți!”, un show de divertisment în care relațiile de cuplu sunt testate prin provocări, încredere și, inevitabil, momente amuzante.
În fiecare ediție, patru cupluri vor intra în competiție pentru un premiu de 25.000 de lei. Concurenții nu vor trebui însă doar să treacă de anumite probe, ci și să arate cât de bine își cunosc partenerul și câtă încredere au în abilitățile acestuia.
Cum funcționează noua emisiune prezentată de Pepe
„Hai că poți!” este versiunea românească a formatului internațional „My Man Can”. Conceptul pornește de la o întrebare aparent simplă: cât de bine știi ce poate face persoana de lângă tine?
Partenerii trebuie să își evalueze reciproc abilitățile și să „liciteze” în funcție de ceea ce cred că poate realiza celălalt. Apoi vine momentul în care presupunerile sunt puse la încercare în probele pregătite de producători.
Provocările sunt concepute astfel încât să testeze îndemânarea, curajul și spiritul de echipă, dar și nivelul de încredere dintre cei doi. Tocmai diferența dintre ceea ce crede un partener și ceea ce poate face în realitate celălalt poate genera unele dintre cele mai amuzante situații ale show-ului.
În unele cazuri, concurenții își pot supraestima partenerul, iar în altele îl pot subestima. Pentru cele patru cupluri participante, fiecare decizie poate conta în drumul către premiul de 25.000 de lei.
Pepe, despre primul său proiect la Kanal D
Pepe spune că a fost atras de concept încă de când a văzut primele imagini ale formatului și consideră că emisiunea are ingredientele unui show de divertisment în care publicul se poate relaxa.
„Este despre cupluri, are probe inedite, care scot la iveală tot felul de lucruri despre parteneri, e plin de situații amuzante, un show care îi va face pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se relaxeze, să uite de grijile zilnice”, a declarat Pepe.
Artistul spune și că poate înțelege situațiile prin care vor trece participanții în timpul competiției.
„Îi înțeleg pe concurenți, știu cum e cu iubirea, dar și cu provocările!”, spune prezentatorul.
Pentru Pepe, „Hai că poți!” marchează debutul la Kanal D și primul proiect anunțat după transferul său la postul de televiziune. Formatul îi oferă un rol construit în jurul interacțiunii cu participanții și al situațiilor spontane apărute în timpul probelor.
Încrederea dintre parteneri poate decide competiția
Dincolo de probele propriu-zise, una dintre componentele importante ale emisiunii este modul în care fiecare concurent își percepe partenerul. Participanții trebuie să decidă cât de mult pot miza pe persoana de lângă ei înainte de a afla dacă aceasta poate duce provocarea la bun sfârșit.
„Nu există lucruri imposibile! Există lucruri pe care îți dorești să le faci și pe care le poți face dacă ești susținut de persoana potrivită”, a mai declarat Pepe despre conceptul emisiunii.
Astfel, noul format combină competiția cu dinamica de cuplu și umorul, iar miza financiară adaugă presiune fiecărei alegeri. La final, cuplul care se descurcă cel mai bine în provocările show-ului poate pleca acasă cu premiul de 25.000 de lei.