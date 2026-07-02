Pensionarea anticipată în 2026. Câți bani pierzi dacă ieși mai devreme la pensie, calcule concrete

Din septembrie 2024 și în tot anul 2026, singura variantă de pensionare anticipată rămasă este cea cu penalizare. Practic, asta înseamnă că orice persoană care se pensionează înainte de vârsta standard va avea pensia diminuată pentru fiecare lună de anticipare.

Cine poate cere pensie anticipată în 2026

Conform legii oficiale, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Legea stabilește că vârsta standard este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În cazul femeilor, această limită va fi atinsă treptat până în anul 2035.

Pentru a beneficia de pensie anticipată, persoana trebuie să îndeplinească două condiții importante:

să aibă stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani;

sau să depășească acest stagiu cu până la cinci ani.

Practic, un român care are 60 de ani și minimum 35 de ani de contribuții poate cere pensionarea anticipată.

Ce perioade nu sunt luate în calcul

Noua lege aduce și o restricție importantă pentru cei care au cumpărat vechime în muncă. La calculul stagiului complet de cotizare contributiv necesar pentru pensia anticipată nu sunt luate în considerare perioadele cumpărate prin contracte de asigurare încheiate după 1 ianuarie 2018.

Cu alte cuvinte, dacă o persoană și-a cumpărat ani de vechime pentru a completa stagiul necesar, acele perioade nu o vor ajuta să obțină mai repede pensia anticipată.

Cum se calculează penalizarea

Valoarea pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea pensiei pentru limită de vârstă. Reducerea depinde de: