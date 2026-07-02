Pensionarea anticipată în 2026. Câți bani pierzi dacă ieși mai devreme la pensie, calcule concrete
Românii care vor să iasă mai devreme la pensie trebuie să țină cont, în 2026, de regulile introduse prin noua lege a pensiilor. Potrivit Legii 360/2023, aflată în vigoare din 1 septembrie 2024, pensia anticipată fără penalizări a fost eliminată complet, iar cei care aleg să se pensioneze înainte de vârsta standard vor primi o pensie redusă în funcție de perioada de anticipare.
Pensia anticipată fără penalizări a dispărut
Una dintre cele mai importante schimbări aduse de Legea 360/2023 este eliminarea pensiei anticipate fără penalizări. Până în august 2024, anumite persoane care aveau un stagiu mare de cotizare puteau ieși mai devreme la pensie fără să piardă bani din pensie. Acest mecanism nu mai există.
Din septembrie 2024 și în tot anul 2026, singura variantă de pensionare anticipată rămasă este cea cu penalizare. Practic, asta înseamnă că orice persoană care se pensionează înainte de vârsta standard va avea pensia diminuată pentru fiecare lună de anticipare.
Cine poate cere pensie anticipată în 2026
Conform legii oficiale, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Legea stabilește că vârsta standard este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În cazul femeilor, această limită va fi atinsă treptat până în anul 2035.
Pentru a beneficia de pensie anticipată, persoana trebuie să îndeplinească două condiții importante:
- să aibă stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani;
- sau să depășească acest stagiu cu până la cinci ani.
Practic, un român care are 60 de ani și minimum 35 de ani de contribuții poate cere pensionarea anticipată.
Ce perioade nu sunt luate în calcul
Noua lege aduce și o restricție importantă pentru cei care au cumpărat vechime în muncă. La calculul stagiului complet de cotizare contributiv necesar pentru pensia anticipată nu sunt luate în considerare perioadele cumpărate prin contracte de asigurare încheiate după 1 ianuarie 2018.
Cu alte cuvinte, dacă o persoană și-a cumpărat ani de vechime pentru a completa stagiul necesar, acele perioade nu o vor ajuta să obțină mai repede pensia anticipată.
Cum se calculează penalizarea
Valoarea pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea pensiei pentru limită de vârstă. Reducerea depinde de:
- numărul de luni cu care persoana se pensionează mai devreme;
- stagiul realizat peste cei 35 de ani obligatorii.
Cu cât pensionarea are loc mai devreme și cu cât persoana are mai puțini ani suplimentari de cotizare, cu atât penalizarea este mai mare. De exemplu, un român care se pensionează cu cinci ani înainte de termen poate pierde câteva procente importante din pensie în fiecare lună până la atingerea vârstei standard.
În schimb, cine are un stagiu mai mare de cotizare va avea penalizări mai mici.
Reducerile nu se pot cumula
Legea 360/2023 stabilește clar că reducerea vârstei standard pentru pensia anticipată nu poate fi combinată cu alte reduceri prevăzute de lege. Asta înseamnă că o persoană care beneficiază deja de reducerea vârstei de pensionare pentru condiții speciale de muncă nu poate adăuga și reducerea aferentă pensionării anticipate.
Practic, românii trebuie să aleagă varianta care îi avantajează mai mult.
Ce se întâmplă după atingerea vârstei standard
Este important de mentionat faptul că pensia anticipată nu rămâne definitivă. Astfel, după ce beneficiarul împlinește vârsta standard de pensionare, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă.
Recalcularea se face din oficiu, fără ca pensionarul să depună o nouă cerere. În acel moment penalizarea dispare, se adaugă eventualele stagii de cotizare realizate între timp și pot fi luate în calcul și perioadele cumpărate ulterior pentru completarea vechimii.
Astfel, suma primită poate crește după transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă.
Există și posibilitatea pensiei de invaliditate
Legea prevede și o situație specială pentru persoanele care ajung să aibă probleme medicale grave. În cazul diminuării capacității de muncă, beneficiarul unei pensii anticipate poate opta pentru pensie de invaliditate.
Această variantă poate fi mai avantajoasă în anumite cazuri, în funcție de gradul de invaliditate și de condițiile medicale stabilite de comisiile de expertiză.
Pentru mulți români, pensionarea anticipată poate părea o soluție rapidă pentru ieșirea din activitate înainte de 65 de ani. Totuși, noua lege face ca această opțiune să vină cu pierderi financiare clare. De aceea, specialiștii recomandă analizarea atentă a stagiului de cotizare și a penalizărilor înainte de depunerea cererii de pensionare anticipată, mai ales că diminuarea pensiei se aplică până la atingerea vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea 360/2023.
Tabel cu calcule concrete
|Vârsta pensionării
|Ani de cotizare
|Perioada de anticipare
|Pensia estimată fără penalizare
|Penalizare estimativă
|Pensia estimată după penalizare
|Pierdere lunară
|64 ani
|40 ani
|12 luni
|3.500 lei
|3%
|3.395 lei
|105 lei
|63 ani
|38 ani
|24 luni
|4.000 lei
|6%
|3.760 lei
|240 lei
|62 ani
|36 ani
|36 luni
|3.200 lei
|10%
|2.880 lei
|320 lei
|61 ani
|35 ani
|48 luni
|4.500 lei
|15%
|3.825 lei
|675 lei
|60 ani
|35 ani
|60 luni
|5.000 lei
|20%
|4.000 lei
|1.000 lei
*Exemplele sunt orientative și au rol informativ. Penalizarea exactă depinde de numărul de luni de anticipare și de anii realizați peste stagiul complet de cotizare contributiv, conform prevederilor din Legea 360/2023.*