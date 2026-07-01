Cât trebuie să câștigi pentru o pensie de 4.000 de lei. Exemplu de calcul după legea pensiilor din 2026

Prin Legea 141/2025, executivul a suspendat indexarea automată a punctului de referință, astfel că 2026 este al doilea an consecutiv în care valoarea rămâne aceeași. Următoarea posibilă actualizare este programată pentru 2027, în funcție de evoluția economică și de resursele bugetare disponibile.

Pentru a calcula punctajul, ai nevoie și de reperul salarial oficial al anului. Salariul mediu brut pe economie folosit pentru pensii și ajutoare în 2026 este fixat la 9.192 de lei, prin Legea 44/2026, valoare valabilă începând din 30 martie 2026 și diferită de cifra reală, lunară, publicată de INS. Această sumă a crescut de la 8.620 de lei în 2025 și 7.567 de lei în 2024.

Formula pas cu pas

Calculul se face în trei etape simple:

Punctaj lunar = salariul brut lunar ÷ salariul mediu brut pe economie din anul respectiv.

Punctaj anual = media punctajelor din cele 12 luni.

Pensie brută = (total puncte din carieră + puncte de stabilitate) × 81 lei.

La acestea se adaugă un bonus important pentru cariere lungi. Pentru stagiul de cotizare de peste 25 de ani se acordă puncte de stabilitate: 0,50 puncte pentru fiecare an realizat între 25 și 30 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an între 30 și 35 de ani și un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Exemplu de calcul: cât salariu ai nevoie pentru 4.000 lei pensie

Pentru o pensie brută de 4.000 de lei, ai nevoie de aproximativ 49,4 puncte totale (4.000 ÷ 81 lei).

Scenariul 1 – carieră de 35 de ani (stagiu complet), fără ani suplimentari.

La 35 de ani de muncă, punctele de stabilitate acumulate sunt de 6,25 (2,5 puncte pentru anii 26-30, plus 3,75 puncte pentru anii 31-35). Îți mai rămân de „acoperit” 43,15 puncte din salariu, adică un punctaj mediu anual de circa 1,23. Cu alte cuvinte, salariul tău brut ar trebui să fie, în medie pe toată cariera, de aproximativ 1,23 ori salariul mediu brut pe economie — la reperul actual de 9.192 lei, asta înseamnă un salariu brut mediu de circa 11.300 lei pe lună.

Scenariul 2 – carieră de 40 de ani (5 ani suplimentari peste stagiul complet).

Cu 5 ani în plus lucrați, punctele de stabilitate cresc la 11,25 (se adaugă câte un punct pentru fiecare an peste 35). Rămâi cu nevoia unui punctaj mediu anual de aproximativ 0,95, adică un salariu brut mediu de circa 8.700-8.800 lei pe lună — sensibil mai mic decât în primul scenariu, exact avantajul oferit de o carieră mai lungă.