Cât trebuie să câștigi pentru o pensie de 4.000 de lei. Exemplu de calcul după legea pensiilor din 2026
Tot mai mulți români vor să știe, încă din timpul vieții active, ce pensie îi așteaptă la finalul carierei. Întrebarea „cât trebuie să câștig ca să am o pensie de 4.000 de lei?” a devenit una dintre cele mai căutate în ultima perioadă, mai ales după ce Guvernul a decis îngheţarea valorii punctului de referinţă și pentru 2026. Vă explicăm, pas cu pas, cum se face calculul real, conform Legii 360/2023 și celorlalte acte normative în vigoare.
Ce spune legea pensiilor în 2026
Valoarea punctului de referință rămâne 81 de lei în 2026, aceeași ca în 2024 și în 2025, guvernul a îngheţat indexarea, astfel încât milioane de pensionari nu au primit majorarea care li se promisese. Practic, formula rămâne cea introdusă prin noua lege a pensiilor: pensia lunară se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință.
Prin Legea 141/2025, executivul a suspendat indexarea automată a punctului de referință, astfel că 2026 este al doilea an consecutiv în care valoarea rămâne aceeași. Următoarea posibilă actualizare este programată pentru 2027, în funcție de evoluția economică și de resursele bugetare disponibile.
Pentru a calcula punctajul, ai nevoie și de reperul salarial oficial al anului. Salariul mediu brut pe economie folosit pentru pensii și ajutoare în 2026 este fixat la 9.192 de lei, prin Legea 44/2026, valoare valabilă începând din 30 martie 2026 și diferită de cifra reală, lunară, publicată de INS. Această sumă a crescut de la 8.620 de lei în 2025 și 7.567 de lei în 2024.
Formula pas cu pas
Calculul se face în trei etape simple:
- Punctaj lunar = salariul brut lunar ÷ salariul mediu brut pe economie din anul respectiv.
- Punctaj anual = media punctajelor din cele 12 luni.
- Pensie brută = (total puncte din carieră + puncte de stabilitate) × 81 lei.
La acestea se adaugă un bonus important pentru cariere lungi. Pentru stagiul de cotizare de peste 25 de ani se acordă puncte de stabilitate: 0,50 puncte pentru fiecare an realizat între 25 și 30 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an între 30 și 35 de ani și un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.
Exemplu de calcul: cât salariu ai nevoie pentru 4.000 lei pensie
Pentru o pensie brută de 4.000 de lei, ai nevoie de aproximativ 49,4 puncte totale (4.000 ÷ 81 lei).
- Scenariul 1 – carieră de 35 de ani (stagiu complet), fără ani suplimentari.
La 35 de ani de muncă, punctele de stabilitate acumulate sunt de 6,25 (2,5 puncte pentru anii 26-30, plus 3,75 puncte pentru anii 31-35). Îți mai rămân de „acoperit” 43,15 puncte din salariu, adică un punctaj mediu anual de circa 1,23. Cu alte cuvinte, salariul tău brut ar trebui să fie, în medie pe toată cariera, de aproximativ 1,23 ori salariul mediu brut pe economie — la reperul actual de 9.192 lei, asta înseamnă un salariu brut mediu de circa 11.300 lei pe lună.
- Scenariul 2 – carieră de 40 de ani (5 ani suplimentari peste stagiul complet).
Cu 5 ani în plus lucrați, punctele de stabilitate cresc la 11,25 (se adaugă câte un punct pentru fiecare an peste 35). Rămâi cu nevoia unui punctaj mediu anual de aproximativ 0,95, adică un salariu brut mediu de circa 8.700-8.800 lei pe lună — sensibil mai mic decât în primul scenariu, exact avantajul oferit de o carieră mai lungă.
Pentru comparație, cineva care a lucrat 35 de ani exact la nivelul salariului mediu brut pe economie ar acumula 41,25 de puncte (35 de puncte de contributivitate plus 6,25 de stabilitate), ceea ce înseamnă o pensie de aproximativ 3.341 de lei — sub ținta de 4.000 de lei. Diferența arată cât de mult contează fie un salariu peste medie, fie câțiva ani suplimentari de muncă.
De ce calculul e doar orientativ
Aceste estimări presupun un salariu constant, raportat mereu la aceeași medie pe economie, ceea ce nu se întâmplă în realitate: veniturile variază de la an la an, iar salariul mediu folosit ca reper se schimbă și el anual. Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut realizat la câștigul salarial mediu brut comunicat de Institutul Național de Statistică din anul respectiv, așa că pensia finală ține cont de întreaga istorie salarială, nu doar de cifrele actuale.
Pentru o estimare exactă a punctajului propriu, varianta sigură rămâne verificarea directă la casa teritorială de pensii sau prin contul online CNPP, unde se poate vedea situația reală a punctelor acumulate până în prezent.