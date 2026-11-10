Paul McCartney a devenit miliardar și intră în topul celor mai bogați muzicieni, alături de Jay-Z și Taylor Swift

Cât valorează averea lui Paul McCartney și cine îl depășește

Conform estimărilor Forbes, Paul McCartney are o avere de aproximativ 1,4 miliarde de dolari, echivalentul a circa 1,04 miliarde de lire sterline. Această sumă îl plasează pe locul al treilea în clasamentul celor mai bogați muzicieni la nivel mondial.

În fața sa se află Jay-Z, cu o avere estimată la 2,8 miliarde de dolari, și Taylor Swift, care ar deține aproximativ 2 miliarde de dolari. Clasamentul arată cât de mult pot valora drepturile muzicale, concertele și investițiile construite în jurul unei cariere de succes.

În cazul lui McCartney, averea nu provine doar din perioada petrecută alături de The Beatles. Artistul a dezvoltat de-a lungul anilor un portofoliu de drepturi de autor și proprietăți intelectuale care continuă să genereze venituri, inclusiv din opere muzicale compuse de alți artiști.

Un rol important îl are MPL Communications, compania fondată în 1969. Aceasta gestionează catalogul muzical al lui McCartney, dar deține sau administrează drepturi asupra unor lucrări din repertoriul altor compozitori. Modelul de afaceri îi permite artistului să câștige bani din utilizarea unor melodii chiar și atunci când nu este implicat direct în interpretarea lor.

Cum câștigă bani din muzica altor artiști

Una dintre componentele mai puțin cunoscute ale averii lui Paul McCartney este portofoliul de drepturi muzicale administrat prin MPL Communications. Compania a achiziționat drepturi de autor de la artiști precum Buddy Holly și deține partituri ale unor musicaluri de pe Broadway, dar și drepturi asupra unor cântece cunoscute din repertoriul american.

Printre exemple se numără „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” și „The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)”. Potrivit Forbes, aceste achiziții valorează aproape 250 de milioane de dolari.

Veniturile provin din numeroase forme de utilizare a muzicii. Atunci când un liceu pune în scenă musicalul „Grease” sau când cineva ascultă „Blue Suede Shoes” pe o platformă de streaming, drepturile de autor pot genera încasări pentru deținătorii lor. Astfel, catalogul administrat de compania lui McCartney produce bani în mod constant, fără să fie nevoie ca artistul să lanseze permanent piese noi.