Paul McCartney a devenit miliardar și intră în topul celor mai bogați muzicieni, alături de Jay-Z și Taylor Swift
Paul McCartney a intrat oficial în clubul miliardarilor, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari. Potrivit unei analize publicate de Forbes, fostul membru al trupei The Beatles ocupă acum locul al treilea în clasamentul celor mai bogați muzicieni din lume, după Jay-Z și Taylor Swift. La 84 de ani, artistul continuă să câștige bani din muzică, concerte, drepturi de autor, investiții și colecții de artă, scrie The Guardian.
Averea sa este rezultatul unei cariere de peste șase decenii, dar și al unor decizii de afaceri care au transformat catalogul muzical într-o sursă constantă de venit. O parte importantă a câștigurilor vine prin MPL Communications, compania de publishing înființată de McCartney în 1969, care administrează atât propriile sale compoziții, cât și drepturile unor alți artiști.
Cât valorează averea lui Paul McCartney și cine îl depășește
Conform estimărilor Forbes, Paul McCartney are o avere de aproximativ 1,4 miliarde de dolari, echivalentul a circa 1,04 miliarde de lire sterline. Această sumă îl plasează pe locul al treilea în clasamentul celor mai bogați muzicieni la nivel mondial.
În fața sa se află Jay-Z, cu o avere estimată la 2,8 miliarde de dolari, și Taylor Swift, care ar deține aproximativ 2 miliarde de dolari. Clasamentul arată cât de mult pot valora drepturile muzicale, concertele și investițiile construite în jurul unei cariere de succes.
În cazul lui McCartney, averea nu provine doar din perioada petrecută alături de The Beatles. Artistul a dezvoltat de-a lungul anilor un portofoliu de drepturi de autor și proprietăți intelectuale care continuă să genereze venituri, inclusiv din opere muzicale compuse de alți artiști.
Un rol important îl are MPL Communications, compania fondată în 1969. Aceasta gestionează catalogul muzical al lui McCartney, dar deține sau administrează drepturi asupra unor lucrări din repertoriul altor compozitori. Modelul de afaceri îi permite artistului să câștige bani din utilizarea unor melodii chiar și atunci când nu este implicat direct în interpretarea lor.
Cum câștigă bani din muzica altor artiști
Una dintre componentele mai puțin cunoscute ale averii lui Paul McCartney este portofoliul de drepturi muzicale administrat prin MPL Communications. Compania a achiziționat drepturi de autor de la artiști precum Buddy Holly și deține partituri ale unor musicaluri de pe Broadway, dar și drepturi asupra unor cântece cunoscute din repertoriul american.
Printre exemple se numără „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” și „The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)”. Potrivit Forbes, aceste achiziții valorează aproape 250 de milioane de dolari.
Veniturile provin din numeroase forme de utilizare a muzicii. Atunci când un liceu pune în scenă musicalul „Grease” sau când cineva ascultă „Blue Suede Shoes” pe o platformă de streaming, drepturile de autor pot genera încasări pentru deținătorii lor. Astfel, catalogul administrat de compania lui McCartney produce bani în mod constant, fără să fie nevoie ca artistul să lanseze permanent piese noi.
Această strategie explică o parte importantă a averii sale. În industria muzicală, deținerea drepturilor asupra unor melodii populare poate aduce venituri timp de decenii, prin streaming, difuzare radio, spectacole, filme și alte forme de utilizare comercială.
Cât câștigă Paul McCartney din The Beatles și din propriile concerte
O altă sursă importantă de venit este legată de The Beatles. McCartney primește 25% din câștigurile companiei Apple Corps, structura care gestionează interesele comerciale ale trupei. Potrivit estimărilor citate de Forbes, aceasta generează aproximativ 50 de milioane de dolari anual din drepturi de streaming, vânzări de viniluri și produse asociate formației.
Artistul obține, de asemenea, aproximativ 10 milioane de dolari pe an din drepturile de autor asupra compozițiilor The Beatles. Valoarea acestui portofoliu este estimată la circa 200 de milioane de dolari. Drepturile asupra pieselor formației au fost subiectul unor dispute juridice în Statele Unite și Marea Britanie, în care McCartney a încercat să își protejeze interesele asupra compozițiilor.
Concertele reprezintă o altă componentă a averii. Turneul Got Back, desfășurat între 2022 și 2025, a inclus 79 de spectacole și a contribuit la veniturile artistului. La acestea se adaugă proprietăți imobiliare din mai multe țări și o colecție de artă care include lucrări semnate de René Magritte și Pablo Picasso.
Paul McCartney continuă să lanseze muzică la 84 de ani
Chiar dacă a ajuns la o avere impresionantă, Paul McCartney nu s-a retras din activitate. În luna mai 2026, artistul a lansat cel mai recent album al său, „The Boys of Dungeon Lane”, continuând o carieră care a început în anii 1960.
Tot în luna mai, McCartney a fost invitatul muzical al finalului de sezon al emisiunii „Saturday Night Live”. În iulie, a interpretat piesa „I Want to Hold Your Hand” pentru prima dată în aproximativ 60 de ani, în cadrul nunții lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată la Madison Square Garden.
Viața și cariera sa au fost prezentate și în documentarul „Man on the Run”, regizat de Morgan Neville. Producția urmărește perioada de după despărțirea de The Beatles și felul în care McCartney și-a construit drumul muzical și profesional în afara trupei.