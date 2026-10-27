Particula-fantomă de la începutul timpului care ar putea explica de ce existăm. Descoperirea care schimbă povestea nașterii Universului

Este vorba despre un tip ipotetic de neutrin, o particulă extrem de greu de detectat, care ar fi putut domina pentru scurt timp energia Universului timpuriu. Potrivit cercetării publicate pe 8 septembrie 2026 în revista științifică Physical Review Letters, această particulă ar fi influențat expansiunea cosmosului și procesele care au permis materiei să devină predominantă. Dacă ipoteza se confirmă, ar putea reprezenta un pas important spre înțelegerea motivului pentru care există galaxii, planete și, în cele din urmă, viață.

Misterul care îi urmărește pe fizicieni de zeci de ani

Pentru a înțelege importanța descoperirii, trebuie să ne întoarcem la primele momente de după Big Bang. Conform teoriilor fizicii, materia și antimateria ar fi trebuit să fie produse în cantități aproape egale.

Problema este că aceste două forme ale materiei se anihilează atunci când intră în contact, eliberând energie. Dacă ar fi existat exact aceeași cantitate din fiecare, aproape toate particulele ar fi dispărut reciproc, iar Universul pe care îl cunoaștem nu s-ar fi putut forma.

Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Dintr-un motiv încă necunoscut, materia a avut un mic avantaj. Acel surplus a permis apariția stelelor, galaxiilor și planetelor.

Acest fenomen, cunoscut drept asimetria dintre materie și antimaterie, reprezintă unul dintre marile mistere ale cosmologiei moderne.

Noua cercetare propune că un neutrin neobișnuit ar fi putut influența tocmai condițiile în care s-a format acest dezechilibru.

Ce este particula-fantomă care ar fi putut domina Universul

Neutrinii sunt particule subatomice fără sarcină electrică și cu mase extrem de mici. Sunt produse în numeroase procese naturale, inclusiv în interiorul Soarelui, și traversează aproape orice material fără să interacționeze cu el.

Chiar în timp ce citești acest articol, un număr uriaș de neutrini îți traversează corpul fără să simți absolut nimic.

Fizicienii cunosc trei tipuri de neutrini, dar există o problemă. Observațiile arată că aceștia au masă, în timp ce forma inițială a Modelului Standard al fizicii particulelor nu explică această proprietate.

Una dintre soluțiile propuse presupune existența unor particule suplimentare, numite „neutrini de dreapta”. Spre deosebire de neutrinii obișnuiți, aceștia nu ar participa direct la interacțiunea nucleară slabă și ar putea avea mase mult mai mari.

Cercetătorii Rishav Roshan, de la Universitatea Southampton din Marea Britanie, și Sudipta Show, de la Institutul Indian de Tehnologie Kanpur, au analizat rolul celui mai greu dintre acești neutrini ipotetici. În modelul lor, particula ar fi avut o masă de aproximativ 100.000 de miliarde de ori mai mare decât cea a unui proton.

Este o valoare uriașă pentru o particulă subatomică, iar consecințele asupra Universului timpuriu ar fi putut fi spectaculoase.

Cum ar fi putut o singură specie de particule să schimbe istoria cosmosului

Imediat după Big Bang, Universul era extrem de fierbinte și dens. Particulele se deplasau cu viteze apropiate de cea a luminii, iar energia era distribuită între numeroasele componente ale acestui mediu primordial.

Pe măsură ce spațiul s-a extins și s-a răcit, lucrurile s-au schimbat.

Potrivit calculelor cercetătorilor, neutrinii de dreapta foarte grei ar fi încetinit și ar fi început să se comporte asemenea materiei obișnuite. Energia asociată masei lor ar fi scăzut mai lent decât energia radiației, pe măsură ce Universul se extindea.

În cele din urmă, această specie de particule ar fi putut ajunge să contribuie cu mai mult de jumătate din energia totală a Universului. Cu alte cuvinte, pentru o perioadă scurtă, neutrinii grei ar fi devenit componenta dominantă a cosmosului.

Acest lucru ar fi modificat viteza expansiunii cosmice și momentul în care anumite interacțiuni dintre particule au devenit eficiente. Schimbarea este importantă deoarece aceste interacțiuni influențează procesele prin care se poate forma un surplus de materie.

Modelul cercetătorilor arată că, în asemenea condiții, dezintegrarea unor neutrini de dreapta mai ușori ar fi putut genera un dezechilibru suficient pentru a reproduce cantitatea de materie observată în prezent.

Este însă important de precizat că studiul nu demonstrează existența particulei. Rezultatele provin din calcule teoretice și arată că scenariul este posibil în anumite condiții.

Cum ar putea fi verificată această teorie

Cea mai mare dificultate este că neutrinii descriși în studiu ar fi mult prea grei pentru a fi produși în acceleratoarele de particule existente.

Chiar și instalațiile spectaculoase de la CERN nu ar putea recrea direct condițiile necesare pentru observarea lor.

Din acest motiv, oamenii de știință caută dovezi indirecte. Una dintre posibilități este studierea undelor gravitaționale, acele fluctuații ale spațiului și timpului prezise de Albert Einstein.

Dacă Universul timpuriu a trecut printr-o perioadă dominată de neutrinii grei, această etapă ar fi putut lăsa urme în spectrul undelor gravitaționale primordiale.

Viitoare observatoare, precum misiunea spațială LISA a Agenției Spațiale Europene și rețeaua de radiotelescoape Square Kilometre Array, ar putea contribui la verificarea unor astfel de scenarii.

În plus, măsurătorile tot mai precise ale maselor neutrinilor obișnuiți ar putea ajuta la testarea modelului propus.

Cercetătorii subliniază că teoria ar putea avea implicații și pentru un alt mister major: originea materiei întunecate, componenta invizibilă care influențează gravitațional galaxiile și structura Universului. Deocamdată, rămân multe întrebări fără răspuns. Nu există dovezi directe că acest neutrin greu a existat sau că a dominat vreodată energia cosmosului.

Dar tocmai această posibilitate face cercetarea atât de interesantă. O particulă despre care fizicienii au presupus multă vreme că nu joacă un rol important ar putea modifica felul în care înțelegem primele clipe ale Universului.

Iar dacă viitoarele observații vor susține ipoteza, am putea ajunge mai aproape de răspunsul la una dintre cele mai profunde întrebări ale științei: de ce materia a supraviețuit și de ce există, în cele din urmă, ceva în loc de nimic.