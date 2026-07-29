Orcile au scufundat încă un velier lângă Spania. Misterul atacurilor care continuă de șase ani VIDEO

În aceeași săptămână, velierul Idem s-a scufundat lângă Estaca de Bares, cel mai nordic punct al Peninsulei Iberice. Și în acest caz, animalele au vizat cârma. Cele două persoane aflate la bord au fost recuperate în siguranță.

Orcile nu atacă oamenii, ci cârmele bărcilor

Incidentele urmează aproape întotdeauna același tipar. Animalele se apropie de veliere și lovesc cârma. Uneori o împing, o mușcă sau o rup complet. După ce barca se oprește, orcile își pot pierde interesul.

Cercetătorii au identificat aproximativ 15 exemplare implicate în acest comportament. Ele aparțin unei populații iberice formate din mai puțin de 50 de orci. Grupul este considerat în pericol critic de dispariție și depinde în mare măsură de tonul roșu din Atlantic.

Fenomenul a fost observat pentru prima dată în 2020, când o serie de atacuri ale orcilor în Spania și Portugalia a lăsat mai multe ambarcațiuni fără cârmă. Numărul întâlnirilor a crescut ulterior, iar comportamentul s-a răspândit în interiorul grupului.

Nu există dovezi că animalele urmăresc să rănească oamenii. Orcile sălbatice nu consideră omul o pradă obișnuită. Ele par interesate de mișcarea cârmei și de reacția obiectului atunci când este lovit.

Teoria răzbunării nu este susținută de majoritatea experților

O explicație populară susține că o femelă numită White Gladis ar fi avut o experiență traumatizantă cu o barcă. Ea ar fi început apoi să lovească ambarcațiunile și le-ar fi învățat și pe celelalte orci să facă același lucru.