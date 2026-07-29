Orcile au scufundat încă un velier lângă Spania. Misterul atacurilor care continuă de șase ani VIDEO
Orcile din Peninsula Iberică au scufundat încă o ambarcațiune și au avariat grav un iaht în largul coastei nord-vestice a Spaniei. Seria incidentelor a început în 2020 și include acum peste 700 de interacțiuni raportate. Cel puțin opt bărci s-au scufundat, potrivit Live Science.
Cel mai recent incident grav a avut loc pe 24 iulie 2026, în apropiere de Galicia. Orcile au distrus cârma unui iaht suedez lung de 14 metri. Cele două persoane aflate la bord au transmis un apel de urgență și au fost salvate. Paza de coastă spaniolă a remorcat ambarcațiunea.
În aceeași săptămână, velierul Idem s-a scufundat lângă Estaca de Bares, cel mai nordic punct al Peninsulei Iberice. Și în acest caz, animalele au vizat cârma. Cele două persoane aflate la bord au fost recuperate în siguranță.
Orcile nu atacă oamenii, ci cârmele bărcilor
Incidentele urmează aproape întotdeauna același tipar. Animalele se apropie de veliere și lovesc cârma. Uneori o împing, o mușcă sau o rup complet. După ce barca se oprește, orcile își pot pierde interesul.
Cercetătorii au identificat aproximativ 15 exemplare implicate în acest comportament. Ele aparțin unei populații iberice formate din mai puțin de 50 de orci. Grupul este considerat în pericol critic de dispariție și depinde în mare măsură de tonul roșu din Atlantic.
Fenomenul a fost observat pentru prima dată în 2020, când o serie de atacuri ale orcilor în Spania și Portugalia a lăsat mai multe ambarcațiuni fără cârmă. Numărul întâlnirilor a crescut ulterior, iar comportamentul s-a răspândit în interiorul grupului.
Nu există dovezi că animalele urmăresc să rănească oamenii. Orcile sălbatice nu consideră omul o pradă obișnuită. Ele par interesate de mișcarea cârmei și de reacția obiectului atunci când este lovit.
Teoria răzbunării nu este susținută de majoritatea experților
O explicație populară susține că o femelă numită White Gladis ar fi avut o experiență traumatizantă cu o barcă. Ea ar fi început apoi să lovească ambarcațiunile și le-ar fi învățat și pe celelalte orci să facă același lucru.
Ipoteza unui incident inițial nu a fost exclusă complet. Totuși, ideea că animalele se răzbună intenționat pe oameni nu este susținută de majoritatea cercetătorilor. Răzbunarea presupune o motivație complicată, greu de demonstrat doar prin observarea loviturilor.
Explicația principală este mai simplă. Comportamentul poate fi o formă de joacă sau o modă socială. Orcile sunt extrem de inteligente și învață unele de la altele. Exemplarele tinere pot observa un adult lovind o cârmă și pot încerca apoi să repete acțiunea.
Asemenea obiceiuri temporare au mai fost observate la orci. Unele grupuri au purtat pe cap somoni morți. Altele au dezvoltat tehnici noi de vânătoare. Cercetătorii au documentat și modul în care o singură orcă poate ucide un rechin alb, semn al capacității extraordinare de adaptare a speciei.
Ce trebuie să faci dacă barca este înconjurată de orci
Recomandările autorităților s-au schimbat pe măsură ce au fost analizate mai multe incidente. Echipajele sunt sfătuite să oprească motorul, să coboare pânzele și să dezactiveze pilotul automat. Roata cârmei trebuie lăsată liberă.
Nu încerca să lovești animalele sau să le alungi cu obiecte. O reacție agresivă poate răni o orcă și poate amplifica mișcările din jurul bărcii. Anunță imediat autoritățile maritime și respectă instrucțiunile primite.
Datele analizate până acum sugerează că ambarcațiunile care urmează protocolul suferă, în general, pagube mai mici. Cârma rămâne însă partea vulnerabilă. O lovitură puternică poate lăsa barca fără control și poate permite apei să intre în interior.
Fenomenul rămâne neobișnuit și periculos pentru navigatori, dar nu transformă orcile în „monștri răzbunători”. Am mai văzut cum balenele ucigașe au scufundat alte nave, însă fiecare incident oferă cercetătorilor date noi.
După șase ani, oamenii de știință nu au încă un răspuns definitiv. Cea mai probabilă explicație rămâne un comportament învățat social, întreținut de curiozitate și joacă. Pentru oamenii aflați pe mare, diferența dintre joacă și atac contează mai puțin atunci când cârma începe să se rupă.