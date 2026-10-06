Oferta Lidl care îți dublează cumpărăturile fără să îți dubleze bonul
Cine spune că pentru mai multe produse în coș trebuie să plătești mai mult? Lidl vine în această săptămână cu o ofertă aniversară 1+1 care le permite clienților să plece acasă cu două produse, plătind doar unul. Cu alte cuvinte, este momentul în care lista de cumpărături poate deveni mai lungă fără ca valoarea bonului să crească.
Fie că este vorba despre produse pentru mesele de zi cu zi, ingrediente pentru rețete rapide sau mici răsfățuri pentru familie, oferta aniversară aduce ocazia perfectă de a pune mai multe produse în coș și de a economisi în același timp.
Printre produsele incluse în campania aniversară se numără:
- Pachețele de primăvară Chef Select, diverse sortimente, 400 g – 4,99 lei/bucată, prin oferta 1+1;
- Ricotta Milbona, 250 g, la 4,49 lei/bucată, prin oferta 1+1 disponibilă în Lidl Plus;
- Profiterol cu cremă de fistic Deluxe, 500 g – 14,99 lei/bucată, prin oferta 1+1;
- Ciorbă Cămara Noastră, diverse sortimente, 400 g – 4,99 lei/bucată, prin oferta 1+1 disponibilă în Lidl Plus;
- Cârnați sticks Pikok, diverse sortimente, 120 g – 4,57 lei/bucată, prin oferta 1+1.
Campania face parte din seria ofertelor pregătite de Lidl cu ocazia aniversării a 15 ani în România. Prin inițiativele din magazinele sale, retailerul își continuă angajamentul de a oferi clienților produse de calitate la prețuri accesibile, alături de beneficii suplimentare și promoții atractive la raft.
Fie că este vorba despre produse pe care le cumperi frecvent sau despre articole pe care vrei să le încerci pentru prima dată, oferta 1+1 aduce în prim-plan unele dintre cele mai căutate promoții din magazine. Oferta este disponibilă până pe 11 octombrie, în limita stocului disponibil.