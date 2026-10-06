Oferta Lidl care îți dublează cumpărăturile fără să îți dubleze bonul

Cine spune că pentru mai multe produse în coș trebuie să plătești mai mult? Lidl vine în această săptămână cu o ofertă aniversară 1+1 care le permite clienților să plece acasă cu două produse, plătind doar unul. Cu alte cuvinte, este momentul în care lista de cumpărături poate deveni mai lungă fără ca valoarea bonului să crească.

Fie că este vorba despre produse pentru mesele de zi cu zi, ingrediente pentru rețete rapide sau mici răsfățuri pentru familie, oferta aniversară aduce ocazia perfectă de a pune mai multe produse în coș și de a economisi în același timp.