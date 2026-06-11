Obiceiul pe care milioane de oameni îl au în fiecare noapte. Cum îți poate influența câinele sau pisica somnul fără să observi

Ce riscuri apar atunci când împarți patul cu animalul de companie

Câinii și pisicile aduc multă bucurie în viața stăpânilor, însă vin la pachet și cu anumite microorganisme, paraziți sau insecte care pot ajunge mai ușor în spațiul în care dormim.

Medicii veterinari atrag atenția că riscul de îmbolnăvire este, în general, redus pentru persoanele sănătoase, însă nu poate fi exclus complet. Puricii, căpușele sau anumite bacterii pot fi transportate de animale, iar contactul apropiat și repetat crește gradul de expunere.

Situația devine mai delicată în cazul persoanelor în vârstă, al celor cu afecțiuni care afectează sistemul imunitar sau al oamenilor aflați în recuperare după intervenții medicale. În astfel de cazuri, orice sursă suplimentară de infecție merită evaluată cu atenție.

Specialiștii spun că prevenția rămâne esențială. Vizitele regulate la veterinar, tratamentele antiparazitare și monitorizarea stării de sănătate a animalului reduc considerabil eventualele probleme.

De asemenea, proprietarii care adoptă recent un câine sau o pisică ar trebui să fie mai atenți în primele săptămâni, până când animalul trece prin toate controalele și tratamentele recomandate.

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Chiar dacă animalul este perfect sănătos, există o altă problemă care îi interesează pe cercetători: impactul asupra somnului.

Spre deosebire de oameni, câinii și pisicile au propriile ritmuri de activitate. Se pot mișca în timpul nopții, își pot schimba poziția frecvent sau pot reacționa la zgomote pe care stăpânul nici măcar nu le observă. Toate aceste mișcări pot provoca întreruperi scurte ale somnului.