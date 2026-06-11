Obiceiul pe care milioane de oameni îl au în fiecare noapte. Cum îți poate influența câinele sau pisica somnul fără să observi
Pentru mulți proprietari de animale de companie, locul câinelui sau al pisicii nu este pe covor, în culcuș ori pe canapea, ci chiar în pat. Gestul este atât de obișnuit încât puțini se mai întreabă dacă această apropiere are efecte asupra sănătății sau asupra calității somnului.
În realitate, răspunsul nu este nici alb, nici negru. Specialiștii care studiază somnul spun că prezența unui animal în pat poate fi o sursă de confort pentru unele persoane, dar și un factor care afectează odihna pentru altele. Totul depinde de comportamentul animalului, de starea de sănătate a proprietarului și de sensibilitatea fiecăruia la întreruperile din timpul nopții, scrie The New York Times.
Ce riscuri apar atunci când împarți patul cu animalul de companie
Câinii și pisicile aduc multă bucurie în viața stăpânilor, însă vin la pachet și cu anumite microorganisme, paraziți sau insecte care pot ajunge mai ușor în spațiul în care dormim.
Medicii veterinari atrag atenția că riscul de îmbolnăvire este, în general, redus pentru persoanele sănătoase, însă nu poate fi exclus complet. Puricii, căpușele sau anumite bacterii pot fi transportate de animale, iar contactul apropiat și repetat crește gradul de expunere.
Situația devine mai delicată în cazul persoanelor în vârstă, al celor cu afecțiuni care afectează sistemul imunitar sau al oamenilor aflați în recuperare după intervenții medicale. În astfel de cazuri, orice sursă suplimentară de infecție merită evaluată cu atenție.
Specialiștii spun că prevenția rămâne esențială. Vizitele regulate la veterinar, tratamentele antiparazitare și monitorizarea stării de sănătate a animalului reduc considerabil eventualele probleme.
De asemenea, proprietarii care adoptă recent un câine sau o pisică ar trebui să fie mai atenți în primele săptămâni, până când animalul trece prin toate controalele și tratamentele recomandate.
Motivul pentru care te poți trezi mai obosit dimineața
Chiar dacă animalul este perfect sănătos, există o altă problemă care îi interesează pe cercetători: impactul asupra somnului.
Spre deosebire de oameni, câinii și pisicile au propriile ritmuri de activitate. Se pot mișca în timpul nopții, își pot schimba poziția frecvent sau pot reacționa la zgomote pe care stăpânul nici măcar nu le observă. Toate aceste mișcări pot provoca întreruperi scurte ale somnului.
Partea interesantă este că multe persoane nu conștientizează aceste treziri de câteva secunde. Cu toate acestea, ele pot influența calitatea odihnei și pot contribui la senzația de oboseală resimțită în ziua următoare.
Pe de altă parte, există și argumente în favoarea dormitului alături de animale. Numeroși proprietari spun că se simt mai relaxați și mai în siguranță atunci când câinele sau pisica se află lângă ei. Pentru persoanele care trăiesc singure, această prezență poate reduce stresul și poate crea o stare de confort emoțional care favorizează adormirea.
În plus, proprietarii de câini au adesea un program mai regulat de activitate, datorită plimbărilor zilnice și rutinei impuse de îngrijirea animalului. Mișcarea și respectarea unui program constant sunt factori cunoscuți pentru efectele lor benefice asupra somnului.
Concluzia specialiștilor este că nu există o regulă valabilă pentru toată lumea. Dacă te trezești odihnit, nu ai probleme de sănătate și animalul este îngrijit corespunzător, este posibil ca dormitul împreună să nu reprezinte o problemă. Dacă însă te confrunți cu oboseală inexplicabilă sau cu treziri frecvente în timpul nopții, merită să încerci pentru câteva zile să îi oferi animalului propriul loc de dormit și să observi dacă apare o diferență.