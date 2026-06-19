Oamenii foloseau focul cu sute de mii de ani mai devreme decât se credea: descoperirea care rescrie preistoria

Urmele focului au fost găsite adânc în interiorul peșterii

Peștera Wonderwerk este cercetată de decenii și a oferit deja unele dintre cele mai vechi dovezi ale folosirii focului de către hominizi. În 2012, oamenii de știință anunțau urme de cenușă, oase arse și sedimente afectate de temperaturi ridicate, datate la aproximativ un milion de ani. Noul studiu coboară cronologia cu încă sute de mii de ani.

Cele mai vechi fragmente analizate provin dintr-un strat aflat la circa 30 de metri de intrarea actuală în peșteră. Acest detaliu este esențial: un incendiu de vegetație izbucnit afară ar fi avut șanse mici să pătrundă atât de adânc și să lase urme localizate în interior. Cercetătorii susțin că materialul ars a ajuns acolo printr-o acțiune intenționată, nu ca urmare a unui fenomen natural.

Dovezile au fost găsite în resturi de rozătoare mici, depuse inițial în peșteră de păsări răpitoare, în special bufnițe. În timp, podeaua cavității ar fi fost acoperită de pelete regurgitate, bogate în oase și păr. Echipa consideră că acest material organic ar fi putut deveni combustibil pentru focurile aduse din exterior.

O tehnică nouă a făcut vizibile oasele arse

Urmele focului din situri atât de vechi sunt dificil de identificat. Oasele pot fi afectate de procese chimice, de presiunea sedimentelor sau de trecerea timpului, iar modificările produse pot semăna uneori cu efectele arderii. Pentru a evita interpretările greșite, cercetătorii au folosit o metodă nouă, bazată pe luminescență.

Practic, fragmentele osoase au fost expuse la lumină cu energie mare, iar reacția lor a arătat dacă au fost încălzite în trecut. Oasele care au trecut prin ardere răspund diferit față de cele neatinse de foc. Rezultatele au fost apoi comparate cu analize prin spectroscopie în infraroșu, o metodă deja folosită în arheologie pentru confirmarea modificărilor termice.

Metoda are un avantaj important: nu distruge probele. Pentru siturile vechi, unde fiecare fragment poate avea valoare științifică, posibilitatea de a verifica urmele de foc fără a consuma materialul este extrem de utilă. Descoperirea de la Wonderwerk ar putea ajuta și alte echipe să caute urme asemănătoare în situri preistorice unde focul a fost greu de demonstrat până acum.

Datarea straturilor s-a bazat pe mai multe metode, inclusiv analiza magnetismului păstrat în roci și tehnici care măsoară perioada în care sedimentele au fost protejate de radiațiile cosmice. Intervalul de timp rămâne larg, de la 1,07 la 1,79 milioane de ani, însă chiar și limita mai recentă arată că focul era folosit cu mult înainte de pragul de aproximativ un milion de ani acceptat până acum.