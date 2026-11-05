Oamenii de știință au creat un cronometru care măsoară timpul aproape imposibil de imaginat. Descoperirea ar putea dezvălui mișcarea electronilor în atomi

Ce este o attosecundă și de ce este atât de greu de măsurat

O attosecundă reprezintă a miliarda parte dintr-o miliardime de secundă, adică 10 la puterea minus 18 secunde. Pentru comparație, o secundă conține un miliard de miliarde de attosecunde.

Intervalele de acest ordin sunt importante deoarece multe procese electronice din atomi și molecule se desfășoară extrem de rapid. Înțelegerea lor necesită instrumente care pot surprinde schimbări produse înainte ca sistemul studiat să evolueze către o altă stare.

În mod obișnuit, cercetătorii folosesc impulsuri electromagnetice foarte scurte pentru a investiga structura materiei. Razele X sunt deosebit de utile deoarece lungimile lor de undă pot fi comparabile cu distanțele dintre atomi.

Problema este că măsurarea precisă a duratei unor astfel de impulsuri devine extrem de dificilă atunci când acestea ajung la scara attosecundelor.

Noul sistem optic a fost conceput tocmai pentru a depăși această provocare. Cercetătorii au demonstrat că pot caracteriza durata unor impulsuri de raze X dure, cu lungimi de undă foarte mici, obținând informații despre proprietăți temporale care anterior erau dificil de determinat cu precizie.

Cum ar putea fi observată mișcarea electronilor din interiorul materiei

Electronii joacă un rol esențial în comportamentul atomilor și moleculelor. Modul în care aceștia sunt distribuiți și interacționează influențează proprietățile chimice, electrice și optice ale materialelor.

Pentru a înțelege în detaliu o reacție chimică, oamenii de știință trebuie să afle nu doar ce structuri există înainte și după reacție, ci și cum evoluează sistemul în intervalele extrem de scurte dintre aceste stări.