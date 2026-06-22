O plajă din Bulgaria, preferată de mulți români, a fost închisă din cauza contaminării cu E. coli

Analizele au indicat niveluri ridicate de bacterii

Inspectoratul Regional de Sănătate din Varna a anunțat că verificările periodice realizate în cadrul programului de monitorizare a apelor de îmbăiere au evidențiat concentrații ridicate de E. coli și enterococi intestinali. În aceste condiții, autoritățile au decis interzicerea temporară a înotului pentru protejarea sănătății publice.

Decizia a fost luată imediat după primirea rezultatelor de laborator, specialiștii considerând că apa poate reprezenta un risc pentru persoanele care intră în mare. În urma constatărilor, instituțiile responsabile au solicitat aplicarea unor măsuri sanitare și de prevenție pentru limitarea expunerii turiștilor la apa contaminată.

Bacteria E. coli este utilizată frecvent ca indicator al contaminării apei. Deși nu toate tulpinile sunt periculoase, prezența unor valori ridicate poate indica existența unor surse de poluare care afectează calitatea apei. De asemenea, enterococii intestinali sunt monitorizați în mod constant de autorități deoarece pot semnala un risc crescut pentru sănătatea celor care intră în contact cu apa contaminată.

Expunerea la apă cu un nivel ridicat de bacterii poate provoca probleme digestive, iritații ale pielii, infecții ale urechilor sau alte afecțiuni, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu un sistem imunitar slăbit.

Cât timp va rămâne în vigoare interdicția

Autoritățile au cerut amplasarea unor panouri de avertizare vizibile în zona plajei, astfel încât vizitatorii să fie informați că scăldatul este interzis până la noi ordine. Măsura face parte din procedurile standard aplicate în sezonul estival pe litoralul bulgăresc, unde calitatea apei este verificată constant.

Inspectorii sanitari vor continua prelevarea de probe în perioada următoare pentru a stabili dacă situația se îmbunătățește și dacă valorile bacteriologice revin în limitele admise de normele europene privind calitatea apelor de îmbăiere.

Interdicția va rămâne în vigoare până când noile teste vor confirma că valorile bacteriologice au revenit în limitele considerate sigure pentru îmbăiere. Până atunci, turiștii sunt sfătuiți să respecte avertismentele afișate și să evite intrarea în apă în zona afectată.