O nouă platformă de streaming intră pe piață: JustWatch TV oferă filme gratuite și abonament fără reclame, inclusiv pe viață, la 50 de dolari

Potrivit Ars Technica, JustWatch TV a fost lansat pe 20 octombrie 2026 și propune un model diferit de cel al marilor platforme consacrate. Serviciul oferă acces gratuit la o selecție de filme, finanțat prin publicitate, dar și posibilitatea eliminării reclamelor printr-un abonament de aproximativ 4 dolari pe lună. Cea mai interesantă ofertă este însă abonamentul pe viață, disponibil pentru o perioadă limitată, la prețul de 49,99 dolari.

Ce filme poți vedea gratuit pe JustWatch TV

JustWatch a fost lansat în 2015 ca un serviciu destinat utilizatorilor care voiau să afle rapid unde pot urmări legal un anumit film sau serial. În loc să caute separat pe Netflix, Disney+, Amazon Prime Video sau alte platforme, aceștia puteau verifica disponibilitatea unui titlu într-un singur loc. De-a lungul anilor, serviciul s-a extins și a ajuns la aproximativ 50 de milioane de utilizatori la nivel global.

Acum, compania trece de la recomandarea și identificarea conținutului la distribuirea directă a acestuia. JustWatch TV este integrat în aplicațiile și site-ul JustWatch, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot descoperi anumite filme și le pot porni direct, fără să mai fie redirecționați către alt serviciu.

Printre producțiile disponibile gratuit, cu reclame, se numără „Green Room” (2015), thrillerul cu Anton Yelchin și Patrick Stewart, „Locke” (2013), cu Tom Hardy în rolul principal, și drama „Sing Sing” (2023). Catalogul mai include filme precum „Friday the 13th” (1980), „Hotel Mumbai” (2018) și documentarul muzical „Fiddlin’” (2018).

Un avantaj al versiunii gratuite este că anumite filme pot fi vizionate fără crearea unui cont. Platforma oferă și titluri disponibile pentru închiriere, astfel că utilizatorii au mai multe opțiuni, în funcție de producția aleasă.

Modelul se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă în industria divertismentului digital, unde serviciile de streaming gratuit și legal, susținute prin publicitate, încearcă să atragă publicul care nu mai dorește să plătească pentru numeroase abonamente lunare.

Abonament de 4 dolari pe lună sau 50 de dolari pe viață

JustWatch TV oferă și o variantă premium, destinată utilizatorilor care preferă să urmărească filme fără întreruperi publicitare. Abonamentul JustWatch TV Plus costă 3,99 dolari pe lună și include eliminarea reclamelor din catalogul inclus în serviciu, precum și o reducere de 10% pentru închirierea filmelor.

Oferta care atrage cel mai mult atenția este însă abonamentul pe viață, disponibil la prețul de 49,99 dolari. Acesta presupune o singură plată pentru accesul fără reclame la serviciu, în condițiile comerciale stabilite de companie, fără necesitatea achitării unui abonament lunar.

Totuși, oferta este disponibilă numai pentru o perioadă limitată. Reprezentanții JustWatch au confirmat că nu există, deocamdată, o dată publică exactă până la care utilizatorii vor putea cumpăra abonamentul pe viață.

Este important și faptul că un astfel de abonament nu garantează păstrarea permanentă a tuturor filmelor din catalog. Titlurile disponibile pe platformele de streaming depind de contractele de licențiere și pot fi adăugate sau eliminate în timp.

Strategia JustWatch este diferită de cea a platformelor care investesc miliarde de dolari în producții originale. Compania încearcă să atragă utilizatori prin prețuri mici, filme mai greu de găsit și posibilitatea de a combina descoperirea conținutului cu vizionarea efectivă.

Inițiativa vine într-un moment în care inclusiv giganți precum Netflix și Disney+ analizează noi formule de monetizare, inclusiv posibilitatea dezvoltării unor servicii gratuite de streaming finanțate prin reclame.

JustWatch TV are câteva sute de filme și pregătește extinderea catalogului

La lansare, JustWatch TV dispune de un catalog relativ restrâns, format din câteva sute de titluri distribuite între opțiunile gratuite, premium și de închiriere. Comparativ cu bibliotecile Netflix sau Amazon Prime Video, oferta este modestă, iar multe dintre producțiile disponibile sunt filme mai vechi.

Compania colaborează însă cu aproximativ 30 de furnizori internaționali de conținut, printre care Paramount și New Regency, și intenționează să încheie noi parteneriate pentru extinderea bibliotecii.

David Croyé, fondatorul și directorul executiv al JustWatch Group, consideră lansarea noului serviciu o continuare firească a obiectivului companiei: reunirea opțiunilor de divertisment într-o singură platformă. JustWatch TV ar urma să completeze oferta existentă și să faciliteze accesul la producții mai dificil de găsit pe serviciile consacrate.

Noua platformă are și o componentă comercială importantă. JustWatch Group intenționează să folosească informațiile despre preferințele de vizionare pentru a-și dezvolta activitatea publicitară. Compania oferă deja servicii de planificare și distribuire a campaniilor de promovare pentru studiouri, distribuitori și platforme de streaming, inclusiv prin canale precum YouTube, Meta și TikTok.

Prin lansarea propriului serviciu, JustWatch ar putea obține informații suplimentare despre filmele pe care utilizatorii aleg efectiv să le urmărească, nu doar despre titlurile pe care le caută.

Pe termen lung, compania își propune să ajungă la aproximativ 100 de milioane de utilizatori lunari.

Când ar putea fi disponibil JustWatch TV în România

Deocamdată, noul serviciu JustWatch TV a fost lansat în 11 piețe: Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Irlanda, Germania, Austria, Franța, Italia, Spania, Australia și Noua Zeelandă. România nu figurează printre țările incluse în această primă etapă, iar compania nu a comunicat o dată oficială pentru extinderea locală a platformei.

Utilizatorii români pot folosi în continuare funcțiile obișnuite ale JustWatch pentru a verifica disponibilitatea filmelor și serialelor pe platformele accesibile în țară. Serviciul rămâne util mai ales pentru cei care au mai multe abonamente și vor să afle rapid unde pot viziona un anumit titlu, o problemă analizată și în ghidul Playtech despre gestionarea abonamentelor de streaming dintr-un singur loc.

Lansarea JustWatch TV arată că piața streamingului continuă să se diversifice. În timp ce marile platforme investesc în exclusivități și producții originale, noii competitori încearcă să câștige publicul prin abonamente accesibile, filme gratuite și cataloage de nișă.

Pentru JustWatch, provocarea va fi să transforme cei 50 de milioane de utilizatori ai ghidului său în spectatori ai propriei platforme. Oferta de 50 de dolari pentru acces fără reclame pe viață ar putea reprezenta un argument atractiv, însă succesul pe termen lung va depinde în special de calitatea și diversitatea filmelor disponibile.