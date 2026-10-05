O nouă metodă pentru producerea hidrogenului din apă ar putea reduce costurile. Materialul folosește lumina pentru a declanșa reacția

Cum folosește lumina noul material pentru a produce hidrogen

Cercetarea pornește de la diferența dintre un catalizator obișnuit și un fotocatalizator. Un catalizator accelerează o reacție chimică fără să fie consumat definitiv în timpul procesului. În cazul unui fotocatalizator, lumina are rolul de a activa materialul.

După ce absoarbe lumina, materialul ajunge într-o stare energetică superioară. Energia acumulată poate fi apoi utilizată pentru a accelera reacțiile chimice necesare producerii hidrogenului.

Echipa lui Stylianou lucrează cu structuri cunoscute drept metal-organic frameworks, sau MOF-uri. Acestea sunt materiale cristaline și poroase ale căror structuri pot fi ajustate pentru diferite aplicații. MOF-urile sunt alcătuite din ioni metalici încărcați pozitiv, înconjurați de molecule organice numite liganzi.

Porii foarte mici și structura configurabilă permit modificarea proprietăților acestor materiale. Potrivit cercetătorilor, teoretic sunt posibile milioane de structuri MOF diferite. Până acum, chimiștii au sintetizat aproape 100.000 dintre acestea, în timp ce proprietățile altor aproximativ 500.000 au fost deja prezise.

Legătura neobișnuită pe bază de sulf este esențială

Pentru noul studiu, cercetătorii s-au concentrat asupra unui MOF numit BVR-19. Materialul conține o legătură neobișnuită între atomi de sulf, care se poate rupe temporar atunci când este expusă la lumină. Procesul generează specii de sulf foarte reactive, capabile să participe la reacțiile necesare producerii hidrogenului.

Un element important al descoperirii este rolul componentei organice din material. În loc ca atomii metalici să fie principalii responsabili pentru captarea energiei luminoase, componentele organice care conțin sulf preiau energia și contribuie la deplasarea electronilor către locul în care sunt necesari pentru producerea hidrogenului.

Potrivit lui Stylianou, această abordare schimbă modul în care pot fi proiectate astfel de materiale. BVR-19 nu are nevoie de un catalizator metalic suplimentar și scump, ceea ce ar putea simplifica viitoarele sisteme pentru producerea hidrogenului cu ajutorul luminii.