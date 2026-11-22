Câtă energie oferă BLUETTI Apex 200 și ce aparate poate alimenta

Elementul central al stației Apex 200 este acumulatorul de 2.560 Wh, construit folosind tehnologia litiu-fier-fosfat, cunoscută pentru stabilitatea termică și durata de viață ridicată. Producătorul declară peste 6.000 de cicluri de încărcare și descărcare până la atingerea unei capacități reziduale de 70%, un indicator care sugerează că produsul este proiectat pentru utilizare repetată, nu doar pentru situații de urgență ocazionale.

Cu o putere continuă de 3.200 W, Apex 200 poate alimenta mai multe aparate compatibile simultan, atât timp cât suma consumurilor rămâne în limitele acceptate de sistem. Este însă esențială diferența dintre putere și capacitatea bateriei. Cei 3.200 W indică nivelul maxim de consum susținut, în timp ce energia disponibilă, de 2,56 kWh, determină cât timp pot funcționa aparatele conectate.

De exemplu, un dispozitiv care consumă constant 150 W ar putea funcționa teoretic aproximativ 17 ore, înainte de luarea în calcul a pierderilor de conversie și a consumului propriu al stației. În practică, autonomia va fi mai mică. BLUETTI estimează aproximativ 10-12 ore pentru alimentarea unui frigider de 150 W, în condițiile de utilizare luate în calcul de producător. În cazul routerelor, al echipamentelor de comunicații și al altor consumatori cu putere redusă, durata de funcționare poate fi considerabil mai mare.

Un avantaj al Apex 200 este posibilitatea extinderii capacității. Prin conectarea unor baterii suplimentare compatibile, un singur dispozitiv poate ajunge la 33,28 kWh de energie stocată. Pentru instalații mai complexe, producătorul propune conectarea a trei unități prin intermediul modulului Hub A1, obținând o capacitate maximă de aproximativ 100 kWh și o putere combinată de 6.000 W. Aceste valori presupun însă achiziționarea unui număr considerabil de acumulatori și accesorii suplimentare.

Stația acceptă și încărcarea de la panouri fotovoltaice, cu o putere totală de intrare de până la 3.000 W, împărțită între două circuite independente. Potrivit producătorului, configurația solară adecvată poate permite încărcarea bateriei principale de la 0% la 80% în aproximativ 50 de minute, în condiții favorabile. Un alt element interesant este funcția UPS, care poate comuta alimentarea echipamentelor conectate pe baterie în cel mult 15 milisecunde, deși compatibilitatea trebuie verificată pentru dispozitivele sensibile la întreruperi foarte scurte.

De ce versiunea americană nu este automat potrivită pentru România

Pentru cumpărătorii români, cel mai important detaliu este compatibilitatea electrică. Versiunea Apex 200 prezentată în Statele Unite dispune de prize și ieșiri de curent alternativ de 120 V, specifice infrastructurii americane. În România și în cea mai mare parte a Europei, tensiunea nominală a rețelei electrice este de 230 V. Diferența nu poate fi rezolvată pur și simplu prin folosirea unui adaptor fizic pentru priză.

Numeroase electrocasnice comercializate în România sunt proiectate pentru alimentare la 220-240 V. Conectarea lor la o sursă incompatibilă poate împiedica funcționarea corectă și, în anumite situații, poate provoca deteriorări. De aceea, pentru utilizarea obișnuită într-o locuință românească este necesară o versiune destinată pieței europene, cu specificații electrice corespunzătoare. La momentul documentării, nu există o confirmare clară privind disponibilitatea comercială în România a unei versiuni Apex 200 cu ieșire de 230 V.