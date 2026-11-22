O baterie portabilă de 2,56 kWh poate deveni salvarea casei la o pană de curent. Cum funcționează noul BLUETTI
O pană de curent de câteva minute este, de cele mai multe ori, o neplăcere minoră. Când întreruperea se prelungește însă ore întregi, iar frigiderul începe să se încălzească, conexiunea la internet dispare și dispozitivele electronice rămân fără alimentare, perspectiva se schimbă radical. În România, asemenea situații pot apărea în urma furtunilor, avariilor la rețelele de distribuție sau intervențiilor programate, iar pentru cei care locuiesc în zone rurale ori în localități cu infrastructură vulnerabilă, o sursă alternativă de energie poate deveni o investiție utilă.
BLUETTI încearcă să răspundă acestei nevoi prin Apex 200, o stație portabilă de energie cu acumulator LiFePO4, capacitate de 2,56 kWh și putere continuă de ieșire de 3.200 W. Dispozitivul a fost lansat pe piața americană în noiembrie 2026, cu un preț promoțional echivalent cu aproximativ 1.000 de euro. Dincolo de specificațiile atractive, produsul ridică și o întrebare importantă pentru utilizatorii europeni: cât de utilă este o asemenea baterie și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a o folosi în siguranță în România?
Câtă energie oferă BLUETTI Apex 200 și ce aparate poate alimenta
Elementul central al stației Apex 200 este acumulatorul de 2.560 Wh, construit folosind tehnologia litiu-fier-fosfat, cunoscută pentru stabilitatea termică și durata de viață ridicată. Producătorul declară peste 6.000 de cicluri de încărcare și descărcare până la atingerea unei capacități reziduale de 70%, un indicator care sugerează că produsul este proiectat pentru utilizare repetată, nu doar pentru situații de urgență ocazionale.
Cu o putere continuă de 3.200 W, Apex 200 poate alimenta mai multe aparate compatibile simultan, atât timp cât suma consumurilor rămâne în limitele acceptate de sistem. Este însă esențială diferența dintre putere și capacitatea bateriei. Cei 3.200 W indică nivelul maxim de consum susținut, în timp ce energia disponibilă, de 2,56 kWh, determină cât timp pot funcționa aparatele conectate.
De exemplu, un dispozitiv care consumă constant 150 W ar putea funcționa teoretic aproximativ 17 ore, înainte de luarea în calcul a pierderilor de conversie și a consumului propriu al stației. În practică, autonomia va fi mai mică. BLUETTI estimează aproximativ 10-12 ore pentru alimentarea unui frigider de 150 W, în condițiile de utilizare luate în calcul de producător. În cazul routerelor, al echipamentelor de comunicații și al altor consumatori cu putere redusă, durata de funcționare poate fi considerabil mai mare.
Un avantaj al Apex 200 este posibilitatea extinderii capacității. Prin conectarea unor baterii suplimentare compatibile, un singur dispozitiv poate ajunge la 33,28 kWh de energie stocată. Pentru instalații mai complexe, producătorul propune conectarea a trei unități prin intermediul modulului Hub A1, obținând o capacitate maximă de aproximativ 100 kWh și o putere combinată de 6.000 W. Aceste valori presupun însă achiziționarea unui număr considerabil de acumulatori și accesorii suplimentare.
Stația acceptă și încărcarea de la panouri fotovoltaice, cu o putere totală de intrare de până la 3.000 W, împărțită între două circuite independente. Potrivit producătorului, configurația solară adecvată poate permite încărcarea bateriei principale de la 0% la 80% în aproximativ 50 de minute, în condiții favorabile. Un alt element interesant este funcția UPS, care poate comuta alimentarea echipamentelor conectate pe baterie în cel mult 15 milisecunde, deși compatibilitatea trebuie verificată pentru dispozitivele sensibile la întreruperi foarte scurte.
De ce versiunea americană nu este automat potrivită pentru România
Pentru cumpărătorii români, cel mai important detaliu este compatibilitatea electrică. Versiunea Apex 200 prezentată în Statele Unite dispune de prize și ieșiri de curent alternativ de 120 V, specifice infrastructurii americane. În România și în cea mai mare parte a Europei, tensiunea nominală a rețelei electrice este de 230 V. Diferența nu poate fi rezolvată pur și simplu prin folosirea unui adaptor fizic pentru priză.
Numeroase electrocasnice comercializate în România sunt proiectate pentru alimentare la 220-240 V. Conectarea lor la o sursă incompatibilă poate împiedica funcționarea corectă și, în anumite situații, poate provoca deteriorări. De aceea, pentru utilizarea obișnuită într-o locuință românească este necesară o versiune destinată pieței europene, cu specificații electrice corespunzătoare. La momentul documentării, nu există o confirmare clară privind disponibilitatea comercială în România a unei versiuni Apex 200 cu ieșire de 230 V.
De asemenea, stația americană include o conexiune TT-30R pentru rulote, specifică pieței nord-americane. Aceasta reprezintă un avantaj pentru utilizatorii americani, dar nu echivalează cu o conectare directă la infrastructura europeană pentru campinguri și autorulote.
Pentru o cabană din Munții Apuseni, o casă de vacanță izolată sau o locuință afectată frecvent de întreruperi ale alimentării electrice, conceptul unui acumulator modular rămâne atractiv. Posibilitatea conectării unor panouri fotovoltaice permite inclusiv utilizarea în afara rețelei electrice, iar lipsa unui motor termic elimină gazele de eșapament și necesitatea alimentării cu combustibil. Spre deosebire de un generator pe benzină, o stație cu baterii poate fi utilizată în interior, respectând condițiile de ventilare, temperatură și siguranță prevăzute de producător.
Există însă și limitări importante. Pentru alimentarea unor circuite ale locuinței este necesară o instalație realizată corespunzător, cu echipamente de comutare compatibile și intervenția unui electrician autorizat. Stația nu trebuie conectată improvizat la instalația casei printr-o priză obișnuită, deoarece o asemenea soluție poate pune în pericol atât locuința, cât și personalul care intervine asupra rețelei electrice.
Prețul promoțional american de aproximativ 1.000 de euro a fost valabil pentru campania de lansare din perioada 4-18 noiembrie 2026 și nu trebuie confundat cu un preț actual sau cu unul anunțat pentru România. Costul unui sistem complet, dotat cu acumulatori suplimentari, panouri solare și echipamente de integrare, poate fi substanțial mai mare.
BLUETTI Apex 200 ilustrează evoluția unei categorii de produse care încearcă să transforme stocarea energiei într-o soluție accesibilă pentru nevoile cotidiene. Pentru românii interesați de independența energetică, autonomia reală, compatibilitatea cu rețeaua europeană și costul întregii instalații sunt însă mai importante decât puterea maximă afișată pe ambalaj. O baterie de rezervă bine dimensionată poate face diferența în timpul unei pene de curent, dar alegerea trebuie să pornească de la consumul real al aparatelor și de la cerințele de siguranță ale locuinței.