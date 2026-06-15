Lovitură pentru mașinile cu hidrogen: piesa care le poate trimite direct la casare după 15 ani

De ce rezervoarele de hidrogen au termen de expirare

Rezervoarele folosite pe mașinile cu hidrogen nu sunt recipiente obișnuite. Ele trebuie să suporte presiuni uriașe, de aproximativ 700 bari, motiv pentru care sunt construite din materiale speciale, inclusiv CFRP, adică plastic ranforsat cu fibră de carbon. Acest material este ales pentru că oferă rezistență mare la presiune și greutate redusă, evitând soluția unor rezervoare grele din oțel.

Paradoxul este că tocmai acest material vine cu o limită importantă. În timp, el poate pierde o parte din capacitatea de etanșare, iar moleculele foarte mici de hidrogen pot începe să treacă prin pereții rezervorului. Din motive de siguranță, reglementările au stabilit o durată de viață garantată de 15 ani, chiar dacă, teoretic, materialul ar putea rezista mai mult în anumite condiții.

Asta înseamnă că, la împlinirea termenului, înlocuirea nu este doar o recomandare, ci devine practic o obligație. Starea mașinii, numărul de kilometri parcurși sau felul în care a fost întreținută nu mai contează. Dacă rezervoarele au ajuns la limita certificată, ele trebuie schimbate.

Situația devine cu atât mai dură cu cât mașinile cu hidrogen au, de regulă, două sau trei rezervoare. Toyota Mirai, de exemplu, are două rezervoare în prima generație și trei în generația mai nouă. Costul total pentru înlocuirea acestora poate ajunge la aproximativ 34.000 de euro, adică mai mult decât valoarea multor mașini cu hidrogen vechi de 15 ani.

Toyota, Hyundai, Mercedes și Honda, prinse în aceeași problemă

Toyota a confirmat, potrivit informațiilor obținute de presa germană, că rezervoarele modelului Mirai trebuie înlocuite la 15 ani. Pentru generația cu trei rezervoare, operațiunea ar necesita aproximativ trei zile complete de muncă în service, cu o manoperă estimată la 4.000 de euro, peste costul deja uriaș al componentelor.

Hyundai are o situație ușor diferită pentru modelele mai vechi iX35 Fuel Cell și Nexo de primă generație, care intră sub reglementări ce permit o durată de viață de 20 de ani pentru rezervoare. Totuși, noua generație Nexo revine la termenul de 15 ani, iar costurile de înlocuire sunt similare cu cele întâlnite la Toyota.

Mercedes a avut GLC F-Cell, însă problema a fost evitată într-un mod radical: exemplarele au fost oferite doar în leasing, apoi retrase și dezmembrate de producător. În cazul Honda Clarity Fuel Cell, situația poate fi și mai complicată pentru mașinile importate în țări unde modelul nu a fost vândut oficial. În aceste cazuri, înlocuirea rezervoarelor ar putea să nu fie disponibilă, ceea ce transformă mașina într-un vehicul bun de casat la expirarea termenului.