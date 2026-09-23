O nouă materie ar putea deveni obligatorie în școlile din România. Cine ar putea ține orele

Ideea vine într-un moment în care există deja în Parlament o inițiativă legislativă pentru introducerea disciplinei „Educație pentru sănătate” în trunchiul comun al învățământului preuniversitar. Proiectul se află în procedură parlamentară, astfel că, în acest moment, nu poate fi vorba despre o materie obligatorie deja introdusă în toate școlile.

Educația pentru sănătate, de la grădiniță până în clasa a XII-a

Horațiu-Remus Moldovan consideră că disciplina ar trebui construită pe baza unei programe adaptate fiecărei categorii de vârstă și predată pe tot parcursul educației preuniversitare, nu doar în anumite clase sau în cadrul unor activități punctuale.

Președintele CNAS a precizat că susține o programă coerentă, care să înceapă încă de la grădiniță și să continue până în clasa a XII-a. În opinia sa, educația pentru sănătate nu ar trebui să rămână doar la nivel de opțional.

În prezent, „Educație pentru sănătate” poate apărea și în oferta de discipline opționale a școlilor. De exemplu, în anul școlar 2026-2027, aceasta se regăsește printre opționalele oferite de unele licee, alături de discipline precum educația digitală, inteligența artificială, astronomia sau educația financiară.

Cine ar putea preda noua materie

Una dintre cele mai importante propuneri vizează persoanele care ar urma să susțină orele. Șeful CNAS spune că disciplina nu ar trebui predată de diriginte sau de profesorii de sport, matematică ori alte materii doar pentru completarea normei, ci de profesioniști care au pregătire în domeniul sănătății.

Printre cei care ar putea susține astfel de ore se numără medicii tineri și asistenții medicali, în funcție de pregătirea lor și de vârsta copiilor. Horațiu Moldovan a amintit și exemplul unor țări nordice, unde personalul medical este implicat în educația pentru sănătate.

„Avem nu doar medicina școlară, avem mii, zeci de mii de medici tineri care termină Facultatea de Medicină”, a declarat președintele CNAS, arătând că și asistenții medicali cu studii de specialitate ar putea fi implicați.

Ce ar putea învăța elevii la educație pentru sănătate

O eventuală programă obligatorie ar trebui stabilită de autoritățile din educație, astfel că lista exactă a conținuturilor nu este încă stabilită în forma unei discipline obligatorii aplicate la nivel național.