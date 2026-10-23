O fotografie banală ascunde un spectacol incredibil. Imaginea care a câștigat unul dintre cele mai prestigioase concursuri din lume

Fotografia transformă un proces tehnologic aparent banal într-o scenă spectaculoasă, aproape desprinsă dintr-un film science-fiction. În spatele rezultatului se află însă multă răbdare, creativitate și un echipament construit chiar de autor. Bielfeldt a demonstrat că imaginile remarcabile nu necesită întotdeauna aparatură extrem de costisitoare, ci și capacitatea de a privi altfel lucrurile obișnuite.

Cum a fotografiat un tânăr german picăturile de cerneală în mișcare

Ole Bielfeldt este student și fotograf experimental din Köln, Germania. Pasiunea sa pentru fotografia microscopică a început în perioada pandemiei de COVID-19, când a descoperit un microscop vechi în podul casei părinților.

Din curiozitate, tânărul a încercat să conecteze microscopul la aparatul foto al tatălui său. A construit un adaptor improvizat dintr-un tub și câteva bucăți de lemn, apoi a început să experimenteze. Prin încercări repetate, a învățat să fotografieze obiecte și fenomene imposibil de observat în detaliu cu ochiul liber.

În prezent, Bielfeldt își prezintă proiectele prin intermediul brandului Macrofying, unde publică fotografii, videoclipuri și materiale care explică modul în care sunt realizate imaginile.

Ideea fotografiei câștigătoare a pornit de la o întrebare simplă: cum reușește o imprimantă să așeze picăturile de cerneală atât de precis pe hârtie?

Procesul se desfășoară extrem de rapid, ceea ce a făcut fotografierea foarte dificilă. Capul de imprimare se deplasa prea repede, iar picăturile de cerneală aveau o viteză mai mare decât putea surprinde clar obturatorul camerei.

Soluția găsită de fotograf a fost modificarea imprimantei. Bielfeldt a demontat dispozitivul și a schimbat mecanismul, astfel încât hârtia să se deplaseze sub un cap de imprimare fix. Apoi a realizat fotografia într-o cameră întunecată, folosind un bliț pentru a îngheța mișcarea picăturilor.

Rezultatul a fost o imagine microscopică uimitoare, realizată cu un obiectiv care oferea o mărire de 20 de ori.

Nikon Small World 2026, un concurs care dezvăluie lumea invizibilă

Competiția Nikon Small World este organizată din 1974 și a ajuns în 2026 la cea de-a 52-a ediție. Evenimentul premiază fotografiile realizate cu ajutorul microscoapelor și urmărește să evidențieze atât valoarea științifică, cât și frumusețea artistică a lumii microscopice.

În acest an, fotografia lui Ole Bielfeldt a fost selectată dintre 1.803 lucrări. Juriul a evaluat imaginile în funcție de originalitate, dificultate tehnică, valoarea informațiilor prezentate și impactul vizual.

Concursul a oferit de-a lungul timpului imagini spectaculoase. În 2022, de exemplu, Nikon Small World a premiat fotografia mâinii unui embrion de gecko, o imagine care dezvăluia structuri anatomice minuscule, imposibil de observat în mod obișnuit.

Un detaliu important al lucrării câștigătoare din 2026 este că autorul nu a utilizat inteligența artificială pentru generarea imaginii. Bielfeldt preferă tehnicile fotografice tradiționale, inclusiv combinarea mai multor cadre pentru obținerea unei clarități mai bune.

Fotografia microscopică reprezintă un domeniu în care tehnologia și arta se întâlnesc. Imaginile pot dezvălui fenomene fizice, structuri biologice și detalii ascunse ale obiectelor obișnuite. Uneori, rezultatele pot fi la fel de spectaculoase precum fotografierea unui singur atom, o realizare care demonstrează cât de mult a evoluat imagistica științifică.

Celelalte fotografii premiate surprind păianjeni, neuroni și fenomene neobișnuite

Premiul al doilea al competiției Nikon Small World 2026 a fost acordat germanului John-Oliver Dum, pentru o fotografie care prezintă un păianjen săritor din specia Salticus scenicus, acoperit cu particule de polen.

Pe locul al treilea s-au clasat Kaelin Wulf și Rachel Flannery, de la Allen Institute din Seattle. Imaginea lor surprinde neuroni din creierul unui șoarece, folosind tehnici avansate de microscopie prin expansiune și fluorescență.

Clasamentul primelor zece fotografii include și imagini ale vârfului unui pix, structurii interne a unei margarete închise, sporilor unui mucegai mucilaginos și neuronilor umani obținuți prin reprogramarea unor celule ale pielii.

Alte lucrări arată mina unui creion expusă unei descărcări electrice de înaltă tensiune, o celulă endotelială hepatică și o viespe parazitoidă care iese din crisalida unui fluture.

Diversitatea imaginilor demonstrează că fotografia microscopică nu se limitează la laboratoare și cercetare medicală. Ea poate transforma obiectele cotidiene în subiecte artistice, oferind o perspectivă complet diferită asupra realității.

Nikon organizează și competiția Small World in Motion, dedicată videoclipurilor realizate prin microscopie. Aceasta a fost introdusă în 2011, pentru a evidenția fenomenele care pot fi înțelese mai bine atunci când sunt observate în mișcare.

Fotografiile câștigătoare din 2026 vor fi incluse și într-un calendar color pentru anul 2027. Imaginile pot fi admirate pe site-ul oficial Nikon Small World.

Prin fotografia sa, Ole Bielfeldt a arătat că până și un obiect folosit zilnic poate ascunde fenomene fascinante. Uneori, pentru a descoperi ceva spectaculos, este suficient ca lumea obișnuită să fie privită printr-un microscop.