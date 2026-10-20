O femeie de 78 de ani a fost arestată pentru că a blocat un robot de livrări pe trotuar. Protestul neobișnuit împotriva inteligenței artificiale a devenit viral

Potrivit unei relatări publicate de Futurism pe 19 octombrie 2026, protagonista incidentului este Carolyn Marvin, profesoară pensionară de comunicare la Universitatea din Pennsylvania. Aceasta a fost arestată pe 14 octombrie, după ce a blocat în mod repetat traseul unui robot de livrări Avride, utilizat de Uber Eats, și a refuzat să respecte solicitările polițiștilor de a elibera trecerea.

Profesoara pensionară a refuzat să lase robotul să treacă și a fost încătușată

Incidentul s-a produs în cartierul Center City din Philadelphia, în apropierea cunoscutei piețe Reading Terminal Market. Carolyn Marvin tocmai ieșise de la o programare pentru vaccinarea antigripală când a observat un robot autonom care se deplasa pe trotuar pentru a livra o comandă.

Femeia s-a oprit direct în fața dispozitivului și a refuzat să îi permită continuarea traseului. Nu a fost vorba despre o întâlnire accidentală sau despre o neînțelegere legată de circulația pietonilor, ci despre o formă de protest pe care Marvin o practică de mai multe luni.

„Știu că le iau locurile de muncă livratorilor umani, așa că protestez împotriva lor ori de câte ori îi văd, stând în fața lor și împiedicându-i să înainteze”, a explicat aceasta pentru postul local 6ABC.

Confruntarea a atras atenția trecătorilor, iar la fața locului au sosit polițiștii. Potrivit autorităților, agenții au intervenit în jurul orei locale 13:16, după primirea unei sesizări referitoare la incidentul de pe Filbert Street.

Polițiștii i-au cerut în repetate rânduri femeii să elibereze traseul robotului, dar aceasta a refuzat. În cele din urmă, Carolyn Marvin a fost încătușată și arestată pentru tulburarea ordinii publice.

Femeia a primit o citație pentru această contravenție penală, însă a anunțat că intenționează să conteste acuzația în instanță.

„Este dreptul meu să protestez pe un trotuar public”, susține femeia

Carolyn Marvin consideră că intervenția polițiștilor i-a încălcat dreptul constituțional la liberă exprimare, garantat de Primul Amendament al Constituției Statelor Unite.

„Cred că este dreptul meu, garantat de Primul Amendament, să demonstrez public pe un trotuar pentru a protesta împotriva roboților de livrare”, a declarat aceasta.

Fosta profesoară a explicat că nu protestează neapărat împotriva tehnologiei în sine, ci împotriva modului în care marile companii folosesc automatizarea pentru a reduce costurile cu forța de muncă.

Într-un interviu acordat postului KYW Newsradio, ea a criticat ceea ce consideră a fi o practică lipsită de scrupule a corporațiilor bogate, care renunță la angajați pentru a-și crește profiturile.

În opinia sa, curierii se numără printre categoriile vulnerabile de lucrători, iar înlocuirea lor cu dispozitive autonome poate accentua insecuritatea economică.

Întrebată dacă intenționează să continue protestele, în ciuda arestării, Marvin a răspuns fără ezitare că da.

Cazul este cu atât mai interesant cu cât femeia a predat inclusiv cursuri despre istoria și teoria libertății de exprimare la Universitatea din Pennsylvania. În activitatea sa academică, a studiat relația dintre tehnologie, societate și transformările culturale produse de noile mijloace de comunicare.

Totuși, invocarea libertății de exprimare nu înseamnă automat că orice acțiune de protest este protejată juridic. Instanța va trebui să stabilească dacă blocarea repetată a unui dispozitiv privat pe trotuarul public reprezintă o manifestare legitimă sau o încălcare a regulilor privind ordinea publică.

Roboții Uber Eats circulă deja pe trotuarele din Philadelphia

Dispozitivul implicat în incident aparține companiei Avride, specializată în dezvoltarea vehiculelor autonome. Roboții săi sunt utilizați de Uber Eats pentru livrarea comenzilor de mâncare pe distanțe relativ scurte.

Serviciul a fost introdus în Philadelphia în martie 2026, iar roboții au început să devină o prezență obișnuită în anumite zone centrale ale orașului. Dispozitivele se deplasează pe trotuare, navighează cu ajutorul camerelor și senzorilor și transportă comenzile în compartimente speciale.

Tehnologia este promovată drept o modalitate de a reduce costurile operaționale și de a eficientiza livrările, însă extinderea sa ridică întrebări despre viitorul curierilor tradiționali.

Într-un articol Playtech despre foștii curieri care devin îngrijitori de roboți este analizat modul în care automatizarea transformă meseriile din industria livrărilor. Chiar dacă dispozitivele funcționează autonom în anumite condiții, ele continuă să depindă de oameni pentru întreținere, încărcare, recuperare și intervenții atunci când întâmpină obstacole.

În plus, roboții nu pot gestiona încă toate situațiile întâlnite în mediul urban. Scările, bordurile înalte, trotuarele deteriorate sau aglomerația pot împiedica finalizarea unei livrări fără asistență umană.

Aceste limitări au determinat dezvoltarea unor tehnologii alternative, inclusiv R-dog, un câine robot proiectat pentru livrarea coletelor, capabil, potrivit dezvoltatorilor, să traverseze obstacole care ar bloca dispozitivele convenționale pe roți.

Cine are prioritate pe trotuar: pietonii sau roboții companiilor private?

Dincolo de caracterul neobișnuit al incidentului, cazul Carolyn Marvin ridică o întrebare juridică și socială importantă: în ce condiții pot companiile private să folosească infrastructura publică pentru activități comerciale automatizate?

Trotuarele sunt destinate în primul rând deplasării pietonilor, însă în tot mai multe orașe americane acestea sunt utilizate și de roboți autonomi care livrează alimente, cumpărături sau colete.

Dispozitivele trebuie să respecte regulile locale de circulație, iar extinderea lor poate genera conflicte cu persoanele care folosesc aceleași spații, inclusiv pietoni, persoane cu dizabilități sau părinți care împing cărucioare.

În cazul Carolyn Marvin, intervenția poliției nu a fost provocată de simpla exprimare a unei opinii împotriva automatizării, ci de refuzul repetat de a permite robotului să își continue deplasarea.

Rămâne de stabilit dacă protestul său constituie o formă protejată de exprimare sau dacă blocarea intenționată și repetată a traseului justifică sancțiunea aplicată.

Cazul arată însă că integrarea roboților în orașe nu este exclusiv o problemă tehnologică. Pe măsură ce companiile automatizează activități care până recent erau realizate de oameni, apar conflicte legate de spațiul public, drepturile lucrătorilor și responsabilitățile operatorilor.

Pentru industria livrărilor, transformările ar putea fi semnificative. Inclusiv în România, piața este în schimbare, odată cu revenirea Uber Eats și intensificarea concurenței în serviciile de livrare. Totuși, aceasta nu înseamnă că roboții autonomi vor apărea automat și pe trotuarele orașelor românești, unde ar trebui să respecte reglementările aplicabile.

Femeia de 78 de ani spune că va continua protestele

Deși a fost încătușată și riscă o sancțiune pentru tulburarea ordinii publice, Carolyn Marvin nu intenționează să renunțe la demonstrațiile sale.

Fosta profesoară consideră că incidentul a reușit să atragă atenția asupra unei probleme ignorate prea ușor: consecințele automatizării asupra celor care depind de locurile de muncă din sectoare precum transportul și livrările.

Ea speră ca oamenii să reflecteze mai mult asupra modului în care companiile introduc astfel de tehnologii și asupra efectelor economice pe care le pot avea.

Deocamdată, nu există date publice suficiente pentru a determina câte locuri de muncă au fost eliminate efectiv în Philadelphia ca urmare a introducerii roboților Avride. Îngrijorările femeii reflectă însă o dezbatere mai amplă despre automatizare, nu un efect local deja cuantificat.

Incidentul a devenit astfel mai mult decât povestea unei pensionare care a împiedicat un robot să livreze mâncare. Este un exemplu al tensiunilor care pot apărea atunci când tehnologiile autonome părăsesc laboratoarele și încep să ocupe spațiile publice folosite zilnic de oameni.

Iar faptul că o fostă profesoară de 78 de ani este dispusă să ajungă în fața instanței pentru a contesta prezența unui robot pe trotuar arată cât de controversată poate deveni această transformare.