O elevă a prezis pe TikTok subiectele de la Evaluarea Națională. Reacția Ministerului Educației

Ce spune Ministerul despre videoclipul devenit viral

Mulți elevi au remarcat că exercițiul de rezumat a fost unul dintre subiectele discutate intens pe rețelele sociale în zilele dinaintea examenului. Un utilizator TikTok afirma într-un clip că printre variantele posibile s-ar număra rezumatul, pagina de jurnal sau textul narativ.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a respins însă ideea că ar fi existat informații reale despre subiecte înainte de examen. Acesta a declarat că astfel de afirmații trebuie privite cu rezervă și a subliniat că simpla anticipare a unor tipuri de cerințe nu reprezintă o dovadă că subiectele au fost cunoscute dinainte.

Subiectele au ajuns online la scurt timp după începerea examenului

O problemă considerată mult mai serioasă de autorități a fost apariția subiectelor pe internet la numai câteva minute după startul probei. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, imaginile distribuite online ar fi fost modificate înainte de publicare, fiind eliminat elementul de identificare care putea indica centrul de examen din care proveneau.

Autoritățile încearcă să stabilească modul în care materialele au fost distribuite și dacă au fost încălcate regulile privind securitatea examenului.

Probleme și cu platforma de scanare a lucrărilor

După încheierea probei, dificultățile tehnice ale platformei utilizate pentru încărcarea lucrărilor au generat întârzieri importante în numeroase centre de examen. Elevii și profesorii au fost nevoiți să aștepte ore întregi până la finalizarea procesului.

La câteva ore după terminarea examenului, oficialii anunțau că peste 108.000 de lucrări fuseseră deja încărcate în sistem, însă procesul continua pentru restul tezelor. Ministerul Educației a colaborat cu specialiștii STS pentru remedierea situației.

Cum au fost subiectele la Limba și literatura română

La proba de Limba și literatura română, elevii au avut de analizat două texte la prima vedere: „Mesteceni de hârtie”, semnat de Veronica D. Niculescu, și „Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strugaru.