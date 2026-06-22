Noul ransomware care atacă mai întâi cele mai importante fișiere: Prinz Eugen nu lasă nici măcar un mesaj de răscumpărare

Prinz Eugen are și o particularitate care îl face mai greu de observat: nu lasă în urmă clasica notă de răscumpărare. Victima poate descoperi pur și simplu că fișierele nu se mai deschid, fără instrucțiuni clare pe desktop și fără un document text care să explice ce s-a întâmplat.

Cum funcționează atacul care lovește întâi datele active

Cercetătorii care au analizat Prinz Eugen spun că operațiunea pare să fie condusă manual, nu printr-o campanie complet automatizată. Atacatorii ar obține acces inițial prin credențiale RDP furate, apoi folosesc instrumente legitime de administrare de la distanță și funcții deja existente în Windows pentru a se deplasa prin rețea fără să atragă imediat atenția.

Într-un incident analizat, atacatorii au folosit RemotePC, un program legitim de administrare la distanță, și au creat un cont de administrator ascuns pentru a păstra accesul la rețea. Este o tactică tot mai întâlnită în atacurile moderne: în loc să se bazeze exclusiv pe malware evident, infractorii folosesc instrumente normale, pe care multe companii le au deja instalate sau le permit în infrastructură.

După ce ajunge pe sistem, ransomware-ul scanează directoarele fără limită de adâncime și criptează aproape toate fișierele găsite. Documentele sunt procesate în funcție de data ultimei modificări: cele mai recente intră primele în vizor. Atunci când mai multe fișiere au aceeași dată și oră, malware-ul le selectează în ordine alfabetică.

Această metodă nu este doar o alegere tehnică. Este construită pentru a bloca rapid activitatea curentă a unei organizații. Un backup mai vechi poate ajuta la recuperare, însă un fișier editat în ultimele zile sau ore poate conține informații care nu există în altă parte. Exact această pierdere a datelor recente face atacul deosebit de costisitor, chiar și pentru firmele care au copii de siguranță.

De ce lipsa notei de răscumpărare este un semnal periculos

În mod normal, un atac ransomware lasă un fișier text cu instrucțiuni de plată, o adresă de contact și o amenințare privind publicarea datelor furate. Prinz Eugen nu face asta. Malware-ul nu schimbă imaginea de fundal, nu afișează un mesaj pe ecran și nu lasă un document care să spună victimei ce trebuie să facă mai departe.

Lipsa unei note de răscumpărare are un rol important în ascunderea atacului. Multe soluții de securitate caută comportamente asociate cu ransomware-ul, inclusiv apariția bruscă a unor fișiere cu nume repetate în sute sau mii de directoare. Dacă nu există acel mesaj, unele alerte automate pot întârzia, iar atacatorii câștigă timp.