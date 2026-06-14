Noul Audi Nuvolari cu 1.001 cp rupe promisiunea electrică a mărcii: 0-100 km/h în 2,6 secunde și preț de 600.000 de euro

Pentru fani, Nuvolari va fi probabil fascinant. Pentru cei care urmăresc tranziția electrică, este un simbol al ezitării industriei europene. Audi are deja experiență cu modele electrice performante, precum RS e-tron GT, dar a decis ca noul său vârf de imagine să ardă benzină.

Un V8 de 10.000 rpm și tehnologie hibridă de top

Sistemul de propulsie combină un motor V8 biturbo de 4,0 litri, care produce 800 CP și 730 Nm, cu trei motoare electrice axiale. Fiecare motor electric livrează 110 kW, iar puterea totală a sistemului ajunge la 1.001 CP. Motorul V8 poate urca până la 10.000 rpm, o valoare asociată mai degrabă cu motorsportul decât cu mașinile de stradă.

Două motoare electrice sunt montate pe puntea față și permit vectorizare de cuplu prin sistemul quattro. Al treilea motor electric este poziționat între V8-ul central și transmisie. Bateria are doar 7,3 kWh, suficientă pentru scurte deplasări electrice urbane, dar nu pentru a transforma mașina într-un EV autentic. Nuvolari este, în esență, un supercar termic asistat electric.

Performanțele sunt impresionante: 0-100 km/h în 2,6 secunde, 0-200 km/h în 6,8 secunde și viteză maximă de peste 350 km/h. Audi menționează că aceste accelerații depind de temperatura bateriei și de un nivel de încărcare de peste 80%, semn că partea electrică este esențială pentru performanța maximă.

Caroseria folosește un Audi Space Frame acoperit complet cu fibră de carbon, o premieră pentru marcă. Aerodinamica activă include o aripă spate cu trei configurații și peste 400 kg de apăsare aerodinamică în setarea de downforce maxim. Sistemul DRS, inspirat din Formula 1, poate fi activat de pe volan.

Supercar spectaculos, dar promisiune electrică uitată

Nuvolari împarte arhitectura de propulsie cu Lamborghini Temerario, tot din Grupul Volkswagen. Diferența este că Audi extrage mai multă putere electrică, ajungând la 1.001 CP față de 920 CP pentru Lamborghini. Totuși, prețul de aproximativ 600.000 de euro este de circa 2,5 ori mai mare decât cel al modelului Lamborghini, ceea ce ridică întrebări despre poziționare și exclusivitate.

Audi poate argumenta că Nuvolari este o serie limitată, un obiect de colecție, nu o mașină de volum. Este adevărat. Dar problema nu este numărul de exemplare, ci mesajul. Când promiți o tranziție clară spre electric și apoi îți lansezi cel mai spectaculos model nou cu V8, transmiți că planul s-a schimbat.