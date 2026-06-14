Noul Audi Nuvolari cu 1.001 cp rupe promisiunea electrică a mărcii: 0-100 km/h în 2,6 secunde și preț de 600.000 de euro
Audi a prezentat Nuvolari, un supercar hibrid de 1.001 CP, limitat la 499 de exemplare și cu un preț de pornire de aproximativ 600.000 de euro. Din punct de vedere tehnic, mașina este spectaculoasă: motor V8 biturbo, trei motoare electrice, caroserie din fibră de carbon, aerodinamică activă și performanțe de nivel extrem. Din punct de vedere strategic, însă, modelul ridică o întrebare incomodă: ce s-a întâmplat cu promisiunea Audi de a lansa doar mașini electrice începând cu 2026?
În 2021, Audi anunța că din 2026 va introduce doar vehicule electrice noi și că va produce ultimul motor cu ardere internă până în 2033. Nuvolari arată că acea direcție a fost abandonată sau cel puțin flexibilizată puternic. În loc să lanseze un hypercar electric pur, Audi a ales un V8 hibrid plug-in cu baterie mică și performanță uriașă.
Pentru fani, Nuvolari va fi probabil fascinant. Pentru cei care urmăresc tranziția electrică, este un simbol al ezitării industriei europene. Audi are deja experiență cu modele electrice performante, precum RS e-tron GT, dar a decis ca noul său vârf de imagine să ardă benzină.
Un V8 de 10.000 rpm și tehnologie hibridă de top
Sistemul de propulsie combină un motor V8 biturbo de 4,0 litri, care produce 800 CP și 730 Nm, cu trei motoare electrice axiale. Fiecare motor electric livrează 110 kW, iar puterea totală a sistemului ajunge la 1.001 CP. Motorul V8 poate urca până la 10.000 rpm, o valoare asociată mai degrabă cu motorsportul decât cu mașinile de stradă.
Două motoare electrice sunt montate pe puntea față și permit vectorizare de cuplu prin sistemul quattro. Al treilea motor electric este poziționat între V8-ul central și transmisie. Bateria are doar 7,3 kWh, suficientă pentru scurte deplasări electrice urbane, dar nu pentru a transforma mașina într-un EV autentic. Nuvolari este, în esență, un supercar termic asistat electric.
Performanțele sunt impresionante: 0-100 km/h în 2,6 secunde, 0-200 km/h în 6,8 secunde și viteză maximă de peste 350 km/h. Audi menționează că aceste accelerații depind de temperatura bateriei și de un nivel de încărcare de peste 80%, semn că partea electrică este esențială pentru performanța maximă.
Caroseria folosește un Audi Space Frame acoperit complet cu fibră de carbon, o premieră pentru marcă. Aerodinamica activă include o aripă spate cu trei configurații și peste 400 kg de apăsare aerodinamică în setarea de downforce maxim. Sistemul DRS, inspirat din Formula 1, poate fi activat de pe volan.
Supercar spectaculos, dar promisiune electrică uitată
Nuvolari împarte arhitectura de propulsie cu Lamborghini Temerario, tot din Grupul Volkswagen. Diferența este că Audi extrage mai multă putere electrică, ajungând la 1.001 CP față de 920 CP pentru Lamborghini. Totuși, prețul de aproximativ 600.000 de euro este de circa 2,5 ori mai mare decât cel al modelului Lamborghini, ceea ce ridică întrebări despre poziționare și exclusivitate.
Audi poate argumenta că Nuvolari este o serie limitată, un obiect de colecție, nu o mașină de volum. Este adevărat. Dar problema nu este numărul de exemplare, ci mesajul. Când promiți o tranziție clară spre electric și apoi îți lansezi cel mai spectaculos model nou cu V8, transmiți că planul s-a schimbat.
Constructorii europeni au început, în general, să își relaxeze obiectivele electrice. Cererea fluctuantă, infrastructura, costurile și reglementările au făcut ca multe mărci să păstreze opțiuni hibride sau termice mai mult timp. Audi nu este singură în această mișcare, dar cazul său este vizibil tocmai pentru că se poziționase agresiv în direcția EV.
Contrastul cu rivalii chinezi este interesant. În timp ce Audi revine la un V8 hibrid pentru un supercar de imagine, producători precum BYD pregătesc modele electrice de peste 1.000 CP la prețuri mult mai mici. Nu este același public, dar diferența de direcție tehnologică este evidentă.
Nuvolari va genera atenție, va impresiona colecționari și va arăta ce poate face Audi când combină ingineria clasică germană cu electrificarea parțială. Dar va rămâne și dovada că tranziția electrică a mărcilor europene nu mai este la fel de clară ca în urmă cu câțiva ani. Este un supercar spectaculos, dar și o promisiune amânată sub forma unui V8 de 600.000 de euro.