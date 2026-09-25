Noua inteligență artificială de la Meta a stârnit reacții neașteptate. Mascota Muse a devenit virală, iar utilizatorii au început să creeze imagini controversate cu ea

Meta încearcă să transforme inteligența artificială într-o experiență mai personală, iar strategia companiei a produs deja un fenomen neașteptat pe rețelele sociale. Noua sa mascotă virtuală, Jolly, creată pentru asistentul AI Muse, a devenit protagonista unor imagini și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, unele dintre acestea având conotații sexuale. Mai surprinzător este că Alexandr Wang, directorul Meta Superintelligence Labs, a contribuit el însuși la popularizarea acestui tip de conținut.

Potrivit publicației americane Futurism, Meta promovează intens personajul Jolly, o creatură virtuală pufoasă, cu un aspect care amintește de jucăriile Labubu și de personajele din jocul Fall Guys. Mascota este asociată cu Muse, noul asistent personal bazat pe inteligență artificială al companiei, și apare în tot mai multe imagini distribuite pe platformele sociale.

Deși ideea unui personaj virtual care să reprezinte un asistent AI nu este complet nouă, Meta pare să mizeze pe popularitatea mascotelor și pe cultura meme-urilor pentru a-și diferenția produsul de soluțiile dezvoltate de companii precum OpenAI, Google sau Anthropic.

Cum a ajuns mascota Meta în centrul unor meme-uri cu tentă sexuală

Alexandr Wang, care conduce divizia Superintelligence Labs, a publicat pe platforma X mai multe imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare Jolly. Unele dintre acestea plasează personajul în situații inspirate din filme sau din momente devenite virale pe internet.

Într-una dintre imagini, mascota apare într-o ipostază provocatoare, privind peste umăr, într-o postare prin care Wang promova integrarea asistentului Muse cu platforma de stocare în cloud Box. O altă imagine recreează o scenă din filmul Challengers, lansat în 2024, în care personajul virtual este plasat între doi bărbați, pe marginea unui pat.

Wang a distribuit și o parodie inspirată de mesajele private ale cântărețului Adam Levine, devenite subiect de discuție pe internet în 2022. Imaginea îl prezintă pe artist reacționând exagerat la o fotografie cu mascota Jolly.

Într-una dintre postările sale, directorul Meta a ironizat reacțiile utilizatorilor, sugerând că unii manifestă un interes exagerat pentru Muse. Însă imaginile publicate chiar de el au contribuit la popularizarea acestui tip de conținut.

Utilizatorii au început să creeze propriile versiuni, de la videoclipuri în care personajul interacționează cu Wang până la imagini inspirate din meme-uri pentru adulți. Astfel, o mascotă concepută pentru promovarea unui produs tehnologic a devenit subiectul unor glume și reinterpretări care nu au neapărat legătură cu funcțiile asistentului AI.