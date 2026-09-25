Noua inteligență artificială de la Meta a stârnit reacții neașteptate. Mascota Muse a devenit virală, iar utilizatorii au început să creeze imagini controversate cu ea
Potrivit publicației americane Futurism, Meta promovează intens personajul Jolly, o creatură virtuală pufoasă, cu un aspect care amintește de jucăriile Labubu și de personajele din jocul Fall Guys. Mascota este asociată cu Muse, noul asistent personal bazat pe inteligență artificială al companiei, și apare în tot mai multe imagini distribuite pe platformele sociale.
Deși ideea unui personaj virtual care să reprezinte un asistent AI nu este complet nouă, Meta pare să mizeze pe popularitatea mascotelor și pe cultura meme-urilor pentru a-și diferenția produsul de soluțiile dezvoltate de companii precum OpenAI, Google sau Anthropic.
Cum a ajuns mascota Meta în centrul unor meme-uri cu tentă sexuală
Alexandr Wang, care conduce divizia Superintelligence Labs, a publicat pe platforma X mai multe imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare Jolly. Unele dintre acestea plasează personajul în situații inspirate din filme sau din momente devenite virale pe internet.
Într-una dintre imagini, mascota apare într-o ipostază provocatoare, privind peste umăr, într-o postare prin care Wang promova integrarea asistentului Muse cu platforma de stocare în cloud Box. O altă imagine recreează o scenă din filmul Challengers, lansat în 2024, în care personajul virtual este plasat între doi bărbați, pe marginea unui pat.
Wang a distribuit și o parodie inspirată de mesajele private ale cântărețului Adam Levine, devenite subiect de discuție pe internet în 2022. Imaginea îl prezintă pe artist reacționând exagerat la o fotografie cu mascota Jolly.
Într-una dintre postările sale, directorul Meta a ironizat reacțiile utilizatorilor, sugerând că unii manifestă un interes exagerat pentru Muse. Însă imaginile publicate chiar de el au contribuit la popularizarea acestui tip de conținut.
Utilizatorii au început să creeze propriile versiuni, de la videoclipuri în care personajul interacționează cu Wang până la imagini inspirate din meme-uri pentru adulți. Astfel, o mascotă concepută pentru promovarea unui produs tehnologic a devenit subiectul unor glume și reinterpretări care nu au neapărat legătură cu funcțiile asistentului AI.
some of y’all way too thirsty for muse pic.twitter.com/MWOZWDL2oD
— Alexandr Wang (@alexandr_wang) September 23, 2026
Ce este Muse și de ce Meta vrea ca utilizatorii să se atașeze de mascota sa
Muse nu este doar un chatbot care răspunde la întrebări. Meta îl prezintă drept un asistent personal capabil să îndeplinească sarcini în numele utilizatorilor, de la gestionarea e-mailurilor și organizarea programului până la cumpărături și rezervări. Compania a lansat oficial produsul pe 8 septembrie 2026, iar acesta este disponibil inițial în Statele Unite.
Mascota Jolly are rolul de a face interacțiunea cu inteligența artificială mai familiară și mai ușor de personalizat. Utilizatorii îi pot modifica aspectul și îi pot atribui o voce, transformând asistentul într-un personaj digital adaptat preferințelor individuale. Meta a prezentat și Muse Charm, un dispozitiv de dimensiunea unui breloc, inspirat de jucăriile virtuale Tamagotchi, care ar urma să le permită utilizatorilor să aibă acces la asistentul personal pe parcursul zilei.
Strategia de promovare nu se limitează la propriile platforme. Companii precum GitHub și Spotify au publicat propriile interpretări ale personajului Jolly pentru a anunța integrarea serviciilor lor cu Muse. Astfel, mascota devine și un instrument prin care Meta încearcă să atragă atenția asupra funcțiilor practice ale noului său produs.
Many are excited to try Muse, but are stuck on the waitlist. https://t.co/waT7DLBs03 pic.twitter.com/EH6WFwC9jL
— Mads (@Mads_on_X) September 24, 2026
De la o mascotă simpatică la o nouă formă de interacțiune cu AI
Popularitatea neașteptată a lui Jolly arată cât de repede poate fi transformat un personaj virtual într-un fenomen pe internet. Totuși, numărul imaginilor și al meme-urilor distribuite nu indică neapărat că utilizatorii vor adopta și funcțiile practice ale asistentului Muse.
Pentru Meta, personajul face parte dintr-o strategie mai amplă de integrare a inteligenței artificiale în produsele sale. Compania intenționează să aducă Muse inclusiv pe ochelarii inteligenți Meta, astfel încât utilizatorii să poată interacționa cu asistentul prin voce, fără să fie nevoiți să folosească permanent telefonul.
În același timp, apariția unor asistenți AI cu aspect, voce și personalitate personalizabile ridică întrebări despre modul în care oamenii vor ajunge să interacționeze cu aceste tehnologii. Spre deosebire de interfețele clasice, personajele virtuale pot încuraja utilizatorii să perceapă asistentul drept un companion digital, nu doar un instrument software.
Nu este pentru prima dată când Meta încearcă să aducă inteligența artificială mai aproape de utilizatori, însă promovarea lui Jolly arată că firma experimentează și cu modalități mai puțin convenționale de a atrage atenția asupra produselor sale.
Rămâne de văzut dacă popularitatea mascotei se va traduce într-o utilizare constantă a asistentului Muse. Pentru moment, Jolly a reușit să devină subiect de discuție pe rețelele sociale, chiar dacă o parte dintre imaginile care circulă pe internet sunt departe de mesajul obișnuit al unei campanii de promovare a unui produs tehnologic.