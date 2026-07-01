Noua Dacia Striker, surprinsă fără camuflaj pe străzile Europei: cât de bine arată, în realitate, cel mai îndrăzneț model al mărcii românești

Un break cu atitudine de SUV

Dacia nu ascunde că Striker este gândită ca un model care amestecă mai multe tipuri de automobile. Are dinamismul vizual al unui break, spațiul și utilitatea unei compacte de familie, dar și garda la sol pe care mulți cumpărători o caută acum la un SUV. Rezultatul este o mașină cu o siluetă lungă, fluidă, în care plafonul coboară elegant spre spate, iar partea frontală păstrează caracterul robust asociat celor mai noi modele ale mărcii.

La 4,62 metri lungime, Striker este chiar mai lungă decât Dacia Bigster. Această dimensiune o mută clar în segmentul compactelor de familie și o apropie de modele precum Skoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant sau Opel Astra Sports Tourer. Diferența este că Dacia nu încearcă să copieze formula clasică de break european, ci propune un profil mai ridicat, cu protecții din plastic și o poziție care ar trebui să inspire mai multă încredere pe drumuri proaste, borduri sau trasee de vacanță mai puțin prietenoase.

Farurile cu semnătură luminoasă în formă de „T”, stopurile înguste și partea frontală verticală o fac să fie imediat recognoscibilă ca Dacia. Totuși, Striker nu are aerul simplu și utilitar al unui Logan MCV de altădată. Privită din lateral, mașina pare mai apropiată de un shooting brake accesibil decât de un break de buget, iar acesta este, probabil, cel mai mare pariu estetic al constructorului român.

Este și motivul pentru care Striker poate deveni una dintre cele mai atractive apariții ale Dacia din ultimii ani. Nu încearcă să fie premium, însă nici nu mai pare o mașină cumpărată strict pentru cel mai mic preț posibil. Are personalitate, proporții bine echilibrate și un profil care ar putea convinge inclusiv clienți care până acum se uitau spre modele mai scumpe din segmentul compact.

Ce știm despre interior și motorizări

Interiorul rămâne una dintre cele mai interesante necunoscute ale noii Dacia Striker. Primele informații și imaginile apărute până acum indică o cabină apropiată, ca filozofie, de cea întâlnită pe Bigster și Duster, însă cu detalii proprii. Este de așteptat ca Striker să primească instrumentar digital, ecran central generos pentru sistemul multimedia, conectivitate modernă și soluții de organizare specifice noii generații de modele Dacia.

Important este că Dacia trebuie să găsească echilibrul dintre un preț competitiv și senzația de produs mai matur. Exteriorul ridică așteptările, iar clienții nu vor privi Striker doar ca pe un Jogger mai mare. Vor compara mașina cu rivali consacrați din segmentul C, iar aici materialele, ergonomia, spațiul pentru pasagerii din spate și capacitatea portbagajului vor cântări enorm în decizia finală.

În ceea ce privește motorizările, Dacia a confirmat deja că Striker va avea o gamă multi-energie, cu versiuni hibride, hybrid 4×4 și variante ECO-G cu GPL. Cea mai interesantă opțiune ar urma să fie sistemul Hybrid 155, cunoscut și de pe Bigster: un ansamblu format dintr-un motor aspirat pe benzină de 1,8 litri și două motoare electrice, cu o putere totală de aproximativ 155 CP. Pentru cei care vor o mașină de familie cu consum rezonabil, fără încărcare la priză, această configurație ar putea deveni alegerea cea mai logică.