Nosferatu revine la viață într-un spectacol inedit la Brașov. Filmul horror de acum un secol se întâlnește cu bluesul și realitatea virtuală

Unul dintre cei mai cunoscuți vampiri din istoria cinematografiei revine pe ecran într-o formulă neobișnuită, în care muzica live și tehnologia transformă un film mut într-o experiență complet diferită. Duminică, 27 septembrie 2026, de la ora 20:00, Bastionul Țesătorilor din Brașov găzduiește Blüesferatü – Eine Symphonie des Blues, un cine-concert care combină proiecția filmului Nosferatu, realizat în 1922, cu o coloană sonoră originală, interpretată de șase muzicieni brașoveni.

Filmul regizat de F. W. Murnau, considerat un reper al cinematografiei horror, a inspirat numeroase producții ulterioare, inclusiv reinterpretarea realizată de Robert Eggers în 2024. De această dată, povestea contelui Orlok este adusă în fața publicului printr-un amestec de blues, influențe de doină și tehnologii de realitate extinsă (XR), care le vor permite spectatorilor să urmărească spectacolul inclusiv într-un spațiu virtual.

Evenimentul încheie cea de-a VIII-a ediție a Transilvania Blues Festival, desfășurată între 25 și 27 septembrie, și reprezintă totodată o premieră pentru proiectul XRBlues, dezvoltat în cadrul programului european de cercetare HEAT.

Cum se transformă Nosferatu într-un spectacol de blues

La mai bine de un secol de la lansare, Nosferatu continuă să fascineze prin atmosfera apăsătoare, imaginile expresioniste și felul în care construiește sentimentul de teamă. Filmul urmărește povestea contelui Orlok, o creatură asociată cu moartea și boala, a cărei sosire într-un oraș german declanșează o serie de evenimente dramatice.

Deși asocierea dintre un film horror german din anii ’20 și bluesul american poate părea neașteptată, creatorii spectacolului au identificat o legătură între cele două universuri artistice. Ambele au prins contur într-o perioadă marcată de urmările Primului Război Mondial, de pandemie, sărăcie și tensiuni sociale. Aceste teme se regăsesc atât în atmosfera filmului, cât și în muzica blues a epocii.

Coloana sonoră a spectacolului a fost compusă de Ionuț Constantin „Yokko” și Robert Watzatka „Watzzy”, doi muzicieni de blues din Brașov. Lor li se alătură Mihai Nedea la pian, Ovidiu Modigă la bas, Claudiu Rusu „Kani” la tobe și Ilyes Botond „Boti” la chitară.

Muzica nu urmărește doar să însoțească imaginile, ci propune o interpretare proprie a poveștii. Bluesul clasic se îmbină cu influențe din muzica lăutărească și din doină, într-o partitură care pune accent pe emoție și pe experiențele umane comune celor două tradiții muzicale.

Spectacolul readuce în actualitate și o practică obișnuită în primele decenii ale cinematografiei. Filmele mute erau frecvent acompaniate de muzicieni prezenți în sala de proiecție, iar interpretarea acestora contribuia la atmosfera fiecărei reprezentații.