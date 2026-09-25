Nosferatu revine la viață într-un spectacol inedit la Brașov. Filmul horror de acum un secol se întâlnește cu bluesul și realitatea virtuală
Filmul regizat de F. W. Murnau, considerat un reper al cinematografiei horror, a inspirat numeroase producții ulterioare, inclusiv reinterpretarea realizată de Robert Eggers în 2024. De această dată, povestea contelui Orlok este adusă în fața publicului printr-un amestec de blues, influențe de doină și tehnologii de realitate extinsă (XR), care le vor permite spectatorilor să urmărească spectacolul inclusiv într-un spațiu virtual.
Evenimentul încheie cea de-a VIII-a ediție a Transilvania Blues Festival, desfășurată între 25 și 27 septembrie, și reprezintă totodată o premieră pentru proiectul XRBlues, dezvoltat în cadrul programului european de cercetare HEAT.
Cum se transformă Nosferatu într-un spectacol de blues
La mai bine de un secol de la lansare, Nosferatu continuă să fascineze prin atmosfera apăsătoare, imaginile expresioniste și felul în care construiește sentimentul de teamă. Filmul urmărește povestea contelui Orlok, o creatură asociată cu moartea și boala, a cărei sosire într-un oraș german declanșează o serie de evenimente dramatice.
Deși asocierea dintre un film horror german din anii ’20 și bluesul american poate părea neașteptată, creatorii spectacolului au identificat o legătură între cele două universuri artistice. Ambele au prins contur într-o perioadă marcată de urmările Primului Război Mondial, de pandemie, sărăcie și tensiuni sociale. Aceste teme se regăsesc atât în atmosfera filmului, cât și în muzica blues a epocii.
Coloana sonoră a spectacolului a fost compusă de Ionuț Constantin „Yokko” și Robert Watzatka „Watzzy”, doi muzicieni de blues din Brașov. Lor li se alătură Mihai Nedea la pian, Ovidiu Modigă la bas, Claudiu Rusu „Kani” la tobe și Ilyes Botond „Boti” la chitară.
Muzica nu urmărește doar să însoțească imaginile, ci propune o interpretare proprie a poveștii. Bluesul clasic se îmbină cu influențe din muzica lăutărească și din doină, într-o partitură care pune accent pe emoție și pe experiențele umane comune celor două tradiții muzicale.
Spectacolul readuce în actualitate și o practică obișnuită în primele decenii ale cinematografiei. Filmele mute erau frecvent acompaniate de muzicieni prezenți în sala de proiecție, iar interpretarea acestora contribuia la atmosfera fiecărei reprezentații.
Tehnologia XR permite publicului să intre într-o copie virtuală a bastionului
Una dintre particularitățile evenimentului este componenta de realitate virtuală. În timp ce spectatorii prezenți la Bastionul Țesătorilor urmăresc proiecția și concertul live, cei conectați de la distanță vor putea explora o versiune digitală a spațiului și vor vedea muzicienii reconstruiți tridimensional, în timp real.
Pentru realizarea experienței, bastionul a fost scanat cu ajutorul unei drone și prin fotogrammetrie, iar modelul digital a fost integrat în motorul de joc Unity. Muzicienii vor fi captați cu ajutorul unui sistem de camere volumetrice, care permite reconstruirea lor în trei dimensiuni.
Participanții la experiența virtuală se vor putea deplasa prin spațiul digital, inclusiv până pe scenă, iar sunetul va fi ajustat în funcție de poziția fiecăruia. Spectatorii aflați fizic la concert vor avea, la rândul lor, posibilitatea să testeze această variantă prin intermediul căștilor VR puse la dispoziție.
Componenta XRBlues face parte din proiectul european HEAT, finanțat prin programul Horizon Europe. La dezvoltarea sa contribuie instituții și parteneri din România, Spania, Italia, Elveția și Irlanda, printre care Universitatea Transilvania din Brașov și Orange România.
Cât costă biletele și ce alte concerte sunt programate la festival
Blüesferatü va avea loc duminică, 27 septembrie 2026, de la ora 20:00, la Bastionul Țesătorilor din Brașov. Potrivit organizatorilor, biletele costă 70 de lei în presale și 100 de lei în ziua spectacolului. Acestea pot fi cumpărate online, de pe iabilet.ro, sau fizic, de la locația evenimentului.
Cine-concertul încheie ediția din 2026 a Transilvania Blues Festival, care se desfășoară pentru prima dată în aer liber, pe parcursul a trei zile. Programul reunește artiști din Italia, Statele Unite și Marea Britanie, printre care Gloria and the Doctors, Robbin Kapsalis & Giles Robson Band, Chris Rand and the Heavy Echo și John Németh.
Dincolo de componenta muzicală și tehnologică, spectacolul propune și o reinterpretare a temelor din Nosferatu, de la frica de necunoscut până la dezrădăcinare și experiența de a fi străin într-un loc nou.
După premiera de la Brașov, organizatorii își propun să aducă Blüesferatü și în București, precum și în alte orașe din România. Spectacolul ar putea fi prezentat atât în formatul clasic, cu proiecție și muzică live, cât și în varianta hibridă, care include tehnologia XR.