Norvegia vrea să spargă muntele pentru nave: primul tunel maritim din lume primește o nouă șansă
Norvegia ar putea construi primul tunel din lume proiectat special pentru nave, nu pentru mașini sau trenuri. Proiectul Stad Ship Tunnel, discutat de ani de zile și considerat cândva prea scump pentru a merge mai departe, a fost readus în joc după ce în bugetul revizuit al guvernului norvegian au fost incluse fonduri pentru demararea lucrărilor.
Este vorba despre un proiect spectaculos prin ambiție și raritate: un tunel de peste un kilometru și jumătate, săpat prin peninsula Stad, pe coasta de vest a Norvegiei, care ar permite navelor de coastă să evite una dintre cele mai periculoase și expuse zone maritime din țară. În loc să înfrunte valuri puternice, furtuni și condiții imprevizibile, navele ar putea traversa muntele printr-un culoar artificial, scrie presa străină.
Finanțarea inițială este modestă în raport cu dimensiunea proiectului. Aproximativ 150 de milioane de coroane norvegiene, echivalentul a circa 15,8 milioane de dolari, au fost rezervate pentru pornirea procedurilor. Suma nu acoperă construcția propriu-zisă, estimată acum la aproximativ 8,6 miliarde de coroane norvegiene, adică peste 900 de milioane de dolari, dar permite avansarea către contracte, pregătiri pe teren și lucrări preliminare.
De ce vrea Norvegia un tunel pentru nave
Peninsula Stad este cunoscută pentru condițiile dure de navigație. Acolo, Marea Nordului și Atlanticul creează o zonă dificilă pentru vasele comerciale, feriboturi și navele de pasageri care circulă de-a lungul coastei norvegiene. Vântul, valurile și vremea schimbătoare pot întârzia curse, pot crește consumul de combustibil și pot transforma traversarea într-un risc real.
Tunelul ar avea o înălțime de aproximativ 50 de metri și o lățime de circa 36 de metri, suficient pentru nave de coastă, inclusiv pentru unele vase de pasageri. Lungimea lui ar fi de aproximativ 1,7 kilometri, iar traseul a fost ales în punctul în care distanța prin peninsulă este cea mai scurtă. Practic, Norvegia nu încearcă să creeze o atracție turistică futuristă, ci o soluție de infrastructură pentru siguranță și eficiență.
Pentru transportul maritim local, beneficiul ar fi major. Navele ar putea evita ocolurile și perioadele în care condițiile meteo fac ruta dificilă. Într-o țară cu o coastă lungă, fragmentată și dependentă de transportul naval, un asemenea tunel poate schimba felul în care sunt planificate rutele de aprovizionare, transportul de pasageri și activitatea economică a comunităților de pe coastă.
Proiectul are și o valoare simbolică uriașă. Dacă va fi construit, Stad Ship Tunnel ar deveni primul tunel maritim de acest tip la scară completă. Nu vorbim despre un canal obișnuit sau despre o ecluză, ci despre o galerie săpată prin munte, suficient de mare pentru ca nave reale să treacă prin ea.
De la proiect abandonat la posibil start în 2027
Drumul până aici nu a fost simplu. Planul pentru Stad Ship Tunnel există de mult timp, dar costurile au crescut constant. La un moment dat, guvernul norvegian luase în calcul o susținere financiară mult mai mică, de aproximativ 3 miliarde de coroane norvegiene. Ulterior, estimările au urcat la peste 9 miliarde de coroane, iar autoritățile au considerat proiectul prea scump.
În octombrie 2025, guvernul a transmis că nu merge mai departe cu tunelul, tocmai din cauza costurilor ridicate. Susținătorii proiectului nu au renunțat, iar Administrația de Coastă a Norvegiei a revizuit planurile pentru a reduce cheltuielile. Trei grupuri mari de constructori au depus oferte, iar autoritățile au lucrat la optimizarea proiectului.
Noua alocare bugetară nu înseamnă încă o garanție absolută că tunelul va fi construit, dar marchează o schimbare importantă. Dacă banii rămân în bugetul final, Administrația de Coastă poate anunța contractul principal și poate pregăti primele lucrări. Printre acestea se numără demolarea unor clădiri aflate pe amplasament și contracte pentru noi conducte de apă pe ambele părți ale tunelului.
Calendarul actual indică un posibil start al construcției în 2027, iar lucrările ar putea dura aproximativ cinci ani. Asta înseamnă că Norvegia ar putea inaugura, în următorul deceniu, una dintre cele mai neobișnuite lucrări de infrastructură din lume.
Stad Ship Tunnel ar fi, în același timp, o demonstrație de inginerie și o soluție practică pentru o problemă veche a navigației norvegiene. Într-o lume în care tunelurile sunt asociate aproape automat cu șosele, metrouri sau trenuri, Norvegia pregătește o excepție spectaculoasă: un tunel prin care nu vor trece mașini, ci nave.