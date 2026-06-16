Noi restricții pe Drumul Expres Craiova–Pitești. Ce variante de ocolire au șoferii

Măsura vine în contextul în care pe anumite porțiuni ale șoselei au reapărut fisuri și denivelări ale carosabilului. Problemele nu sunt noi pentru cei care folosesc frecvent DEX12, însă apariția lor continuă ridică semne de întrebare și generează disconfort pentru participanții la trafic.

Pentru mulți șoferi, aceste nereguli au devenit deja o realitate cu care sunt nevoiți să conviețuiască de fiecare dată când tranzitează drumul.

Șoferii reclamă porțiuni periculoase

Cei care circulă regulat pe această rută spun că degradările carosabilului sunt vizibile și pot deveni un pericol, mai ales în condițiile în care pe drumul expres se circulă cu viteze ridicate.

Un șofer a descris situația astfel:

„Infrastructura lasă de dorit, pentru noi, ca şoferi, este foarte greu. […] Foarte periculoase, mai ales pentru noi, cu utilaje grele. Se poate întâmpla oricând o tragedie, o catastrofă. […] Sunt anumite porţiuni unde s-au făcut cratere, valuri”.

Nemulțumirile sunt împărtășite și de alți conducători auto care consideră că denivelările și fisurile afectează siguranța traficului.

„Denivelările mă deranjează şi crăpăturile, normal. […] Mai ales că se circulă cu viteză destul de mare şi sunt destul de periculoase”, a declarat un alt șofer, potrivit Observator News.

Traficul spre litoral crește presiunea asupra infrastructurii

Introducerea restricțiilor vine într-o perioadă în care traficul pe această rută este în creștere. Mulți români aleg DEX12 pentru a reduce timpul de deplasare către litoral, iar intensificarea circulației face ca problemele existente să fie resimțite și mai puternic.

Șoferii consideră că intervențiile sunt necesare, însă există opinii potrivit cărora lucrările ar trebui organizate astfel încât să afecteze cât mai puțin traficul.