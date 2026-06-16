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de Ionuț Vieriu
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Noi restricții pe Drumul Expres Craiova–Pitești. Ce variante de ocolire au șoferii

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Noi restricții pe Drumul Expres Craiova–Pitești. Ce variante de ocolire au șoferii
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Șoferii care intenționează să folosească Drumul Expres Craiova–Pitești pentru deplasările din perioada următoare, inclusiv cei care se îndreaptă spre litoral, trebuie să ia în calcul modificări importante de trafic. Începând de miercuri dimineață, pe DEX12 intră în vigoare noi restricții de circulație, pe fondul unor probleme semnalate din nou la nivelul carosabilului. Crăpăturile și denivelările apărute pe anumite sectoare ale drumului continuă să provoace nemulțumiri în rândul conducătorilor auto, care spun că situația persistă de mai mult timp.

Cuprins
  1. Restricții introduse pe unul dintre cele mai circulate drumuri expres
  2. Șoferii reclamă porțiuni periculoase
  3. Traficul spre litoral crește presiunea asupra infrastructurii

Restricții introduse pe unul dintre cele mai circulate drumuri expres

Drumul Expres Craiova–Pitești este una dintre rutele preferate de șoferii care aleg să călătorească spre mare, datorită conexiunii rapide pe care o oferă. Totuși, începând de miercuri, circulația va fi afectată de noi restricții.

Măsura vine în contextul în care pe anumite porțiuni ale șoselei au reapărut fisuri și denivelări ale carosabilului. Problemele nu sunt noi pentru cei care folosesc frecvent DEX12, însă apariția lor continuă ridică semne de întrebare și generează disconfort pentru participanții la trafic.

Pentru mulți șoferi, aceste nereguli au devenit deja o realitate cu care sunt nevoiți să conviețuiască de fiecare dată când tranzitează drumul.

Șoferii reclamă porțiuni periculoase

Cei care circulă regulat pe această rută spun că degradările carosabilului sunt vizibile și pot deveni un pericol, mai ales în condițiile în care pe drumul expres se circulă cu viteze ridicate.

Un șofer a descris situația astfel:

„Infrastructura lasă de dorit, pentru noi, ca şoferi, este foarte greu. […] Foarte periculoase, mai ales pentru noi, cu utilaje grele. Se poate întâmpla oricând o tragedie, o catastrofă. […] Sunt anumite porţiuni unde s-au făcut cratere, valuri”.

Nemulțumirile sunt împărtășite și de alți conducători auto care consideră că denivelările și fisurile afectează siguranța traficului.

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„Denivelările mă deranjează şi crăpăturile, normal. […] Mai ales că se circulă cu viteză destul de mare şi sunt destul de periculoase”, a declarat un alt șofer, potrivit Observator News.

Traficul spre litoral crește presiunea asupra infrastructurii

Introducerea restricțiilor vine într-o perioadă în care traficul pe această rută este în creștere. Mulți români aleg DEX12 pentru a reduce timpul de deplasare către litoral, iar intensificarea circulației face ca problemele existente să fie resimțite și mai puternic.

Șoferii consideră că intervențiile sunt necesare, însă există opinii potrivit cărora lucrările ar trebui organizate astfel încât să afecteze cât mai puțin traficul.

Întrebat dacă sectoarele afectate ar trebui reparate în contextul creșterii fluxului de mașini spre mare, un conducător auto a răspuns:

„Da, dar lucrările trebuie făcute noaptea, nu ziua.”

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