Noi cutremure în România după seismul de 4,8. Zona neobișnuită în care pământul s-a mișcat la doar 5,7 km adâncime
România a înregistrat alte două cutremure la numai câteva zile după seismul cu magnitudinea 4,8 din 19 octombrie, care a fost resimțit în mai multe zone ale țării. Cel mai recent s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în Vrancea, în timp ce un alt cutremur a fost înregistrat în județul Botoșani.
Un nou cutremur în Vrancea, în timpul nopții
Vineri, 23 octombrie, la ora 01:00:42, un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 75,1 kilometri.
Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la 38 de kilometri sud de Focșani și la 61 de kilometri sud de Buzău. Epicentrul s-a aflat, de asemenea, la 73 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 84 de kilometri est de Brașov și aproximativ 98 de kilometri nord-est de Ploiești.
Mișcarea seismică vine la numai patru zile după un cutremur considerabil mai puternic produs tot în zona Vrancea.
Cutremurul de 4,8 din 19 octombrie a fost resimțit ușor
Duminică, 19 octombrie, la ora 11:51:57, România a fost zguduită de un seism cu magnitudinea 4,8. Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, județul Buzău, iar cutremurul s-a produs la o adâncime de 124,1 kilometri.
INCDFP a evaluat intensitatea acestuia la IV, corespunzătoare nivelului „ușor”. Seismul s-a produs la 54 de kilometri sud de Buzău, 58 de kilometri est de Brașov, 60 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe și 62 de kilometri nord de Ploiești.
Adâncimea mare este relevantă în cazul cutremurelor vrâncene, deoarece undele seismice generate de astfel de evenimente pot fi percepute pe suprafețe întinse, chiar dacă efectele diferă mult de la o localitate și clădire la alta.
Pământul s-a mișcat și în Botoșani
Între cele două cutremure din zona Vrancea a fost înregistrat un seism și într-o altă parte a țării.
Pe 21 octombrie, la ora 18:03:31, un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în Moldova, județul Botoșani. Spre deosebire de seismele vrâncene menționate, acesta a fost unul foarte superficial: adâncimea calculată de INCDFP a fost de numai 5,7 kilometri. Intensitatea indicată de institut a fost I.
Epicentrul s-a aflat la aproximativ 14 kilometri sud-est de Botoșani și 40 de kilometri est de Suceava, respectiv la aproximativ 81 de kilometri de Iași și Roman.
Localizarea atrage atenția deoarece cea mai cunoscută și activă zonă seismică a României este Vrancea, însă cutremure se produc și în alte regiuni ale țării.
Mai multe cutremure au avut loc în octombrie
Activitatea seismică din această lună nu se limitează la cele trei evenimente. Datele INCDFP arată că în octombrie au mai fost înregistrate seisme cu magnitudini de 3,0-3,8 în Vrancea, Buzău și Prahova. De exemplu, pe 5 octombrie a avut loc un cutremur de 3,8 în zona seismică Vrancea, iar pe 11 și 12 octombrie au fost înregistrate seisme de 3,4 în zona Buzău.
Faptul că au loc mai multe cutremure într-o perioadă scurtă nu permite însă, de unul singur, concluzia că urmează un seism mai puternic. Cutremurele nu pot fi prezise cu precizie în ceea ce privește ziua, ora și magnitudinea.