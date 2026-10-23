Noi cutremure în România după seismul de 4,8. Zona neobișnuită în care pământul s-a mișcat la doar 5,7 km adâncime

Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la 38 de kilometri sud de Focșani și la 61 de kilometri sud de Buzău. Epicentrul s-a aflat, de asemenea, la 73 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 84 de kilometri est de Brașov și aproximativ 98 de kilometri nord-est de Ploiești.

Mișcarea seismică vine la numai patru zile după un cutremur considerabil mai puternic produs tot în zona Vrancea.

Cutremurul de 4,8 din 19 octombrie a fost resimțit ușor

Duminică, 19 octombrie, la ora 11:51:57, România a fost zguduită de un seism cu magnitudinea 4,8. Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, județul Buzău, iar cutremurul s-a produs la o adâncime de 124,1 kilometri.

INCDFP a evaluat intensitatea acestuia la IV, corespunzătoare nivelului „ușor”. Seismul s-a produs la 54 de kilometri sud de Buzău, 58 de kilometri est de Brașov, 60 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe și 62 de kilometri nord de Ploiești.

Adâncimea mare este relevantă în cazul cutremurelor vrâncene, deoarece undele seismice generate de astfel de evenimente pot fi percepute pe suprafețe întinse, chiar dacă efectele diferă mult de la o localitate și clădire la alta.

Pământul s-a mișcat și în Botoșani

Între cele două cutremure din zona Vrancea a fost înregistrat un seism și într-o altă parte a țării.

Pe 21 octombrie, la ora 18:03:31, un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în Moldova, județul Botoșani. Spre deosebire de seismele vrâncene menționate, acesta a fost unul foarte superficial: adâncimea calculată de INCDFP a fost de numai 5,7 kilometri. Intensitatea indicată de institut a fost I.