Românii care ar putea fi cei mai afectați de noul calcul al impozitului pe locuință. Cine riscă să plătească sume uriașe
Modul în care românii își plătesc impozitele pentru case și apartamente ar putea fi schimbat radical în următorii ani, odată cu trecerea la un sistem care să țină cont de valoarea de piață a proprietății. Reforma nu va fi însă aplicată de la 1 ianuarie 2027, așa cum fusese anunțat inițial. Discuția rămâne importantă, deoarece un asemenea sistem i-ar putea afecta în special pe proprietarii care locuiesc în zone devenite foarte scumpe, deși veniturile lor nu au crescut odată cu prețul casei.
- Casa valorează o avere, dar proprietarul poate avea o pensie de câteva mii de lei
- De la aproximativ 900 de lei la mii de euro pe an
- Apartamentele din centru ar putea fi taxate diferit de cele de la periferie
- Pensionarii ar putea avea una dintre cele mai mari probleme
- Schimbarea nu mai vine automat la 1 ianuarie 2027
Casa valorează o avere, dar proprietarul poate avea o pensie de câteva mii de lei
Consultantul fiscal Gabriel Biriș avertizează că una dintre cele mai delicate situații ar putea apărea în centrul Bucureștiului și în alte zone în care prețurile proprietăților au crescut foarte mult.
Un om poate locui de 30 sau 40 de ani într-o casă cumpărată sau moștenită de familie. Între timp, cartierul a devenit foarte scump, iar imobilul poate valora sute de mii sau chiar peste un milion de euro. Asta nu înseamnă însă că proprietarul dispune și de venituri pe măsură.
„Vom ajunge în situația în care oamenii care s-au născut și locuiesc în centrul orașului vor fi nevoiți să-și vândă casele”, avertizează Gabriel Biriș, dacă sistemul va fi construit fără mecanisme care să țină cont de asemenea situații.
De la aproximativ 900 de lei la mii de euro pe an
Consultantul fiscal oferă exemplul unei case de aproximativ 150 de metri pătrați din centrul Bucureștiului. În prezent, spune acesta, impozitul pentru o asemenea proprietate, împreună cu terenul, poate fi de aproximativ 800-900 de lei pe an.
Dacă baza de calcul ar deveni valoarea de piață, Biriș estimează, în scenariul prezentat de el și folosind cotele la care face referire, că impozitul ar putea ajunge la aproximativ 1.500 de euro.
Problema apare în cazul proprietăților foarte valoroase care ar intra și sub incidența taxei speciale pentru bunurile imobile de valoare mare. Potrivit scenariului său, aceasta ar mai putea adăuga circa 10.000 de euro.
„Deci de la 200 la 12.000 de euro este o distanță mare pentru o casă de 150 mp”, spune Gabriel Biriș, la Antena 3 CNN.
Cifra de 12.000 de euro trebuie însă privită ca un scenariu prezentat de consultant, nu ca un impozit deja decis pentru 2027.
Apartamentele din centru ar putea fi taxate diferit de cele de la periferie
Logica impozitării la valoarea de piață este relativ simplă: două locuințe cu aceeași suprafață nu valorează neapărat la fel. Un apartament de 80 mp din centrul Bucureștiului poate costa de câteva ori mai mult decât unul de aceeași dimensiune dintr-o localitate cu prețuri imobiliare reduse. Astfel, noul sistem ar încerca să surprindă tocmai această diferență.
Simulări realizate anterior arătau, de exemplu, că pentru un apartament de trei camere, de aproximativ 80 mp, situat central, impozitul ar putea crește de la circa 557 de lei la aproximativ 1.248 de lei, dacă s-ar folosi o cotă ipotetică de 0,1%. La periferie, pentru o proprietate similară, creșterea simulată era de la aproximativ 493 la 686 de lei.
Aceste sume sunt tot estimări, deoarece formula finală și cotele viitoare nu sunt stabilite.
Pensionarii ar putea avea una dintre cele mai mari probleme
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, atrage atenția tocmai asupra proprietarilor care au locuințe valoroase, dar venituri curente reduse.
„Faptul că o persoană în vârstă, care locuiește de o viață întreagă într-o casă, ar putea ajunge în situația de a nu-și mai putea plăti taxele este inadmisibil”, a declarat acesta.
Este diferența dintre valoarea averii și banii disponibili lunar. Un pensionar poate deține pe hârtie o casă de 500.000 de euro, fără să aibă însă 500.000 de euro în cont. Casa în care locuiește nu îi aduce automat venituri.
Schimbarea nu mai vine automat la 1 ianuarie 2027
Pentru proprietari există însă o precizare esențială: impozitarea la valoarea de piață nu mai trebuie prezentată ca o regulă care va intra sigur în vigoare la 1 ianuarie 2027.
Reforma a trecut prin mai multe modificări și amânări, iar sistemul e-Proprietatea trebuie să poată determina valorile imobilelor pe baza datelor disponibile. În septembrie 2026 nu exista încă o lege care să stabilească o cotă și o formulă completă pentru taxarea locuințelor persoanelor fizice la valoarea de piață.
Dificultatea este și tehnică. Într-un oraș mare trebuie făcută diferența între un apartament nou și unul construit acum 50 de ani, chiar dacă se află pe aceeași stradă. Într-un sat în care se vând foarte puține case, sistemul poate avea prea puține tranzacții recente pentru a determina o valoare relevantă.
De aceea, miza următoarelor luni nu este doar cât va fi impozitul, ci și cum va fi stabilită valoarea unei locuințe și ce protecții vor exista pentru oamenii care dețin proprietăți scumpe pe hârtie, dar au venituri mici.