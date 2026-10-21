Românii care ar putea fi cei mai afectați de noul calcul al impozitului pe locuință. Cine riscă să plătească sume uriașe

Un om poate locui de 30 sau 40 de ani într-o casă cumpărată sau moștenită de familie. Între timp, cartierul a devenit foarte scump, iar imobilul poate valora sute de mii sau chiar peste un milion de euro. Asta nu înseamnă însă că proprietarul dispune și de venituri pe măsură.

„Vom ajunge în situația în care oamenii care s-au născut și locuiesc în centrul orașului vor fi nevoiți să-și vândă casele”, avertizează Gabriel Biriș, dacă sistemul va fi construit fără mecanisme care să țină cont de asemenea situații.

De la aproximativ 900 de lei la mii de euro pe an

Consultantul fiscal oferă exemplul unei case de aproximativ 150 de metri pătrați din centrul Bucureștiului. În prezent, spune acesta, impozitul pentru o asemenea proprietate, împreună cu terenul, poate fi de aproximativ 800-900 de lei pe an.

Dacă baza de calcul ar deveni valoarea de piață, Biriș estimează, în scenariul prezentat de el și folosind cotele la care face referire, că impozitul ar putea ajunge la aproximativ 1.500 de euro.

Problema apare în cazul proprietăților foarte valoroase care ar intra și sub incidența taxei speciale pentru bunurile imobile de valoare mare. Potrivit scenariului său, aceasta ar mai putea adăuga circa 10.000 de euro.

„Deci de la 200 la 12.000 de euro este o distanță mare pentru o casă de 150 mp”, spune Gabriel Biriș, la Antena 3 CNN.

Cifra de 12.000 de euro trebuie însă privită ca un scenariu prezentat de consultant, nu ca un impozit deja decis pentru 2027.

Apartamentele din centru ar putea fi taxate diferit de cele de la periferie

Logica impozitării la valoarea de piață este relativ simplă: două locuințe cu aceeași suprafață nu valorează neapărat la fel. Un apartament de 80 mp din centrul Bucureștiului poate costa de câteva ori mai mult decât unul de aceeași dimensiune dintr-o localitate cu prețuri imobiliare reduse. Astfel, noul sistem ar încerca să surprindă tocmai această diferență.

Simulări realizate anterior arătau, de exemplu, că pentru un apartament de trei camere, de aproximativ 80 mp, situat central, impozitul ar putea crește de la circa 557 de lei la aproximativ 1.248 de lei, dacă s-ar folosi o cotă ipotetică de 0,1%. La periferie, pentru o proprietate similară, creșterea simulată era de la aproximativ 493 la 686 de lei.