NIO lansează cel mai mare SUV electric din China: ES9 are 697 CP, baterie schimbată în 3 minute și preț de la 46.600 de euro

Un SUV electric uriaș, cu performanțe de limuzină rapidă

NIO ES9 folosește două motoare electrice și tracțiune integrală, cu o putere totală de 520 kW, echivalentul a 697 CP, și 700 Nm cuplu. Accelerația de la 0 la 100 km/h se face în 4,3 secunde, o cifră impresionantă pentru un vehicul de asemenea dimensiuni. Bateria CATL are 102 kWh și promite o autonomie CLTC de până la 620 km, adică aproximativ 385 de mile în valorile americane. În utilizare reală, autonomia va fi inevitabil mai mică, dar rămâne competitivă pentru un SUV electric de lux cu trei rânduri.

Arhitectura de 900V permite încărcare ultra-rapidă 5C, însă avantajul specific NIO rămâne rețeaua de stații de schimbare a bateriei. Compania promite schimbarea acumulatorului în aproximativ 3 minute, o soluție care, pentru un vehicul cu baterie de 102 kWh, poate fi mai convingătoare decât opririle lungi la încărcătoare rapide. NIO susține că a depășit deja 100 de milioane de schimburi de baterii cumulate și a înregistrat aproape 176.000 de schimburi într-o singură zi.

Compania vrea să instaleze peste 1.000 de noi Power Swap Stations anul acesta, iar stațiile de generația a cincea ar urma să fie extinse masiv din al treilea trimestru al lui 2026. Acesta este unul dintre cele mai mari avantaje competitive ale NIO în China, chiar dacă modelul de battery swapping rămâne dificil de exportat în piețe precum Europa sau SUA, unde infrastructura, reglementările și obiceiurile de utilizare sunt diferite.

La capitolul tehnologie, ES9 vine cu peste 40 de premiere revendicate de NIO. Printre ele se numără cipul auto de 5 nm NX9031 pentru condus inteligent, suspensie hidraulică activă integrată pe 48V, direcție steer-by-wire, roți spate directoare și o rază de bracaj de 5,4 metri, remarcabilă pentru o mașină atât de lungă. Sistemul audio LYRA are 47 de difuzoare și 3.020W, o cifră care arată clar că NIO vrea să concureze la nivel de experiență premium, nu doar la autonomie și accelerație.

Interior executiv și prețuri gândite să atace rivalii germani

Dimensiunile exterioare se văd direct în habitaclu. NIO susține că ES9 oferă o lungime interioară de 2,805 metri, peste 1,5 metri spațiu pentru picioare pe rândul al doilea și mai mult de 1 metru spațiu la cap pe toate cele trei rânduri. Portbagajul are 816 litri, la care se adaugă un frunk de 216 litri, suficient pentru a transforma mașina într-un SUV de familie, dar și într-un vehicul de business.

Rândul al doilea este piesa centrală. Scaunele executive zero-gravity includ masaj în 42 de puncte, iar geamurile inteligente cu cristale lichide pot trece din transparent în opac în 17 milisecunde. Consola centrală integrează două ecrane de 16 inch, sistem de conferință și chiar o tavă magnetică pentru ceai, un detaliu care arată foarte clar publicul țintă: clienți chinezi din zona executive, obișnuiți cu mașini conduse de șofer.

Prețurile finale sunt cu 30.000 de yuani mai mici decât cele anunțate în etapa de precomandă. Executive Premium Edition pornește de la aproximativ 59.500 de euro sau 46.600 de euro cu BaaS. Executive Signature Edition ajunge la aproximativ 66.700 de euro sau 53.800 de euro cu BaaS, iar versiunea Horizon Edition pornește de la aproximativ 75.100 de euro sau 62.200 de euro cu baterie închiriată. Reducerea oferită prin BaaS este de aproximativ 12.900 de euro, suficient cât să schimbe radical percepția asupra prețului de intrare.