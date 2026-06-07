NIO lansează cel mai mare SUV electric din China: ES9 are 697 CP, baterie schimbată în 3 minute și preț de la 46.600 de euro
NIO a lansat oficial ES9, noul său SUV electric de lux cu trei rânduri de scaune, prezentat drept cel mai mare SUV electric produs vreodată în China. Modelul are 5,365 metri lungime și un ampatament de 3,25 metri, dimensiuni care îl duc într-o zonă apropiată de mastodonții americani de lux, dar cu o rețetă tehnologică foarte chinezească: arhitectură de 900V, încărcare ultra-rapidă, baterie interschimbabilă în 3 minute și un pachet interior gândit pentru clienți care vor să fie conduși, nu neapărat să conducă.
Prețurile sunt mai agresive decât estimările inițiale. Versiunea Executive Premium Edition pornește de la 498.000 de yuani, adică aproximativ 59.500 de euro, însă prin programul Battery-as-a-Service, în care cumperi mașina fără baterie și plătești separat utilizarea acesteia, prețul de intrare scade la 390.000 de yuani, adică aproximativ 46.600 de euro. Pentru un SUV electric de peste 5,3 metri, cu 697 CP și dotări de limuzină, poziționarea este evident una menită să pună presiune pe rivalii premium tradiționali.
Un SUV electric uriaș, cu performanțe de limuzină rapidă
NIO ES9 folosește două motoare electrice și tracțiune integrală, cu o putere totală de 520 kW, echivalentul a 697 CP, și 700 Nm cuplu. Accelerația de la 0 la 100 km/h se face în 4,3 secunde, o cifră impresionantă pentru un vehicul de asemenea dimensiuni. Bateria CATL are 102 kWh și promite o autonomie CLTC de până la 620 km, adică aproximativ 385 de mile în valorile americane. În utilizare reală, autonomia va fi inevitabil mai mică, dar rămâne competitivă pentru un SUV electric de lux cu trei rânduri.
Arhitectura de 900V permite încărcare ultra-rapidă 5C, însă avantajul specific NIO rămâne rețeaua de stații de schimbare a bateriei. Compania promite schimbarea acumulatorului în aproximativ 3 minute, o soluție care, pentru un vehicul cu baterie de 102 kWh, poate fi mai convingătoare decât opririle lungi la încărcătoare rapide. NIO susține că a depășit deja 100 de milioane de schimburi de baterii cumulate și a înregistrat aproape 176.000 de schimburi într-o singură zi.
Compania vrea să instaleze peste 1.000 de noi Power Swap Stations anul acesta, iar stațiile de generația a cincea ar urma să fie extinse masiv din al treilea trimestru al lui 2026. Acesta este unul dintre cele mai mari avantaje competitive ale NIO în China, chiar dacă modelul de battery swapping rămâne dificil de exportat în piețe precum Europa sau SUA, unde infrastructura, reglementările și obiceiurile de utilizare sunt diferite.
La capitolul tehnologie, ES9 vine cu peste 40 de premiere revendicate de NIO. Printre ele se numără cipul auto de 5 nm NX9031 pentru condus inteligent, suspensie hidraulică activă integrată pe 48V, direcție steer-by-wire, roți spate directoare și o rază de bracaj de 5,4 metri, remarcabilă pentru o mașină atât de lungă. Sistemul audio LYRA are 47 de difuzoare și 3.020W, o cifră care arată clar că NIO vrea să concureze la nivel de experiență premium, nu doar la autonomie și accelerație.
Interior executiv și prețuri gândite să atace rivalii germani
Dimensiunile exterioare se văd direct în habitaclu. NIO susține că ES9 oferă o lungime interioară de 2,805 metri, peste 1,5 metri spațiu pentru picioare pe rândul al doilea și mai mult de 1 metru spațiu la cap pe toate cele trei rânduri. Portbagajul are 816 litri, la care se adaugă un frunk de 216 litri, suficient pentru a transforma mașina într-un SUV de familie, dar și într-un vehicul de business.
Rândul al doilea este piesa centrală. Scaunele executive zero-gravity includ masaj în 42 de puncte, iar geamurile inteligente cu cristale lichide pot trece din transparent în opac în 17 milisecunde. Consola centrală integrează două ecrane de 16 inch, sistem de conferință și chiar o tavă magnetică pentru ceai, un detaliu care arată foarte clar publicul țintă: clienți chinezi din zona executive, obișnuiți cu mașini conduse de șofer.
Prețurile finale sunt cu 30.000 de yuani mai mici decât cele anunțate în etapa de precomandă. Executive Premium Edition pornește de la aproximativ 59.500 de euro sau 46.600 de euro cu BaaS. Executive Signature Edition ajunge la aproximativ 66.700 de euro sau 53.800 de euro cu BaaS, iar versiunea Horizon Edition pornește de la aproximativ 75.100 de euro sau 62.200 de euro cu baterie închiriată. Reducerea oferită prin BaaS este de aproximativ 12.900 de euro, suficient cât să schimbe radical percepția asupra prețului de intrare.
Prin această strategie, NIO atacă direct modele precum BMW iX, Mercedes-Benz EQS SUV sau chiar Cadillac Escalade IQ la nivel de dimensiuni și lux. Diferența este că ES9 vine cu o formulă mai agresivă pentru China: mai mult spațiu, schimb rapid de baterie, tehnologie foarte multă și un preț care, cu BaaS, coboară într-o zonă surprinzător de competitivă.
Pentru NIO, ES9 nu este neapărat un model de volum, ci un produs de imagine și profitabilitate. Compania a depășit 1,1 milioane de livrări cumulate, dar încă are nevoie să demonstreze că poate transforma tehnologia spectaculoasă în creștere sustenabilă și marje mai bune. După o creștere de 98% în primul trimestru din 2026, ritmul a încetinit în aprilie la 22,8%, iar CEO-ul William Li mizează pe ES9 și ONVO L80 pentru a accelera a doua jumătate a anului.
În final, NIO ES9 arată foarte clar nivelul la care a ajuns industria auto premium din China. Nu mai vorbim doar despre electrice ieftine sau alternative la modelele occidentale, ci despre SUV-uri uriașe, tehnologizate până la refuz, cu ambiții de statut social și confort executiv. Dacă ES9 va reuși să atragă clienții pe care NIO îi vizează, modelul poate deveni mai mult decât un flagship. Poate fi dovada că luxul electric chinezesc nu mai are nevoie să copieze Germania, ci încearcă să-și creeze propriile reguli.