Nici pilă, nici piatră. Trucul pentru a ascuți cuțitele în 30 de secunde cu ceea ce ai deja în bucătărie

Potrivit experților de la Evohome, folia trebuie să fie suficient de mare pentru a putea fi împăturită în patru. Lama cuțitului este apoi trecută prin folie de mai multe ori, cu atenție pentru a evita tăieturile.

Procedeul poate fi repetat de câte ori este necesar, până când se obține rezultatul dorit. Sursa citată prezintă metoda ca pe una rapidă, care poate fi făcută în aproximativ 30 de secunde.

Cum se aplică trucul cu folia de aluminiu

Pentru început, este nevoie doar de o bucată de folie suficient de mare pentru a fi pliată. Aceasta se împăturește în patru, după care lama cuțitului este introdusă între straturile de folie.

Cuțitul trebuie glisat de mai multe ori prin material, într-o mișcare atentă. Este important ca persoana care aplică metoda să aibă grijă să nu se taie în timpul procedurii.

Trucul este prezentat ca o alternativă simplă la folosirea unei pietre sau a unei pile. Folia de aluminiu se găsește în mod obișnuit în bucătărie, astfel că metoda nu presupune folosirea unui obiect special destinat ascuțirii.

Cum trebuie păstrate cuțitele după folosire

Ascuțirea nu este singurul aspect important atunci când vine vorba despre întreținerea cuțitelor. Modul în care acestea sunt folosite, curățate și depozitate poate contribui la păstrarea lor într-o stare bună.

Pentru tăierea peștelui, a cărnii sau a legumelor trebuie folosit un tocător, nu suprafețe dure precum blaturile din granit sau marmură. Cuțitele nu trebuie utilizate nici pe sticlă.