Nici pilă, nici piatră. Trucul pentru a ascuți cuțitele în 30 de secunde cu ceea ce ai deja în bucătărie
Un cuțit care nu mai taie la fel de bine poate deveni rapid o problemă atunci când este folosit pentru pregătirea meselor. Nu este însă nevoie să ai neapărat o piatră sau o pilă de ascuțit la îndemână, deoarece există un truc simplu care folosește un obiect pe care îl ai deja în bucătărie: folia de aluminiu.
Folia de aluminiu, soluția pe care o ai deja în bucătărie
Metoda prezentată este una simplă și poate fi pusă în practică fără unelte speciale. Este vorba despre folosirea unei bucăți de folie de aluminiu, împăturită în mai multe straturi, pentru a trece lama cuțitului prin ea.
Potrivit experților de la Evohome, folia trebuie să fie suficient de mare pentru a putea fi împăturită în patru. Lama cuțitului este apoi trecută prin folie de mai multe ori, cu atenție pentru a evita tăieturile.
Procedeul poate fi repetat de câte ori este necesar, până când se obține rezultatul dorit. Sursa citată prezintă metoda ca pe una rapidă, care poate fi făcută în aproximativ 30 de secunde.
Cum se aplică trucul cu folia de aluminiu
Pentru început, este nevoie doar de o bucată de folie suficient de mare pentru a fi pliată. Aceasta se împăturește în patru, după care lama cuțitului este introdusă între straturile de folie.
Cuțitul trebuie glisat de mai multe ori prin material, într-o mișcare atentă. Este important ca persoana care aplică metoda să aibă grijă să nu se taie în timpul procedurii.
Trucul este prezentat ca o alternativă simplă la folosirea unei pietre sau a unei pile. Folia de aluminiu se găsește în mod obișnuit în bucătărie, astfel că metoda nu presupune folosirea unui obiect special destinat ascuțirii.
Cum trebuie păstrate cuțitele după folosire
Ascuțirea nu este singurul aspect important atunci când vine vorba despre întreținerea cuțitelor. Modul în care acestea sunt folosite, curățate și depozitate poate contribui la păstrarea lor într-o stare bună.
Pentru tăierea peștelui, a cărnii sau a legumelor trebuie folosit un tocător, nu suprafețe dure precum blaturile din granit sau marmură. Cuțitele nu trebuie utilizate nici pe sticlă.
După folosire, acestea trebuie curățate bine și nu trebuie depozitate împreună cu resturi alimentare sau cu alte ustensile care se pot freca de lame. Un astfel de contact poate contribui la pierderea ascuțimii.
Cuțitele nu trebuie lăsate ude
Un alt aspect menționat în recomandările pentru întreținerea cuțitelor este legat de umezeală. Lamele nu trebuie depozitate ude, deoarece apa sau umiditatea pot favoriza apariția ruginii și coroziunea.
Pentru curățare sunt recomandate bureții moi. În schimb, vata de oțel trebuie evitată pentru a nu afecta ascuțimea și eficiența lamei.
Aceste obiceiuri sunt importante pentru păstrarea cuțitelor în stare bună între operațiunile de ascuțire. Folosirea corectă și curățarea după fiecare utilizare fac parte din îngrijirea acestor ustensile.
Când este mai bine să înlocuiești cuțitul
Nu orice problemă a unui cuțit poate fi rezolvată prin ascuțirea lamei. Atunci când vârful este deteriorat sau mânerul s-a rupt, recomandarea prezentată este înlocuirea cuțitului.
Schimbarea mânerului poate ajunge să coste la fel de mult ca achiziționarea unui cuțit nou. Într-o astfel de situație, înlocuirea ustensilei este soluția indicată în materialul prezentat.