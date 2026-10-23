Netflix pregătește un sezon spectaculos pentru „The Gentlemen”. Orlando Bloom, Elijah Wood și Robert Carlyle intră în lumea gangsterilor lui Guy Ritchie. Unde au început filmările

Anunțul vine la scurt timp după lansarea celui de-al doilea sezon, disponibil pe Netflix din 3 septembrie 2026. După cum relata anterior Playtech, sezonul 3 fusese deja confirmat înaintea premierei sezonului 2, semn al încrederii platformei în succesul producției. Acum, Netflix dezvăluie și primele informații concrete despre noua aventură a lui Eddie Horniman și Susie Glass.

Orlando Bloom, Elijah Wood și Robert Carlyle se alătură distribuției

Una dintre cele mai importante noutăți ale sezonului 3 este distribuția extinsă, care aduce împreună actori cunoscuți din producții cinematografice și seriale de succes. Orlando Bloom, celebru pentru rolurile Legolas din franciza „The Lord of the Rings” și Will Turner din „Pirates of the Caribbean”, este unul dintre numele confirmate pentru noul sezon.

Alături de el apare Elijah Wood, actorul care l-a interpretat pe Frodo Baggins în trilogia „The Lord of the Rings”. Reunirea celor doi actori în aceeași producție reprezintă o surpriză pentru fanii francizei fantastice, chiar dacă Netflix nu a dezvăluit deocamdată personajele pe care le vor interpreta.

Un alt nume important este Robert Carlyle, cunoscut pentru interpretările sale din „Trainspotting”, „The Full Monty” și „Once Upon a Time”. Distribuției i se alătură și Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows și rapperul și actorul britanic Bugzy Malone.

Din distribuția originală revin Theo James, în rolul lui Eddie Horniman, și Kaya Scodelario, care o interpretează pe Susie Glass. Lor li se alătură Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins și Benjamin Clementine.

De asemenea, Maya Jama revine în rolul Aishei, personaj introdus în sezonul 2, o intermediară cu relații influente în lumea afacerilor.

View this post on Instagram A post shared by Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

Ce se întâmplă în sezonul 3 din „The Gentlemen”. Eddie și Susie își extind imperiul în Orientul Mijlociu

Dacă primele două sezoane au urmărit transformarea lui Eddie Horniman dintr-un aristocrat prins fără voia lui într-o afacere criminală într-un personaj tot mai ambițios, noul capitol promite să ducă lucrurile la un nivel și mai periculos.

Potrivit informațiilor transmise de Netflix, Eddie și Susie își propun să construiască un cazinou în Orientul Mijlociu, cel mai ambițios proiect al lor de până acum. Afacerea reprezintă o extindere importantă a imperiului pe care cei doi încearcă să îl controleze, dar și o posibilă sursă de noi conflicte.

Pentru Eddie, miza nu mai este doar supraviețuirea într-o lume dominată de gangsteri, ci consolidarea propriei puteri. Întrebarea centrală a sezonului este dacă ambițiile Ducelui au devenit atât de mari încât nici măcar el nu le mai poate controla.

Direcția poveștii continuă transformarea personajului principal, analizată și în review-ul Playtech pentru sezonul 2 din „The Gentlemen”. Dacă inițial Eddie încerca să scape de lumea criminalității, acum pare tot mai dispus să profite de oportunitățile pe care aceasta i le oferă.

Deocamdată, Netflix nu a dezvăluit rolurile noilor actori și nici identitatea adversarilor cu care Eddie și Susie se vor confrunta. Totuși, mutarea unei părți importante a acțiunii în Orientul Mijlociu sugerează că serialul va introduce noi personaje, interese financiare și conflicte internaționale.

Filmările au loc în Marea Britanie și Maroc. Ce spune Guy Ritchie despre continuarea serialului

Netflix a confirmat că filmările pentru sezonul 3 sunt în desfășurare în Marea Britanie și Maroc, două locații care vor contribui la extinderea universului serialului dincolo de decorurile britanice cu care publicul s-a obișnuit.

Marocul reprezintă o alegere potrivită pentru noua direcție a poveștii, mai ales în contextul proiectului de construire a unui cazinou în Orientul Mijlociu. Totuși, platforma nu a precizat ce orașe marocane vor apărea în serial sau ce secvențe vor fi filmate acolo.

Creatorul producției, Guy Ritchie, a vorbit despre direcția în care evoluează povestea și despre motivele pentru care continuarea i s-a părut firească.

„Ambiția din The Gentlemen a crescut, universul s-a extins, iar consecințele au devenit tot mai importante. Un al treilea sezon a părut inevitabil și abia aștept să împingem și mai departe limitele acestei povești”, a declarat regizorul.

Serialul este creat de Guy Ritchie, care semnează scenariul împreună cu Matthew Read. Regia este asigurată de Ritchie și Eran Creevy, iar Theo James figurează și printre producătorii executivi.

Noul sezon va continua să fie produs de Moonage Pictures pentru Netflix și Miramax TV și va avea opt episoade, fiecare cu o durată de aproximativ 60 de minute.

„The Gentlemen” a debutat pe Netflix în 2024, fiind inspirat de filmul omonim realizat de Guy Ritchie în 2019. Producția a devenit rapid unul dintre titlurile populare ale platformei, iar succesul său a dus la extinderea poveștii într-un al doilea sezon. Mai multe detalii despre evoluția universului criminal pot fi găsite în articolul Playtech dedicat lansării sezonului 2.

De asemenea, Netflix a inclus serialul într-un val mai amplu de reînnoiri ale producțiilor britanice, alături de titluri precum „House of Guinness” și „Legends”, după cum a relatat Playtech într-un articol despre noile sezoane confirmate de platformă.

Data lansării sezonului 3 nu a fost anunțată oficial. Primele două sezoane sunt deja disponibile pe Netflix, iar platforma a publicat și un teaser pentru noul capitol.