Netflix a dezvăluit primul Scooby-Doo real din istoria francizei. Cum arată celebrul câine care va apărea în noul serial live-action

Povestea va spune cum s-a format celebra echipă Mystery Inc.

Noul serial nu va continua aventurile clasice ale personajelor, ci va explora începuturile grupului care avea să devină celebru pentru rezolvarea misterelor aparent supranaturale.

Acțiunea este plasată în timpul ultimei veri petrecute într-o tabără de vacanță. Shaggy și Daphne, prieteni din copilărie, ajung implicați într-o anchetă misterioasă după apariția unui pui de Dog German care pare să fi asistat la o crimă cu elemente aparent supranaturale.

Pe măsură ce investigația avansează, celor doi li se alătură Velma, descrisă drept o tânără pasionată de știință și logică, dar și Freddy, noul venit din oraș, prezentat ca un adolescent carismatic și misterios. Împreună încearcă să descopere adevărul din spatele evenimentelor care amenință să scoată la lumină secrete ascunse de fiecare dintre ei.

Netflix promite o reinterpretare modernă a universului Scooby-Doo, cu o atmosferă mai întunecată și mai apropiată de genul thriller misterios decât de tonul predominant comic al seriei animate originale.

O franciză care a traversat generații întregi

Scooby-Doo este unul dintre cele mai longevive și populare branduri de divertisment din lume. Personajul a debutat în 1969, odată cu lansarea serialului animat „Scooby-Doo, Where Are You!”, creat de Joe Ruby și Ken Spears pentru studiourile Hanna-Barbera.

De-a lungul deceniilor, aventurile lui Scooby, Shaggy, Fred, Daphne și Velma au fost adaptate în numeroase forme. Franciza a inclus seriale animate, filme pentru televiziune, producții cinematografice și zeci de lungmetraje animate lansate direct pentru piața home entertainment.

Noua producție Netflix marchează însă o premieră importantă. Pentru prima dată, Scooby-Doo nu va mai fi prezentat exclusiv prin animație sau efecte digitale complexe, ci prin intermediul unui câine real care va da viață celebrului personaj.