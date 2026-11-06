Multe trucuri pentru accelerarea Windows 11 nu fac PC-ul mai rapid. Ce arată testele realizate pe un laptop

Dezactivarea programelor de la pornire nu scurtează neapărat timpul de încărcare

Una dintre primele recomandări pentru optimizarea Windows 11 este oprirea aplicațiilor care pornesc automat odată cu sistemul. Multe programe rămân active în fundal chiar dacă nu sunt folosite imediat după deschiderea calculatorului. Dezactivarea lor poate elibera memorie RAM și poate reduce activitatea procesorului, scrie How to Geek.

În testul realizat pe laptopul ASUS au fost oprite șase aplicații din lista de pornire automată, printre care Copilot, Slack, Screenpresso și Send to OneNote Tool. Rezultatul a fost surprinzător pentru cine se așteaptă ca această modificare să reducă semnificativ timpul de pornire.

Înainte de schimbare, Windows ajungea la un desktop utilizabil în aproximativ 49,29 secunde. După dezactivarea aplicațiilor, media celor două măsurători a fost de 49,18 secunde. Diferența este nesemnificativă, astfel că sistemul nu a devenit vizibil mai rapid la pornire.

S-a observat, în schimb, o reducere a consumului de resurse după încărcarea Windows. La cinci minute de la pornire, memoria RAM ocupată era de 6,1 GB, comparativ cu 6,8 GB în testul inițial. Și activitatea procesorului era mai redusă.

Așadar, dezactivarea aplicațiilor inutile rămâne o măsură utilă, dar efectul ei principal este reducerea programelor care rulează în fundal, nu scurtarea timpului de pornire. Diferența contează mai ales pe calculatoarele cu memorie RAM limitată, unde fiecare aplicație activă poate contribui la încetinirea sistemului.

Eliminarea animațiilor nu accelerează întregul sistem

O altă categorie de recomandări vizează efectele vizuale din Windows 11. Dezactivarea animațiilor și a transparenței este prezentată adesea drept o metodă de a face interfața mai rapidă, însă testele au arătat că rezultatele sunt limitate.

Oprirea animațiilor elimină tranzițiile vizuale, inclusiv efectul de deschidere al meniului Start. Modificarea poate face interfața să pară mai directă, dar nu înseamnă că aplicațiile se deschid mai repede sau că procesorul lucrează mai eficient. Nici dezactivarea transparenței nu a produs o diferență sesizabilă în utilizarea obișnuită. S-a schimbat doar aspectul unor elemente de pe ecran.