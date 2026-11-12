Windows 11 are o funcție de căutare mai aglomerată decât ar trebui. Două setări o fac mai simplă și mai rapidă

Cele două opțiuni pot fi dezactivate separat, astfel încât fiecare persoană să decidă ce tipuri de rezultate dorește să păstreze.

De ce Windows Search afișează și rezultate de pe internet

Funcția de căutare din Windows a evoluat considerabil față de versiunile mai vechi ale sistemului de operare. În Windows 11, aceasta nu mai este limitată la identificarea programelor instalate, a fișierelor și a setărilor disponibile pe calculator. În funcție de termenul introdus, pot apărea și rezultate de pe internet sau sugestii de aplicații din Microsoft Store.

Pentru unii, această abordare este utilă. De exemplu, cineva care caută frecvent informații online poate aprecia faptul că primește sugestii fără să mai deschidă separat un browser. La fel, recomandările din Microsoft Store pot fi de ajutor celor care descoperă și instalează programe prin intermediul magazinului oficial.

Problema apare atunci când funcția este folosită în principal pentru operațiuni locale. Dacă scopul este găsirea unei aplicații deja instalate sau a unei setări din Windows, rezultatele suplimentare pot face interfața mai greu de parcurs. În loc să apară imediat informația căutată, trebuie verificate mai multe categorii de sugestii.

Astfel, o funcție concepută pentru a oferi mai multe posibilități poate ajunge să îngreuneze o operațiune simplă. Dezactivarea celor două categorii de rezultate permite păstrarea funcției de căutare, dar îi schimbă modul în care sunt afișate sugestiile.

Cum dezactivezi căutările pe internet și sugestiile din Microsoft Store

Cele două opțiuni se găsesc în setările de confidențialitate ale Windows 11. Pentru a ajunge la ele, trebuie apăsat clic dreapta pe butonul Start, după care se selectează Settings. În meniul deschis, traseul este Privacy & security, urmat de Search.

În această secțiune trebuie extinsă categoria Show suggested search results. Acolo ar trebui să apară două comutatoare distincte: