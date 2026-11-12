Windows 11 are o funcție de căutare mai aglomerată decât ar trebui. Două setări o fac mai simplă și mai rapidă
Funcția Search din Windows 11 poate deveni mult mai ușor de folosit dacă sunt dezactivate două categorii de rezultate pe care Microsoft le afișează implicit: căutările pe internet și sugestiile de aplicații din Microsoft Store. Modificările nu necesită instalarea unor programe suplimentare și pot fi făcute direct din setările sistemului de operare.
Pentru cei care folosesc bara de căutare în principal ca să găsească aplicații, documente sau opțiuni de configurare de pe propriul PC, rezultatele suplimentare pot deveni o sursă de aglomerație. În loc să afișeze în primul rând ceea ce există pe dispozitiv, Windows Search combină informațiile locale cu sugestii online și recomandări din magazinul Microsoft.
Cele două opțiuni pot fi dezactivate separat, astfel încât fiecare persoană să decidă ce tipuri de rezultate dorește să păstreze.
De ce Windows Search afișează și rezultate de pe internet
Funcția de căutare din Windows a evoluat considerabil față de versiunile mai vechi ale sistemului de operare. În Windows 11, aceasta nu mai este limitată la identificarea programelor instalate, a fișierelor și a setărilor disponibile pe calculator. În funcție de termenul introdus, pot apărea și rezultate de pe internet sau sugestii de aplicații din Microsoft Store.
Pentru unii, această abordare este utilă. De exemplu, cineva care caută frecvent informații online poate aprecia faptul că primește sugestii fără să mai deschidă separat un browser. La fel, recomandările din Microsoft Store pot fi de ajutor celor care descoperă și instalează programe prin intermediul magazinului oficial.
Problema apare atunci când funcția este folosită în principal pentru operațiuni locale. Dacă scopul este găsirea unei aplicații deja instalate sau a unei setări din Windows, rezultatele suplimentare pot face interfața mai greu de parcurs. În loc să apară imediat informația căutată, trebuie verificate mai multe categorii de sugestii.
Astfel, o funcție concepută pentru a oferi mai multe posibilități poate ajunge să îngreuneze o operațiune simplă. Dezactivarea celor două categorii de rezultate permite păstrarea funcției de căutare, dar îi schimbă modul în care sunt afișate sugestiile.
Cum dezactivezi căutările pe internet și sugestiile din Microsoft Store
Cele două opțiuni se găsesc în setările de confidențialitate ale Windows 11. Pentru a ajunge la ele, trebuie apăsat clic dreapta pe butonul Start, după care se selectează Settings. În meniul deschis, traseul este Privacy & security, urmat de Search.
În această secțiune trebuie extinsă categoria Show suggested search results. Acolo ar trebui să apară două comutatoare distincte:
- Web Searches dezactivează sugestiile și rezultatele provenite din căutările pe internet.
- Microsoft Store elimină recomandările de aplicații din magazinul Microsoft.
Cele două setări funcționează independent. Prin urmare, poate fi dezactivată doar căutarea pe internet, doar afișarea aplicațiilor din Microsoft Store sau ambele categorii.
Merită menționat că Microsoft distribuie treptat aceste controale. Din acest motiv, este posibil ca ele să nu fie disponibile pe toate calculatoarele, chiar dacă Windows 11 este actualizat la cea mai recentă versiune. Dacă secțiunea sau comutatoarele lipsesc, opțiunile ar putea apărea într-o actualizare ulterioară.
Ce se schimbă după dezactivarea celor două opțiuni
Efectul cel mai vizibil este reducerea numărului de rezultate afișate în fereastra Search. Căutarea nu mai amestecă aplicațiile și setările locale cu sugestii de pe internet sau recomandări din magazinul Microsoft.
Un exemplu este căutarea aplicației Visual Studio Code. Cu ambele opțiuni active, rezultatele pot include programul deja instalat, o recomandare din Microsoft Store și o secțiune cu sugestii web. După dezactivarea celor două categorii, aplicația instalată devine mult mai ușor de identificat, fără rezultatele suplimentare.
Același lucru se întâmplă și în cazul căutării unei setări Windows. La introducerea termenului Night light, de exemplu, pot apărea atât rezultatul local corespunzător opțiunii din sistem, cât și o secțiune cu rezultate de pe internet. Dezactivarea căutărilor web elimină sugestiile suplimentare și lasă în prim-plan setarea relevantă.
Important este că aceste modificări nu dezactivează Windows Search și nu afectează capacitatea sistemului de a găsi fișiere, programe instalate sau setări. Ele elimină doar două tipuri de sugestii, fără să fie nevoie de aplicații externe sau de modificări avansate ale sistemului.
Pentru cei care au nevoie de un instrument mai performant de căutare a fișierelor, există și programe dedicate, precum Everything. Totuși, pentru o experiență mai simplă în Windows 11, schimbarea celor două setări poate fi suficientă.
Microsoft lucrează la o versiune mai simplă a funcției Search
Modificările disponibile în prezent se înscriu într-un efort mai amplu al Microsoft de a îmbunătăți experiența de căutare din Windows. Într-o postare publicată pe blogul Windows Insider pe 7 octombrie 2026, compania a explicat că își dorește o funcție Search mai rapidă, mai bine organizată și capabilă să ofere rezultatele relevante cu mai puține etape intermediare.
Microsoft testează o interfață reproiectată, cu un singur panou de rezultate, care ar trebui să simplifice navigarea. Printre îmbunătățirile anunțate se numără și o recunoaștere mai bună a termenilor introduși greșit sau a expresiilor asemănătoare cu cele căutate.
O altă funcție aflată în testare este reprezentată de acțiunile directe din fereastra Search. Acestea ar putea permite modificarea unor setări fără să fie nevoie de deschiderea meniurilor corespunzătoare. De exemplu, căutarea unei opțiuni ar putea oferi posibilitatea activării modului întunecat sau a conexiunii Bluetooth chiar din interfața de căutare.
Noua experiență este testată mai întâi de participanții la programul Windows Insider și nu este disponibilă încă pe toate calculatoarele cu Windows 11. Până la distribuirea unei versiuni reproiectate, dezactivarea sugestiilor web și Microsoft Store rămâne o metodă simplă de reducere a rezultatelor care nu sunt întotdeauna necesare.